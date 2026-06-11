Crimen y Justicia

Intensa persecución a un ladrón de motos que comenzó en la ciudad de Buenos Aires y terminó en el conurbano

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Policía porteña y de La Bonaerense. El sospechoso tiene un atecedentes. El video del operativo

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Así fue parte de la persecución a pie por parte de un agente de la Policía de la Ciudad

Agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y de La Bonaerense detuvieron a un joven de 19 años, acusado de robarle la moto a un vecino en el barrio porteño de Parque Avellaneda, luego de una intensa persecución que comenzó en plena avenida General Paz y culminó en Ingeniero Budge.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el caso se inició cuando un vecino denunció el robo de su motocicleta Bajaj Dominar 400, que había dejado estacionada en la avenida San Juan Bautista de La Salle al 1900, en Parque Avellaneda. Tras la denuncia, se activó una alerta temprana con los datos del vehículo robado.

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La Policía de la Ciudad detuvo a un joven ladrón de motos con pedido de captura
El joven detenido luego de la persecución

En ese momento, personal de la División Anillo Digital detectó la moto mientras circulaba a gran velocidad por la avenida General Paz, a la altura de la autopista Dellepiane, en sentido hacia el Riachuelo. Al intentar identificar al conductor, el sospechoso escapó hacia la provincia de Buenos Aires y se inició un seguimiento controlado hasta la localidad de Ingeniero Budge.

Al verse acorralado por los efectivos de la Comisaría Nº10 de Lomas de Zamora, que lo seguían, el sospechoso abandonó la motocicleta en la intersección de las calles O’Higgins y Escobar, en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

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La persecución culminó en la calle Campana al 2800. De acuerdo con las imágenes de la persecución a las que accedió Infobae, se observa cómo uno de los efectivos sigue al delincuente por entre varias calles hasta que finalmente, con la ayuda de dos patrulleros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, lo detuvieron.

Según las fuentes consultadas por este medio, el detenido tiene antecedentes por los delitos de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, en un expediente que se inició en 2022, y tentativa de robo de motovehículo (2021), ambos cometidos cuando era menor de edad.

La Policía de la Ciudad detuvo a un joven ladrón de motos con pedido de captura
La moto recuperada

En ese sentido, las fuentes policiales consultadas por Infobae señalaron que el joven de 19 años, además, contaba con una orden de captura vigente emitida por la UFI 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

La UFI de turno del Departamento Judicial de Lomas de Zamora dispuso la detención del imputado en calidad de incomunicado y el secuestro de la motocicleta robada.

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