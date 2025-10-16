Video: una feroz persecución sobre la autopista Dellepiane terminó con un menor detenido

Feroz persecución sobre la autopista Dellepiane para detenerr al ladrón de una moto

A plena luz del día y con un importante tráfico sobre la autopista Dellepiane, personal de la Policía de la Ciudad protagonizó una feroz persecución a alta velocidad que culminó con la detención de un menor acusado de robar una motocicleta en el barrio de Villa Crespo. El operativo se desplegó tras activarse el sistema de Alerta Temprana, que detectó el paso del rodado sustraído mediante las cámaras integradas al Anillo Digital.

Según precisaron desde el Ministerio de Seguridad porteño, el hecho ocurrió este miércoles cuando el detector de patentes detectó una Honda NX4 Falcon de color gris, reportada como robada, en la intersección de Olivera y la autopista Perito Moreno. El propietario, que había estacionado el vehículo sobre la calle Tres Arroyos al 600 antes de ingresar a su trabajo, confirmó el robo tras observar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. En el material, vio a un desconocido llevándose la moto.

El sospechoso, justo antes de robar la moto.

Inmediatamente, el sistema del Anillo Digital emitió una alerta y los operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) iniciaron un seguimiento en tiempo real.

“Se da a la fuga”, se escucha decir a uno de los agentes de la División Motorizada de la Policía de la Ciudad, mientras intentaba detener la marcha del sospechoso sobre la avenida Dellepiane. Incluso, lo golpeó con su moto para desestabilizarlo, pero no lo logró y el delincuente alcanzó a descender de la autopista para intentar perderse entre las calles del barrio lindero.

El sospechoso intentó seguir la huida a pie, pero finalmente fue detenido en el cruce de las avenidas Roca y General Paz.

La persecución culminó en el cruce de las avenidas General Paz y Roca, en el barrio porteño de Villa Riachuelo. Según reportó la fuerza de seguridad, el ladrón, menor de edad, intentó huir a pie tras desprenderse de la moto robada, pero finalmente fue alcanzado y reducido.

El menor detenido

La intervención quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 47, dirigida por el doctor Marcelo Solimine, Secretaría Única del doctor Aranda. Por disposición judicial, el adolescente fue trasladado a la sede policial y la motocicleta fue incautada.

Persecución en Mar del Plata

Robo de una moto en Mar del Plata

Una moto robada, un pedido de captura vigente, un inspector de tránsito atropellado y una persecución filmada en tiempo real por las cámaras del centro de monitoreo. La escena, que parece sacada de una película, ocurrió este miércoles por la tarde en Mar del Plata y terminó con un detenido sobre el asfalto, tras varios minutos de escape por calles en contramano.

La secuencia quedó registrada en los operativos de seguridad urbana desplegados por el municipio.

Todo comenzó cuando un agente policial detectó una moto sospechosa durante uno de los operativos de control que viene llevando adelante la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) y la Dirección de Tránsito.

La secuencia se activó en cuestión de segundos. Al identificar al conductor, los policías alertaron de inmediato a los operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que tomaron el seguimiento desde las cámaras distribuidas en la zona céntrica de la ciudad.

La persecución se dio por calles en contramano y terminó cuando el sospechoso cayó del vehículo

Con las imágenes en vivo y los agentes en movimiento, comenzó una persecución: el conductor del vehículo emprendió la huida a alta velocidad, incluso circulando por calles en contramano.

En medio del escape, el sospechoso atropelló a un agente de Tránsito. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el trabajador fue asistido rápidamente tras el impacto.

La situación continuó con los operadores del COM indicando a los móviles el recorrido del fugitivo, paso a paso, hasta que finalmente fue interceptado en la intersección de Moreno y Olazábal.

Allí, el sospechoso perdió el control del vehículo y cayó al suelo. En ese momento fue reducido por los policías.

El desenlace reveló aún más información: tenía un pedido de captura activo y, además, circulaba en una moto que registraba pedido de secuestro. Así lo confirmaron desde el Municipio.