Triple femicidio: qué había dicho la esposa de Sotacuro cuando declaró como testigo en la causa

Mujica junto a Sotacuro: ambos están detenidos

Mónica Mujica, pareja de Víctor Sotacuro, uno de los principales acusados del triple femicidio narco de Florencio Varela, se convirtió desde anoche en la décima persona detenida en el marco de la causa que investiga el fiscal Adrián Arribas de la UFI de Homicidios de La Matanza.

La mujer, a partir de ahora, es considerada una nueva sospechosa clave en el expediente, luego de la declaración de un nuevo testigo, que se presentó ayer viernes ante Arribas y el grupo de fiscales que investigan las muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Según el testimonio, uno de los dos que se obtuvieron ayer, Mujica sería parte del negocio narco de la banda y sabía del plan macabro que tenían en contra de las víctimas.

Sin embargo, no es la primera vez que el nombre de Mujica aparece en la causa. El pasado 6 de octubre, la mujer declaró ante la Justicia como testigo. En aquel testimonio, al que tuvo acceso Infobae, la mujer de Sotacuro aportó detalles sobre los movimientos de su esposo durante la noche de los homicidios y las horas posteriores, así como las amenazas que recibió tras la difusión pública del caso.

Mujica relató que la noche del viernes 19 de septiembre Sotacuro salió de su casa en el barrio porteño de Bajo Flores, cerca de las 20.30. Antes de irse, le dijo que había recibido un mensaje para realizar un servicio de remis. Utilizó el Renault 19 familiar, vehículo que, según indicó, era el que usaba habitualmente para el traslado de pasajeros.

Mientras Sotacuro llevaba a cabo el viaje, Mujica recibió de su esposo una foto de una calle. Según interpretó la mujer, le mandó la imagen para que supiera que se encontraba trabajando, ya que ella solía desconfiar cuando se ausentaba de noche, al sospechar que se iba con otras mujeres.

Más tarde, cerca de las 4 del 20 de septiembre, Sotacuro la contactó por mensaje y avisó que regresaba al barrio porque “Ramiro”, un conocido de la zona, le entregaría ropa limpia para que la llevase a David “El Loco” Manzur, a quien debía ir a buscar.

Mujica relató que su esposo llegó a las 5 y cenó en su casa. Sotacuro le comentó que “El Loco” le había pedido movilizar a dos jóvenes “por el centro”y que luego regresó a la vivienda de David, donde le entregaron una bolsa con ropa. Cuando volvía a su casa, explicó, recibió un nuevo mensaje para que esperara en otro sitio, donde finalmente recogió a David y a otros dos adolescentes, quienes discutían dentro del vehículo.

La testimonial de la mujer chocó con la indagatoria a Sotacuro, quien dijo que esas dos personas no hablaron en toda la noche, que comió sánguches de una parrilla con su sobrina y el novio mientras esperaba a “El Loco” David en Florencio Varela, y nada mencionó de esos dos que debía movilizar por el centro.

En su relato, Mujica sostuvo que su esposo negó haber participado en el crimen, y que solo habría transportado a los involucrados. Ante sus palabras, recalcó: “Él me juró por Dios que solo llevó a David y a los dos chicos que discutían. Que no hizo nada, que se iba a entregar”. La última comunicación fue a través de una videollamada realizada desde el celular de su hija.

Las jornadas posteriores al crimen transcurrieron con aparente normalidad, según declaró Mujica, quien sostuvo no haber notado comportamientos extraños en su esposo ni en su entorno doméstico. No vio señales inusuales en la ropa, ni modificaciones en los hábitos familiares.

Después del hecho, según declaró Mujica ante las autoridades, recibió amenazas en redes sociales contra ella y su familia debido a la exposición mediática del caso. Por temor, optó por aislarse junto a sus hijos en la vivienda de su hermana y cerró sus cuentas en redes sociales.

La caída de la mujer de Sotacuro

Mujica fue capturada en un domicilio de CABA poco antes de la medianoche de ayer por la Policía Bonaerense, con la autorización de un juzgado de rogatorias porteño. Se le secuestraron dos celulares que podrán ser peritados, confirmaron fuentes del caso aInfobae.

La mujer de nacionalidad argentina, 37 años de edad, con domicilio fijado en la Villa 1-11-14, ex empleada de una empresa tercerizadora de limpieza, a su vez, es la tía de Florencia Ibáñez, otra detenida por el triple crimen que declaró como arrepentida.

La mujer fue detenida anoche

El testigo que la incriminó dijo también que las víctimas habrían sido quienes robaron la droga, lo que llevó a sus asesinatos. Los fiscales tenían serias dudas de que esto fuese así, ya que Ibáñez aseguró que su pareja, Alex Ydone, prófugo en la causa y con antecedentes por tráfico, le afirmó que el real blanco del triple crimen era“un tipo”.

“Se sospecha que Mujica participaba de la recepción de droga desde el exterior junto a Sotacuro. Se cree que, puntualmente se dedicaba al corte, estiramiento y distribución de la cocaína”, dijo un investigador clave a este medio.

Los fiscales sostienen, en base a este nuevo relato, que el robo de droga que llevó a las muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Rodríguez ocurrió durante el corte de la cocaína de la banda del Bajo Flores que Sotacuro y su pareja supuestamente manejaban. “La mujer sabía todo el plan”, continúa el investigador.

Por eso, Mujica le habría ordenado a su sobrina Ibáñez el borrado del teléfono de Sotacuro, algo que la propia sobrina reconoció.

Este viernes, la UFI de Homicidios de La Matanza pidió al juzgado de garantías del caso la prisión preventiva de los ocho imputados, entre ellos Sotacuro e Ibáñez, así como el envío del expediente al fuero federal de Morón para que investigue la pista narco del caso, con evidentes ramificaciones en Perú, desde donde se habrían ordenado las muertes. Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, espera ser extraditado desde ese país. Todavía hay tres prófugos con circulares rojas de Interpol en su contra, entre ellos, Alex Ydone, pareja de Ibáñez.