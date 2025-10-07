“Embarrados y agresivo”: los detalles que dio Víctor Sotacuro de la noche del triple femicidio narco

Víctor Sotacuro Lázaro es uno de los nueve detenidos por el triple femicidio narco de Florencio Varela. Está acusado de ser quien manejaba el auto de apoyo que siguió a la Chevrolet Tracker blanca que llevó a Brenda, Morena y Lara a la casa donde fueron torturadas y asesinadas. Al ser indagado por la Justicia, habló y dio su versión de esa noche: implicó a tres sospechosos que son buscados por la Justicia, dijo que escapó a Bolivia porque lo amenazaron e intentó despegar a su sobrina y al novio de la mujer.

En su indagatoria de la semana pasada a la que accedió Infobae este martes, el imputado se defendió y dijo que su único rol fue “hacer un viaje en remis” para David Manzur, apodado “El Loco”. Se trata de uno de los últimos sospechosos que identificó la Justicia y que es intensamente buscado.

A partir de ese viaje de regreso de Florencio Varela, en el que llevó al “Loco David” hasta la villa 1-11-14 junto a otros dos hombres que no conocía, que no hablaron, pero que todos estaban embarrados; el imputado alegó que comenzó a sufrir amenazas de muerte.

Y comentó que, días después del viaje, fue abordado en el ingreso a su domicilio por dos personas que le robaron el celular y lo intimidaron y que por eso escapó a Bolivia, donde fue atrapado.

“Me apuntó con el fierro y me dijo: ‘Te voy a matar, más te vale que te tomes el palo’”, según consta en el expediente judicial que investiga los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Sotacuro sostuvo ante los fiscales que él había sido contratado por “El Loco” David para trasladarlo desde una quinta de Florencio Varela hasta la ciudad de Buenos Aires. Según su versión, nunca ingresó a la casa donde se cometieron los homicidios.

“Solo estuve en el kiosco, al pasar por la casa se escuchaba música”, señaló durante su interrogatorio, realizado cuatro días después de su captura en Villazón, Bolivia.

Ante el fiscal Carlos Adrián Arribas, Sotacuro detalló que el día del hecho “El Loco” David le consultó si podría buscarlo esa misma noche a una fiesta en Florencio Varela. El encuentro se pactó para las 22 y tras una extensa espera, debió buscarlo en otro punto, sobre avenida Eva Perón, donde aguardaba junto a otros dos hombres.

Describió que los tres estaban mojados y embarrados, y que dos de ellos llevaban “la boca tapada”, no emitían una sola palabra. Sobre el viaje, agregó: “El Loco David estaba agresivo, no quería que lo mire, me decía que solo maneje. Tenían olor a alcohol”.

Durante el trayecto, Manzur se cambió de ropa y arrojó prendas mojadas y embarradas a un contenedor, según se desprende de la declaración judicial de Sotacuro.

Ya en CABA, el imputado contó que dejó a los acompañantes de “El Loco” David en la villa Zabaleta y luego al albañil en su domicilio, ubicado en la manzana 29 del Bajo Flores. Al otro día, recibió el pago de 600.000 pesos, suma que, según sostuvo frente a la consulta del fiscal Arribas, le resultó “sorprendente”, ya que el costo habitual del traslado ronda los 40.000 pesos. “No sabría decirte por qué me pagó tanto”, expresó.

Sotacuro explicó que días después, al regresar a su casa, dos personas lo interceptaron, le robaron el teléfono celular y le dijeron la frase “mandate a volar”. Según declaró, recién tiempo después relacionó el robo y la amenaza con el hecho investigado, ya que al ver las noticias reconoció el vehículo de “El Loco” involucrado en el caso, lo que le generó temor y lo llevó a alejarse de su familia.

El detenido casi logra escapar: de hecho, fue capturado cuando ya había cruzado la frontera a Bolivia, por un paso en La Quiaca (Jujuy) hacia Villazón, la ciudad espejo, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Además, Sotacuro remarcó que nunca conoció directamente a Brenda del Castillo, Morena Verdi ni Lara Gutiérrez, y que no participó de los hechos ocurridos dentro del domicilio donde se hallaron los cuerpos enterrados y descuartizados de las tres víctimas.

Tanto en su relato como al responder preguntas de la defensa y la fiscalía, Sotacuro insistió en que únicamente realizó un traslado como remisero, desconociendo su participación en algún delito.

Actualmente, “El Loco” David continúa prófugo, mientras avanzan las actuaciones de la Justicia bonaerense para esclarecer el triple crimen. La investigación sigue su curso bajo la supervisión del Juzgado de Garantías de Florencio Varela, que analiza las declaraciones de los imputados y los elementos recolectados en la causa.