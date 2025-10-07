Crimen y Justicia

“Embarrados y agresivo”: los detalles que dio Víctor Sotacuro de la noche del triple femicidio narco

El remisero capturado en Bolivia y detenido por los crímenes dijo que se fugó tras recibir una amenaza. E implicó al “El Loco” David y a dos sospechosos más que son buscados por la Justicia

Guardar

Víctor Sotacuro Lázaro es uno de los nueve detenidos por el triple femicidio narco de Florencio Varela. Está acusado de ser quien manejaba el auto de apoyo que siguió a la Chevrolet Tracker blanca que llevó a Brenda, Morena y Lara a la casa donde fueron torturadas y asesinadas. Al ser indagado por la Justicia, habló y dio su versión de esa noche: implicó a tres sospechosos que son buscados por la Justicia, dijo que escapó a Bolivia porque lo amenazaron e intentó despegar a su sobrina y al novio de la mujer.

En su indagatoria de la semana pasada a la que accedió Infobae este martes, el imputado se defendió y dijo que su único rol fue “hacer un viaje en remis” para David Manzur, apodado “El Loco”. Se trata de uno de los últimos sospechosos que identificó la Justicia y que es intensamente buscado.

A partir de ese viaje de regreso de Florencio Varela, en el que llevó al “Loco David” hasta la villa 1-11-14 junto a otros dos hombres que no conocía, que no hablaron, pero que todos estaban embarrados; el imputado alegó que comenzó a sufrir amenazas de muerte.

Y comentó que, días después del viaje, fue abordado en el ingreso a su domicilio por dos personas que le robaron el celular y lo intimidaron y que por eso escapó a Bolivia, donde fue atrapado.

Me apuntó con el fierro y me dijo: ‘Te voy a matar, más te vale que te tomes el palo’”, según consta en el expediente judicial que investiga los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Sotacuro sostuvo ante los fiscales que él había sido contratado por “El Loco” David para trasladarlo desde una quinta de Florencio Varela hasta la ciudad de Buenos Aires. Según su versión, nunca ingresó a la casa donde se cometieron los homicidios.

“Solo estuve en el kiosco, al pasar por la casa se escuchaba música”, señaló durante su interrogatorio, realizado cuatro días después de su captura en Villazón, Bolivia.

Ante el fiscal Carlos Adrián Arribas, Sotacuro detalló que el día del hecho “El Loco” David le consultó si podría buscarlo esa misma noche a una fiesta en Florencio Varela. El encuentro se pactó para las 22 y tras una extensa espera, debió buscarlo en otro punto, sobre avenida Eva Perón, donde aguardaba junto a otros dos hombres.

Describió que los tres estaban mojados y embarrados, y que dos de ellos llevaban “la boca tapada”, no emitían una sola palabra. Sobre el viaje, agregó: “El Loco David estaba agresivo, no quería que lo mire, me decía que solo maneje. Tenían olor a alcohol”.

Durante el trayecto, Manzur se cambió de ropa y arrojó prendas mojadas y embarradas a un contenedor, según se desprende de la declaración judicial de Sotacuro.

Ya en CABA, el imputado contó que dejó a los acompañantes de “El Loco” David en la villa Zabaleta y luego al albañil en su domicilio, ubicado en la manzana 29 del Bajo Flores. Al otro día, recibió el pago de 600.000 pesos, suma que, según sostuvo frente a la consulta del fiscal Arribas, le resultó “sorprendente”, ya que el costo habitual del traslado ronda los 40.000 pesos. “No sabría decirte por qué me pagó tanto”, expresó.

Sotacuro explicó que días después, al regresar a su casa, dos personas lo interceptaron, le robaron el teléfono celular y le dijeron la frase “mandate a volar”. Según declaró, recién tiempo después relacionó el robo y la amenaza con el hecho investigado, ya que al ver las noticias reconoció el vehículo de “El Loco” involucrado en el caso, lo que le generó temor y lo llevó a alejarse de su familia.

El detenido casi logra escapar: de hecho, fue capturado cuando ya había cruzado la frontera a Bolivia, por un paso en La Quiaca (Jujuy) hacia Villazón, la ciudad espejo, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Además, Sotacuro remarcó que nunca conoció directamente a Brenda del Castillo, Morena Verdi ni Lara Gutiérrez, y que no participó de los hechos ocurridos dentro del domicilio donde se hallaron los cuerpos enterrados y descuartizados de las tres víctimas.

Tanto en su relato como al responder preguntas de la defensa y la fiscalía, Sotacuro insistió en que únicamente realizó un traslado como remisero, desconociendo su participación en algún delito.

Actualmente, “El Loco” David continúa prófugo, mientras avanzan las actuaciones de la Justicia bonaerense para esclarecer el triple crimen. La investigación sigue su curso bajo la supervisión del Juzgado de Garantías de Florencio Varela, que analiza las declaraciones de los imputados y los elementos recolectados en la causa.

Temas Relacionados

Florencio VarelaVíctor Sotacuro LázaroBrenda del CastilloLara GutiérrezMorena VerdiÚltimas noticias

Últimas Noticias

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Su cuerpo estaba oculto adentro de un aljibe, a unos 10 metros de profundidad. Hay un hombre de 55 años detenido por el hecho. La buscaban 130 efectivos

Hallaron muerta a Daiana Mendieta,

Detuvieron a dos delincuentes acusados de un robo millonario a un empresario farmacéutico

Los arrestos los concretó la Policía de la Ciudad. El hecho había ocurrido a principios de agosto en Balvanera

Detuvieron a dos delincuentes acusados

Ya tiene fecha el juicio político donde podrían destituir a la jueza Julieta Makintach: cuándo comenzará

La magistrada enfrentará un jury por sus irregularidades en el juicio por la muerte de Maradona, donde se confirmó que estaba grabando un documental sin consentimiento de las partes. Cómo será el proceso

Ya tiene fecha el juicio

“Ropa sucia” y “amenazas”: la esposa de Víctor Sotacuro relató cómo fue la noche del triple crimen narco

Mónica Débora Mujica, la mujer del remisero detenido en Villazón, Bolivia, contó su versión de los hechos ante el fiscal Carlos Adrián Arribas

“Ropa sucia” y “amenazas”: la

Prostituían a sus hijas por comida y droga: qué dice la denuncia que reveló el caso

Una pareja de la zona de la ribera de Quilmes fue arrestada la semana pasada por la Policía Bonaerense, acusada de entregar a las menores a sus vecinos, que las sometían a prácticas aberrantes

Prostituían a sus hijas por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son y cuánto cuestan

Cuáles son y cuánto cuestan los 10 SUV más vendidos en la Argentina en lo que va del año

El PRO toma el control de la campaña bonaerense: Diego Santilli como vocero, referentes en el territorio y más fiscalización

El Gobierno anunció la creación del Centro Nacional Antiterrorismo: cuáles serán sus funciones, integrantes y objetivos

Comienza a funcionar en Argentina una herramienta digital para la vigilancia inmediata de la resistencia a los antimicrobianos

Descifraron uno de los grandes enigmas de la Isla de Pascua: cómo se trasladaron las estatuas moáis

INFOBAE AMÉRICA
Descifraron uno de los grandes

Descifraron uno de los grandes enigmas de la Isla de Pascua: cómo se trasladaron las estatuas moáis

La batalla por la UNESCO: la elección de un líder árabe, la retirada de Estados Unidos y el futuro de los sitios patrimoniales

Brasil batió su récord al recibir a siete millones de turistas extranjeros hasta septiembre

Las tácticas de resistencia ucranianas llegan al desierto del Sahara

Por qué dejar a tu perro olfatear durante el paseo mejora su salud mental y emocional

TELESHOW
Pampita celebró el otoño con

Pampita celebró el otoño con sus hijos en Estados Unidos: calabazas, laberintos y tradición

La amistad inesperada entre Evangelina Anderson y Valentina Cervantes: entrenamiento compartido en el mismo edificio

La emoción de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: “Falta poco para que pueda abrazar a sus hijas”

El romance de Wanda Nara y Martín Migueles crece a la vista de todos: el apasionado beso en público

Los famosos argentinos que fueron al show de Lali en Madrid: de Luciano Castro y Griselda Siciliani a Leo Sbaraglia