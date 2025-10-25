Crimen y Justicia

Detuvieron a la mujer de Víctor Sotacuro, la nueva acusada clave del triple femicidio

Mónica Mujica fue expuesta en las últimas horas por el relato de un nuevo testigo que declaró en el expediente y que la ubicó en el negocio narco de la banda del Bajo Flores. Por qué importa en la trama

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

Guardar
Mónica Mujica y Víctor Sotacuro,
Mónica Mujica y Víctor Sotacuro, en foto de sus redes sociales

En las últimas horas, la UFI de Homicidios de La Matanza ordenó el arresto de Mónica Mujica, pareja de Víctor Sotacuro, uno de los principales acusados del triple femicidio narco de Florencio Varela. Mujica, considerada una nueva sospechosa clave en el expediente, fue capturada en CABA por la Policía Bonaerense, con la autorización de un juzgado de rogatorias. La mujer de nacionalidad argentina, a su vez, es la tía de Florencia Ibáñez, otra detenida en el caso que declaró como arrepentida.

La pareja de Sotacuro fue expuesta en la trama tras la larga declaración de un nuevo testigo, que se presentó hoy viernes ante Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli, los fiscales del caso. El testigo en cuestión, uno de dos que declararon en la jornada del viernes en la fiscalía, señaló a Mujica como parte del negocio narco de la banda.

Un investigador clave del caso asegura: “Se sospecha que participaba de la recepción de droga desde el exterior junto a Sotacuro. Se cree que se dedicaba al corte, estiramiento y distribución de la cocaína”.

Los fiscales sostienen que, precisamente, el robo de droga que llevó a las muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Rodríguez ocurrió durante el corte de la cocaína de la banda del Bajo Flores que Mujica y Sotacuro supuestamente manejaban. “Mujica, supuestamente, sabía todo el plan”, continúa la fuente.

Por eso, ordenó a Ibáñez el borrado del teléfono de Sotacuro, que la propia sobrina reconoció.

A la pareja de Sotacuro, alias “El Duro”, o “Chato”, remisero de la Villa 1-11-14 y otro de los principales imputados, se le aplica la máxima calificación en la causa.

La calificación ocupa un párrafo completo:

Privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes - reiterada en dos hechos-, privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser la víctima menor de dieciocho años de edad, homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía, con ensañamiento, y por ser criminis causa -reiterado en tres hechos-, todos ellos en concurso real entre sí.

La única pena posible, de cara a esta imputación, es la de prisión perpetua.

Triple crimen: manchas de sangre en las paredes de la casa del horror

Mujica, irónicamente, declaró como testigo en el caso. Aseguró que el viernes 19 de septiembre a las 20 horas, poco antes de buscar a las víctimas en la rotonda de La Tablada, su pareja dejó su casa con la frase: “Gorda, coman que voy a hacer un remise”.

Otro testigo, sin embargo, aseguró que Mujica le refirió tras el hecho: “El Chato se mandó una cagada”.

Temas Relacionados

Triple femicidioTriple crimen narcoVictor SotacuroMónica Mujicaúltimas noticias

Últimas Noticias

Realizaron un allanamiento clave por el ataque al hospital de Rosario, tras la detención de cuatro sospechosos

Tras nuevos allanamientos en barrio Triángulo, las autoridades secuestraron ropa y celulares que podrían haber estado vinculados al hecho

Realizaron un allanamiento clave por

Desaparecieron dos jóvenes en la misma ciudad donde buscan a la pareja de jubilados en Chubut

Ya son cuatro las personas que fueron reportadas como desaparecidas este mes en Comodoro Rivadavia. No obstante, el ministro de Seguridad chubutense afirmó que buscan a otros 18 ciudadanos más

Desaparecieron dos jóvenes en la

El drama de Agustín, torturado y amenazado por sus dos jefes en una estancia de Vedia: “Te hago desaparecer”

Lo golpearon, lo mordieron, le apuntaron con un arma y le dijeron que lo iban a meter en un tanque con cal viva si hablaba. Los denunció y los dos están siendo investigados por privación ilegítima de la libertad, lesiones y coacción, pero piden que se tome como un intento de homicidio

El drama de Agustín, torturado

Impactante video: un joven perdió el control del auto y atropelló a dos hermanas de 7 y 11 años

Las menores fueron hospitalizadas y ya recibieron el alta médica. El conductor, de 19 años, será indagado por lesiones culposas

Impactante video: un joven perdió

Declaró el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana: “Ella no quería salir”

Leandro Esteban García Gómez fue indagado este viernes bajo la acusación de privación ilegítima de la libertad. No respondió preguntas del juzgado y la fiscalía

Declaró el novio de Lourdes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más de 1600 hectáreas fueron

Más de 1600 hectáreas fueron consumidas por el incendio forestal en Córdoba, tras haber estado activo por una semana

Realizaron un allanamiento clave por el ataque al hospital de Rosario, tras la detención de cuatro sospechosos

Rige una alerta naranja por tormentas en el AMBA y se espera otro día de intensa caída de agua en otras provincias

Desaparecieron dos jóvenes en la misma ciudad donde buscan a la pareja de jubilados en Chubut

La industria profundiza su retroceso y redujo su aporte al Producto Bruto Interno

INFOBAE AMÉRICA
El Nobel de la Paz

El Nobel de la Paz y la movilización de EEUU impulsan el optimismo opositor en Venezuela

Estados Unidos evalúa enviar tropas terrestres a Venezuela en medio de la presión a narcotraficantes: “Son terroristas”

Rodrigo Paz ya enfrenta presiones de gremios y sindicatos en medio de la crisis económica de Bolivia

El asesor económico de Putin llegó a EEUU en busca de una reducción de la presión arancelaria de Trump sobre Rusia

El escalofriante historial delictivo de El Pelón, el asesino serial uruguayo que mató sin sentir nada: enfrenta una pena de 45 años

TELESHOW
Jorgito Barrionuevo: “La plata mejoró

Jorgito Barrionuevo: “La plata mejoró todo”

María Rosa Fugazot y el duelo por su hijo, entre el teatro y la familia: “Hechos pelota, pero hay que seguir”

El regalo de Charly García a Rod Stewart durante su paso por Argentina: el encuentro de leyendas

La divertida discusión entre Noelia Marzol y su hija sobre la existencia de los monstruos: “¿Existen o no?"

Entre looks urbanos y el apoyo familiar: así fue el debut de Valentino López como modelo