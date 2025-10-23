“Se van a dar cuenta de que estoy re bien”: el video de Lourdes Fernández de Bandana en diálogo con la Policía

Lourdes Fernández en diálogo con la Policía de la Ciudad

Después de la denuncia de su madre porque nada sabía del paradero de su hija y del revuelo mediático en torno al paradero de la cantante, Lourdes Fernández de Bandana mantuvo este jueves por la tarde varias comunicaciones con el área de Búsquedas de Personas de la Policía de la Ciudad.

Incluso, se grabó parte de una de las videollamadas con la artista y a las que accedió Infobae de fuentes del caso: “Con esto se van a dar cuenta de que estoy re bien”, dijo Lowrdez.

“Ella se comunicó. No quiere decir dónde está, pero quiere dar tranquilidad”, explicaron a este medio las razones de la cantante para mantenerse aislada, y agregaron que la Policía de la Ciudad sigue en contacto permanente con ella.

Justamente, en el video se la escucha decir que no sabía a quién llamar y que la oficial que le hace de interlocutora le remarcó que ahora ya tiene su número de teléfono.

Todo comenzó cuando se conoció que la mamá de Lourdes había denunciado este jueves que desde el 4 de octubre desconocía el paradero y el estado de salud de su hija, y expresó su temor por la integridad física, psíquica y emocional de la joven.

No era para menos la preocupación de la mujer. El pasado 1 de octubre, la Policía de la Ciudad estuvo en el departamento de Palermo que la cantante compartía con su pareja, Leandro Esteban García Gómez (47), luego de que una vecina denunciara una feroz pelea.

Cuando llegaron los agentes al departamento de Ravignani al 2100, ambos admitieron que habían mantenido una discusión verbal momentos antes y a la cantante se la vio en buen estado de salud.

Al tomar conocimiento del caso y teniendo en cuenta los antecedes de conflictos previos por violencia de género, desde la Unidad Fiscal de Flagrancia porteña Norte se resolvió que García Gómez debía retirarse del domicilio durante una noche, medida que fue cumplida sin incidentes por la pareja de la artista.

Noticia en desarrollo