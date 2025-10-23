Crimen y Justicia

La feroz pelea entre Lourdes de Bandana y su pareja por la que intervino la Policía de la Ciudad hace 22 días

Una vecina llamó al 911 tras escuchar los gritos y se inició una averiguación por hostigamiento contra Leandro Esteban García Gómez. La justicia lo obligó a dejar el departamento

Por Cecilia Di Lodovico

Emilio Ravignani al 2100, en el barrio de Palermo

Ante el enigma por dónde y cómo está Lourdes Fernández, la ex Bandana que grabó un video donde asegura que tiene gripe, pero a la que nadie vio; se conoció que además de los antecedentes de años pasados por violencia de género en los que la cantante denunció a su pareja, hace apenas 22 días la Policía de la Ciudad estuvo en su departamento de Palermo luego de que una vecina denunciara una feroz pelea.

El 1° de octubre de 2025, alrededor de las 16:40, agentes de la Comisaría Vecinal 14B acudieron a un departamento tras recibir un llamado al 911 por un posible episodio de violencia de género.

La denuncia fue realizada por una vecina, quien indicó haber escuchado una fuerte discusión proveniente del domicilio de la cantante de Bandana (44) y su pareja, Leandro Esteban García Gómez (47).

Al llegar al lugar, el personal policial constató la presencia de Lowrdez y de su pareja en la propiedad de la calle Ravignani al 2100.

En medio de la preocupación de sus seres queridos y colegas, Lowrdez reapareció en las redes (Instagram).

Fuentes del caso dijeron a Infobae que, de acuerdo con el relato del hombre, ambos habían mantenido una discusión verbal momentos antes. Explicó además que conviven desde hace cinco años.

Por separado, los agentes entrevistaron a Lowrdez, quien confirmó los dichos de su pareja y manifestó encontrarse en buen estado, sin presentar lesiones ni signos visibles de violencia.

Al tomar conocimiento del caso y teniendo en cuenta los antecedes de conflictos previos, desde la Unidad Fiscal de Flagrancia porteña Norte se resolvió que García Gómez debía retirarse del domicilio durante una noche, medida que fue cumplida sin incidentes por la pareja de la artista.

Esa denuncia es una de las que figura en el pedido de investigación contra la pareja de Lourdes ante la denuncia de la madre de la cantante por la desaparición de su hija.

Leandro García Gómez

Es que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 presentó un requerimiento formal ante el Juzgado N°13, a cargo de Diego Slputski, solicitando la apertura de una investigación penal contra García Gómez por averiguación de delito.

Este jueves, el hombre cuestionado abrió las puertas del departamento a la Policía de la Ciudad para que revisen su casa, pero la cantante no estaba allí. Mientras, Lissa, otra integrante de Bandana, también se presentó como denunciante ante la desaparición de su colega.

Ante la gravedad de los hechos, un fiscal solicitó al juez una serie de medidas urgentes. Entre ellas, la instrucción del sumario correspondiente contra García Gómez y la toma de declaraciones testimoniales al productor, representante y compañeras del grupo musical de la víctima, con el objetivo de esclarecer su paradero y los hechos denunciados.

Además, requirió copias del legajo originado ante la Oficina de Violencia Doméstica por la denuncia presentada por la madre de Lourdes, así como de denuncias anteriores que la propia cantante hubiera realizado contra el imputado.

Lourdes Fernández tiene 44 años

El requerimiento fiscal también contempla que, de configurarse el estado de sospecha previsto, se reciba declaración indagatoria a García Gómez. El fiscal concluyó su presentación solicitando que se adopten todas las medidas que el juez estime pertinentes para avanzar en la investigación.

Todo comenzó cuando se conoció que la mamá de Lourdes había denunciado este jueves que desde el 4 de octubre desconocía el paradero y el estado de salud de su hija, y expresó su temor por la integridad física, psíquica y emocional de la joven.

Se entregó un adolescente de

El enigma Lourdes de Bandana:

Los antecedentes de violencia de

Cinco detenidos y tres armas

El emotivo posteo de la
Suspendieron por tiempo indefinido el

Un estudio reveló que los

La aventura de Celeste Cid

