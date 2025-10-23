Crimen y Justicia

Discutió con su amigo alcoholizado, lo mató de un tiro y luego se quitó la vida en Salta

El hallazgo ocurrió este miércoles en un paraje ubicado cerca de Tartagal

El paraje donde encontraron los dos cuerpos se encuentra al norte de Tartagal

Dos hombres fueron encontrados sin vida este miércoles en una vivienda ubicada al norte de la provincia de Salta, lo que despertó una investigación para determinar qué había sucedido. Mientras que las autoridades trabajan para esclarecer la escena, las primeras hipótesis señalaron que podría haberse tratado de un homicidio seguido de suicidio en medio de una discusión.

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas por el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, y lo que pudieron reconstruir a través de la escena, los involucrados, ambos adultos de aproximadamente 60 años, estaban reunidos en una vivienda de El Escondido, un asentamiento rural al que se accede mediante la ruta nacional 86.

Según consignó El Tribuno, se trataba de dos personas pertenecientes a las comunidades de Tonono —a 35 kilómetros al este de Tartagal— y Pacará. Todo habría sucedido en el marco de una discusión mientras bebían alcohol.

En ese momento, fue que uno de los presentes tomó un arma de fuego y le disparó a su compañero, provocándole la muerte en el acto. Minutos después, el agresor, utilizando la misma arma de fuego, se quitó la vida. La información fue corroborada por las autoridades policiales, que catalogaron la secuencia como “homicidio seguido de suicidio”.

El episodio tuvo lugar en un área ubicada a unos 60 kilómetros de Tartagal, en donde las viviendas se encuentran esparcidas. Al recibir el alerta, un grupo de agentes policiales se dirigió al lugar y comenzó con las tareas periciales. La Policía mantuvo la zona bajo resguardo y avanzó con la identificación de ambos fallecidos, aunque esa información se mantiene bajo resguardo.

Discutieron por un cigarrillo y lo apuñaló

Una insólita disputa por un cigarrillo terminó con una persona fallecida y otra detenida en General San Martín, Chaco, en la madrugada del sábado 23 de agosto. Según información recabada por medios locales, el incidente se produjo cerca de las 5.20 en el barrio Los Silos, cuando un joven de 29 años recibió una herida de arma blanca y fue trasladado al hospital local, aunque ingresó sin signos vitales.

El arma que usó el homicida

Los reportes policiales señalaron que la víctima fue atacada en la vía pública, lo que motivó la inmediata intervención del personal de la División de Investigaciones del Interior.

La investigación derivó rápidamente en la identificación y posterior detención de R. I. C., de 36 años, domiciliado en el barrio El Olvido 2. El presunto agresor fue localizado mientras caminaba por el barrio San Francisco, con la ropa y el rostro manchados de sangre. Además, tenía lesiones visibles en el brazo, la frente, la nariz y la cabeza. Al momento de la detención, los efectivos policiales incautaron un cuchillo de un solo filo de aproximadamente 15 centímetros que el sospechoso llevaba entre sus prendas.

De acuerdo con lo declarado ante las autoridades, el acusado aseguró que se hallaba cerca de la cancha del barrio Los Silos cuando la víctima le pidió un cigarrillo. Según su versión, respondió que no y fue agredido con un objeto contundente. En ese contexto, aseguró haber “respondido defendiéndose” y luego se retiró del lugar.

Como parte de la investigación, la comisaría local efectuó un rastrillaje en el lugar y logró incautar un hierro con manchas de sangre y una gorra que fueron entregados a la Fiscalía para analizar e incorporar como prueba en tal caso.

El caso fue caratulado de manera preliminar como supuesto homicidio y continuaba bajo investigación judicial por parte del Departamento de Investigaciones del Interior, quienes además analizaron la posibilidad de que existiera algún vínculo previo entre las partes involucradas o si el conflicto se habría originado únicamente por el pedido.

