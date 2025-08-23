Chaco: dos hombres discutieron por un cigarrillo y uno mató al otro de una puñalada

La víctima fue atacada en el barrio Los Silos y falleció antes de llegar al hospital

Un hecho de violencia con desenlace fatal ocurrió en la madrugada del sábado en General San Martín, ciudad de la provincia del Chaco, cuando un joven de 29 años perdió la vida tras recibir una herida de arma blanca en las inmediaciones del barrio Los Silos.

De acuerdo con la información de medios locales, alrededor de las 5.20 se tomó conocimiento de que una persona había sido atacada. La víctima fue trasladada al hospital local, aunque ingresó sin signos vitales.

En respuesta inmediata, personal de la División de Investigaciones inició un operativo encabezado por el comisario principal Mario Quiroga y el comisario Jorge Toledo.

El presunto agresor fue detenido con manchas de sangre y un cuchillo en su poder

La acción derivó en la detención de R. I. C., de 36 años, con domicilio en el barrio El Olvido 2. El sospechoso fue localizado mientras caminaba por el barrio San Francisco, con abundantes manchas de sangre en su ropa y rostro, además de presentar lesiones visibles en el brazo, la frente, la nariz y la cabeza.

El hombre fue trasladado al hospital para recibir atención médica. Allí, entre sus prendas, se encontró un cuchillo con hoja de un solo filo de aproximadamente 15 centímetros, que fue secuestrado.

De acuerdo con su primera declaración, el hombre afirmó que se hallaba cerca de la cancha del barrio Los Silos cuando la víctima le solicitó un cigarrillo. Ante su negativa, según su relato, lo habría agredido con un objeto contundente. En ese contexto, declaró que se defendió y luego abandonó el lugar.

La policía incautó un hierro ensangrentado y una gorra como pruebas del crimen, además de un cuchillo

Mientras tanto, efectivos de la comisaría local realizaron un rastrillaje en la zona donde ocurrió el ataque. Durante el procedimiento se incautaron un hierro con manchas de sangre y una gorra, elementos que fueron remitidos a la Fiscalía en turno como parte de las pruebas recolectadas.

La causa fue caratulada como supuesto homicidio y permanece bajo investigación judicial. Las diligencias continúan a cargo del Departamento de Investigaciones del Interior, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte del hombre.

Pelearon por un partido de truco y lo asesinó a puñaladas

Meses atrás, la calma característica del barrio 114 Viviendas en la localidad de Loncopué, provincia de Neuquén, se vio interrumpida. Un encuentro entre amigos, en el que compartían comidas y partidas de truco, terminó en tragedia con la muerte de Franco Daniel Ramírez, apuñalado luego de una discusión por un juego de cartas.

Según comunicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal y la Policía de Neuquén, el homicidio se produjo durante la madrugada en una vivienda de ese mismo barrio.

El agresor de Neuquén se entregó a la policía y recibió prisión domiciliaria

En ese domicilio, los asistentes disfrutaban de un asado y partidas de truco, hasta que una disputa entre Ramírez y el agresor derivó en un episodio fatal. Conforme avanza la investigación, se supo que el atacante llevaba un cuchillo de 32 centímetros en la cintura y lo utilizó directamente contra el pecho de la víctima.

Datos obtenidos por el medio local LMNequén confirman que la herida fue letal y que Ramírez falleció en el acto, de acuerdo a lo señalado por la fiscal a cargo, Laura Pizzipaulo. Los otros cinco presentes intentaron intervenir y socorrer a la víctima, aunque el daño ocasionado fue irreversible.

Luego del ataque, el responsable del crimen acudió a la comisaría y se entregó de forma voluntaria, circunstancia que fue plasmada en los registros policiales y considerada durante la audiencia judicial.

El Ministerio Público Fiscal ordenó la inmediata llegada de peritos en criminalística, la autopsia y la toma de declaraciones a quienes presenciaron el hecho.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Pizzipaulo y la asistente letrada Margarita Ferreyra imputaron al sospechoso el delito de homicidio simple y solicitaron dos meses de prisión preventiva, basándose en el riesgo de que el acusado entorpeciera la investigación.