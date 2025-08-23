Crimen y Justicia

Chaco: dos hombres discutieron por un cigarrillo y uno mató al otro de una puñalada

Según la declaración del presunto asesino, la víctima lo había atacado primero por no querer compartirle tabaco. El caso sigue bajo investigación

Guardar
La víctima fue atacada en
La víctima fue atacada en el barrio Los Silos y falleció antes de llegar al hospital

Un hecho de violencia con desenlace fatal ocurrió en la madrugada del sábado en General San Martín, ciudad de la provincia del Chaco, cuando un joven de 29 años perdió la vida tras recibir una herida de arma blanca en las inmediaciones del barrio Los Silos.

De acuerdo con la información de medios locales, alrededor de las 5.20 se tomó conocimiento de que una persona había sido atacada. La víctima fue trasladada al hospital local, aunque ingresó sin signos vitales.

En respuesta inmediata, personal de la División de Investigaciones inició un operativo encabezado por el comisario principal Mario Quiroga y el comisario Jorge Toledo.

El presunto agresor fue detenido
El presunto agresor fue detenido con manchas de sangre y un cuchillo en su poder

La acción derivó en la detención de R. I. C., de 36 años, con domicilio en el barrio El Olvido 2. El sospechoso fue localizado mientras caminaba por el barrio San Francisco, con abundantes manchas de sangre en su ropa y rostro, además de presentar lesiones visibles en el brazo, la frente, la nariz y la cabeza.

El hombre fue trasladado al hospital para recibir atención médica. Allí, entre sus prendas, se encontró un cuchillo con hoja de un solo filo de aproximadamente 15 centímetros, que fue secuestrado.

De acuerdo con su primera declaración, el hombre afirmó que se hallaba cerca de la cancha del barrio Los Silos cuando la víctima le solicitó un cigarrillo. Ante su negativa, según su relato, lo habría agredido con un objeto contundente. En ese contexto, declaró que se defendió y luego abandonó el lugar.

La policía incautó un hierro
La policía incautó un hierro ensangrentado y una gorra como pruebas del crimen, además de un cuchillo

Mientras tanto, efectivos de la comisaría local realizaron un rastrillaje en la zona donde ocurrió el ataque. Durante el procedimiento se incautaron un hierro con manchas de sangre y una gorra, elementos que fueron remitidos a la Fiscalía en turno como parte de las pruebas recolectadas.

La causa fue caratulada como supuesto homicidio y permanece bajo investigación judicial. Las diligencias continúan a cargo del Departamento de Investigaciones del Interior, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte del hombre.

Pelearon por un partido de truco y lo asesinó a puñaladas

Meses atrás, la calma característica del barrio 114 Viviendas en la localidad de Loncopué, provincia de Neuquén, se vio interrumpida. Un encuentro entre amigos, en el que compartían comidas y partidas de truco, terminó en tragedia con la muerte de Franco Daniel Ramírez, apuñalado luego de una discusión por un juego de cartas.

Según comunicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal y la Policía de Neuquén, el homicidio se produjo durante la madrugada en una vivienda de ese mismo barrio.

El agresor de Neuquén se
El agresor de Neuquén se entregó a la policía y recibió prisión domiciliaria

En ese domicilio, los asistentes disfrutaban de un asado y partidas de truco, hasta que una disputa entre Ramírez y el agresor derivó en un episodio fatal. Conforme avanza la investigación, se supo que el atacante llevaba un cuchillo de 32 centímetros en la cintura y lo utilizó directamente contra el pecho de la víctima.

Datos obtenidos por el medio local LMNequén confirman que la herida fue letal y que Ramírez falleció en el acto, de acuerdo a lo señalado por la fiscal a cargo, Laura Pizzipaulo. Los otros cinco presentes intentaron intervenir y socorrer a la víctima, aunque el daño ocasionado fue irreversible.

Luego del ataque, el responsable del crimen acudió a la comisaría y se entregó de forma voluntaria, circunstancia que fue plasmada en los registros policiales y considerada durante la audiencia judicial.

El Ministerio Público Fiscal ordenó la inmediata llegada de peritos en criminalística, la autopsia y la toma de declaraciones a quienes presenciaron el hecho.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Pizzipaulo y la asistente letrada Margarita Ferreyra imputaron al sospechoso el delito de homicidio simple y solicitaron dos meses de prisión preventiva, basándose en el riesgo de que el acusado entorpeciera la investigación.

Temas Relacionados

ChacoGeneral San MartínLos SilosCigarrilloÚltimas noticias

Últimas Noticias

Juicio por Maradona: Dalma y Giannina avanzan contra los productores del documental que protagonizaba la jueza Makintach

Las hijas de Diego presentaron un reclamo económico contra José Arnal, dueño de la productora La Doble S.A., Juan D’ Emilio y María Lía Vidal, la amiga de la infancia de la magistrada. Es por “uso indebido de la imagen”

Juicio por Maradona: Dalma y

Le tendieron una trampa, lo secuestraron y lo torturaron: la forma que encontró para escapar

Un hombre de 34 años fue atacado en una vivienda de San Martín de los Andes por un grupo de agresores que lo mantuvieron encerrado y le causaron heridas graves. Hay cuatro detenidos

Le tendieron una trampa, lo

“Hay una atracción sexual con vos”: los audios que le enviaba a su secretaria el juez de San Isidro denunciado por acoso y abuso de poder

Los mensajes son del camarista Ernesto García Maañón y fueron aportados a la causa por la víctima. Se suman a los comprometedores chats que se conocieron esta semana

“Hay una atracción sexual con

La Plata: se entregó el hombre que le disparó con un arma tumbera en la cara a su pareja y la dejó en grave estado

Se trata de Juan Carlos Molina, de 50 años. Tiene varios antecedentes penales. La víctima, de 36, pelea por su vida

La Plata: se entregó el

Detuvieron a cuatro sospechosos por el ataque de una patota de la UOCRA a un contratista en Puerto Deseado: uno es hermano de una jueza

Las capturas se concretaron tras una serie de allanamientos en la ciudad ordenados por el juez Gabriel Contreras de Caleta Olivia. La víctima, Fabio Dante Cattani, sigue en terapia intensiva y está en estado crítico. Los últimos avances de la causa

Detuvieron a cuatro sospechosos por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vivir como nómade digital: cuáles

Vivir como nómade digital: cuáles son las 5 ciudades más atractivas

Un auto chocó con un camión en Pehuajó: murieron un padre y sus dos hijos

Un docente universitario se descompensó y murió durante una asamblea gremial en La Plata

El gobierno bonaerense realizó el simulacro final de las elecciones provinciales: resultados estarán a partir de las 21 horas

La paradoja del cobre: copa los más grandes proyectos del RIGI en medio de un colapso del precio internacional

INFOBAE AMÉRICA
Kathryn Bigelow elige un thriller

Kathryn Bigelow elige un thriller político sobre amenaza nuclear para su esperado regreso a la dirección

Protestas en varias ciudades del Reino Unido por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles

Los servicios postales europeos suspendieron el envío de paquetes a EEUU por los aranceles de importación

Guillermo del Toro, Lucrecia Martel y Bud Bunny encabezan la ola latina en el Festival de Venecia

El jefe del Comando Sur de EEUU destacó en Paraguay la alianza bilateral para defender la democracia

TELESHOW
La reconciliación de Alex y

La reconciliación de Alex y Charlotte Caniggia: “Hermanos unidos para siempre”

Furor por los castings de las actrices que no quedaron en la serie “En el barro”: “A veces la cosa va bien, y otras no tanto”

La China Ansa mostró cómo vive sus últimas vacaciones antes de ser mamá por segunda vez: “Un momento a solas con Rafael”

Albana Fuentes, la protagonista de La Sirenita, contó por qué no será parte de Patito Feo en el teatro

Araceli González mostró la intimidad del cumpleaños de Florencia Torrente: fiesta al aire libre, besos y una torta de flores