Mar del Plata: los acusan de robar USD 55 mil y casi $30 millones en entraderas, ataques motochorros y robos boqueteros

Cayó una banda acusada de varios robos en Mar del Plata: en uno de los golpes quedaron registrados por las cámaras de seguridad

La DDI de Mar del Plata detuvo en las últimas horas a dos hombres sospechados de integrar una banda de ladrones que, según fuentes oficiales, cometió al menos diez robos en distintos barrios de la ciudad balnearia y bajo diferentes modalidades.

Los detenidos, identificados como Fabio José Molina, de 45 años, y Jonas Samuel Zubiri, de 21, están acusados de haber participado en entraderas, ataques motochorros y hasta un golpe de boqueteros.

Los hechos ocurrieron entre principios de febrero y finales de septiembre de este año y, en total, la banda se llevó 55 mil dólares, cerca de 30 millones de pesos en efectivo y varios autos y motos.

La investigación comenzó luego de un asalto violento ocurrido en una vivienda de la calle Los Pinos el 29 de junio. De acuerdo a la información policial, varios delincuentes armados y con los rostros cubiertos redujeron a una familia y golpearon a un hombre de 56 años, para luego escapar con 22 mil dólares y 15 millones de pesos.

Los sospechosos detenidos

Desde entonces se fueron sumando otros casos que quedaron vinculados con la misma banda. Uno ocurrió el 27 de septiembre, cuando cuatro delincuentes entraron a una casa y, tras maniatar a un hombre y una mujer mayores, se llevaron un reloj y una alianza de oro.

El 13 de agosto otro hecho tuvo como escenario una vivienda, donde tres delincuentes rompieron una pared, robaron una MacBook Pro, una pistola y 15 mil dólares.

En la modalidad de “boqueteros”, se investiga el robo a un local de una firma de servicio de paqueterías y encomiendas de la calle Luro al 4800 el 31 de agosto. Allí, cuatro desconocidos ingresaron por un boquete abierto en el techo y se llevaron 10,5 millones de pesos de una caja fuerte.

Un caso similar se registró durante la madrugada del 14 de septiembre, alrededor de las 4, en unas oficinas de Juan B. Justo 50, donde forzaron una pared lindera y escaparon con 18 mil dólares, 4 millones de pesos, celulares y computadoras. En este hecho, los ladrones encapuchados quedaron registrados en videos de vigilancia. En las imágenes se observa que advirtieron las cámaras de seguridad, por lo que les taparon la lente, en una con un papel y en otra con espuma en aerosol.

Las imágenes de los allanamientos

El listado de robos atribuidos también suma golpes callejeros. El 6 de febrero, dos motochorros interceptaron a un joven y le robaron su moto KTM Duke 390 y un casco. El 27 de junio otra víctima resultó despojada de su Renault Kangoo bajo amenazas. El 23 de agosto, una mujer sufrió el robo de su Ford Ka, documentos y un celular, luego de ser abordada también por dos asaltantes.

Además, el 20 de julio hubo una denuncia por robo en modalidad “escruche” que fue vinculada a la misma banda. En esa ocasión, los delincuentes rompieron el portón de una casa y se llevaron una mochila, una cámara Nikon, una cartera, perfumes, monedas de un dólar, una llave de Audi y un rifle de aire comprimido.

Todos estos casos se juntaron en un expediente a cargo de la UFI N°13 y UFI N°14, fiscalías que conducen Mariano Moyano y Fernando Berlingeri respectivamente.

Los agentes de la DDI relevaron cámaras de vigilancia y realizaron una triangulación de dispositivos electrónicos y de comunicación de aire utilizados. De esa manera, pudieron identificar los vehículos usados por la banda. También llegaron al dato de que se encontrarían ocultos en el domicilio de Zubiri.

Con la orden de allanamiento en mano, el 6 de octubre fueron a buscar al sospechoso. No estaba allí, pero sí había dos coches con patentes pertenecientes a otros rodados, cuatro motos, guantes, prendas de vestir, relojes y más de cien elementos relacionados con distintos hechos.

Los elementos secuestrados

Cuatro días más tarde, allanaron a Molina. En este caso se hallaron herramientas, aerosoles, un celular y un sillón de cuero robado durante una entradera el 2 de agosto a una mujer de 72 años. El sospechoso no fue detenido, solamente lo notificaron de la causa en su contra.

Las órdenes de detenciones recién se labraron el 16 de octubre. Tras varios días sin ser localizados, primero fue detenido Molina, tras ser hallado el domingo pasado en la vía pública. En tanto, a Zubiri lo capturaron ayer, luego de que se intentara dar a la fuga y proporcionara una falsa identidad en un control policial.

Así, ambos quedaron imputados y fueron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.