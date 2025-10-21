Un enfrentamiento entre vecinos y la Policía terminó con una casa incendiada y un herido de gravedad en La Plata

Enfrentamiento e incendio en Villa Elvira (Video: X @Hechosanderecho)

Un violento enfrentamiento entre vecinos y la Policía, el domingo cerca de la medianoche en La Plata, terminó con varias personas heridas, una de ellas de gravedad, y destrozos en la zona. La escena se desató luego de que un grupo de personas incendiara una vivienda supuestamente vinculada a la venta de drogas.

Los piedrazos y disparos ocurrieron en la intersección de las calles 12 y 93 de Villa Elvira. Varios testigos indicaron que el conflicto estaba relacionado con el hartazgo de los vecinos frente a la presencia de personas supuestamente ligadas al narcomenudeo. “Estamos hartos de los que envenenan a los chicos”, manifestaron al portal 0221.

El primer incidente se dio pasadas las 22, cuando un grupo de residentes decidió incendiar la casa en cuestión. Las llamas avanzaron con rapidez y requirieron la pronta intervención de dotaciones de Bomberos y la Policía bonaerense. Sin embargo, al arribar los primeros patrulleros y móviles de emergencia, se produjo una fuerte resistencia de un grupo que los atacó con piedras y objetos contundentes. El clima de hostilidad se intensificó pese al despliegue de más de 40 agentes que trabajaron durante algunas horas en la zona.

Uno de los heridos, atendido en el Hospital San Martín de La Plata, permanece con pronóstico reservado

En ese contexto, quienes presenciaron los disturbios señalaron que hubo disparos provenientes de los uniformados, quienes habrían efectuado tiros al aire para intentar dispersar a los agresores y restablecer el orden. Por su parte, las autoridades policiales confirmaron a dicho portal que al menos dos efectivos resultaron heridos por los objetos lanzados por residentes, que bloqueaban el trabajo de los bomberos.

Otro de los datos que trascendió plantea la posibilidad de que el origen habría sido una pelea que se desató esa noche entre dos vecinas, y que los disparos habrían provenido de un arma empuñada por el hermano de una de ellas. Por este motivo, dos personas resultaron gravemente lesionadas y debieron ser trasladadas al Hospital San Martín, donde uno permanece con estado delicado.

El operativo policial desplegado se extendió hasta después de la una de la madrugada del lunes. Durante ese lapso, los peritos realizaron las tareas de investigación sobre el origen del incendio y dimensionaron los daños materiales causados a la vivienda atacada. La esquina de 12 y 93 quedó bajo custodia ante el temor de nuevos enfrentamientos.

Las autoridades continúan recabando testimonios, recolectando pruebas para esclarecer la secuencia de hechos, y buscando a dos personas que permanecen prófugas. En paralelo, la Justicia dispuso allanamientos en varias viviendas relacionadas con las personas investigadas. La causa quedó caratulada como “abuso de arma, lesiones, incendio, amenazas y daño calificado”, de acuerdo a lo indicado por El Día.

Otra pelea entre vecinos y un herido de bala

El lugar donde ocurrió el enfrentamiento

En septiembre, una violenta pelea entre vecinos en la ciudad de Rosario terminó con un joven herido de bala y un hombre de 75 años detenido. El incidente ocurrió por la tarde en una vivienda ubicada en Pasaje B. Suárez, en el barrio sudoeste. Según lo informado por Rosario3, el episodio se desató cerca de las 18.30, cuando residentes de la zona alertaron a la policía tras escuchar disparos provenientes de una casa.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima, un joven de 29 años que reside en el barrio, con una lesión causada por arma de fuego. El personal médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) brindó asistencia en el domicilio antes de trasladar al herido a un centro sanitario para una atención más especializada.

En el operativo, la policía detuvo a un hombre de 75 años, también vecino del sector, y lo identificó como el autor del disparo. Además, los efectivos secuestraron el arma presuntamente utilizada durante el conflicto, la cual fue puesta a disposición del Ministerio Público de Acusación (MPA) y de las Fiscalías intervinientes para su peritaje. Las primeras investigaciones señalan que la pelea se originó dentro de la vivienda.