Crimen y Justicia

Balearon a un joven en medio de una pelea vecinal en Rosario y un hombre fue detenido

Ocurrió en una casa del Pasaje B. Suárez 5846B. La víctima fue atendida en el lugar y luego trasladado a un centro asistencial

Pelea entre vecinos en Rosario,
Pelea entre vecinos en Rosario, un joven herido y un hombre de 75 años detenido (Google Maps)

La tarde de ayer miércoles se vio alterada en el barrio sudoeste de la ciudad de Rosario por una violenta pelea vecinal, que tuvo como salgo a dos heridos, uno de ellos herido de arma de fuego y un jubilado detenido.

Todo ocurrió cerca de las 18.30 de ayer, cuando vecinos de la zona escucharon disparos en una vivienda de Pasaje B. Suárez al 5800. Poco después, un móvil de la Policía se hizo presente en el lugar.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Rosario3, los agentes procedieron a la detención de un hombre de 75 años, identificado como residente del barrio. Poco después, lograron secuestrar el arma de fuego que se habría utilizado durante la pelea.

En la vivienda ubicada en el mismo pasaje, los uniformados hallaron a la víctima, un joven de 29 años que también es vecino del lugar. Presentaba una herida de arma de fuego.

Por esto, fue atendido en el lugar por el personal médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y luego trasladado a un centro sanitario cercano.

En línea con la reconstrucción del hecho, que pudieron hacer las autoridades, la pelea habría comenzado dentro del domicilio, pero los motivos que originaron la discusión aún no fueron esclarecidos.

Por el momento, el jubilado se encuentra bajo arresto, a la espera de instrucciones por parte del Ministerio Público de Acusación (MPA). El arma incautada quedó a disposición de las Fiscalías intervinientes y que en las próximas horas se avanzará con el peritaje balístico correspondiente.

El atacante fue detenido y
El atacante fue detenido y se le secuestró el arma involucrada en el hecho (Télam)

Tiros por una discusión en un bar de Rosario

Un mes atrás, una discusión entre dos hombres se transformó rápidamente en un enfrentamiento armado en un bar también de Rosario. Todo sucedió en horas de la madrugada.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de un local gastronómico ubicado en la intersección de las calles San Martín y Esteban de Luca.

La secuencia de los hechos comenzó cuando testigos presenciaron una acalorada disputa en el interior de la cervecería. Minutos después, los involucrados abandonaron el establecimiento y la discusión continuó en la esquina, desatando una serie de detonaciones que pusieron en alerta a vecinos y transeúntes.

Ante la situación, los vecinos y testigos dieron aviso a la Policía, por lo que un grupo de agentes se hizo presente en el lugar. Allí, encontraron tres vainas servidas.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital, uno de los involucrados descendió de un automóvil y, luego de un breve cruce verbal, sacó un arma de fuego y efectuó varios disparos al aire ante la mirada atónita de quienes presenciaron la escena.

A pesar de la peligrosidad de la situación, no se reportaron heridos. Para descartar la posibilidad de víctimas, personal policial realizó una consulta en el hospital Roque Saenz Peña, centro sanitario cercano, para corroborar si se había registrado el ingreso de alguna persona con lesiones compatibles con el uso de armas de fuego. Según confirmaron fuentes del hospital, el resultado fue negativo.

Y tras el operativo, la Policía inició una investigación para identificar y localizar a los participantes del altercado. Por el momento, no hay detenidos ni personas notificadas por el hecho.

