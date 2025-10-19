Cocaína y armas: los detalles del operativo tras la pelea entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

El operativo tras la pelea entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

Tras el violento enfrentamiento entre integrantes de los grupos Hells Angels y Tehuelches ocurrido en la intersección de avenidas 44 y 26 de la ciudad de La Plata, las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo policial en un salón de eventos alejado del centro de la capital bonaerense que derivó en múltiples detenciones, secuestro de armas de fuego, drogas y vehículos.

Los procedimientos se hicieron en un predio tipo quinta de la zona de El Peligro, donde se habían concentrado los integrantes de Hells Angels en el marco del caso que tiene 13 detenidos y 3 heridos.

De acuerdo con el informe oficial, todo comenzó cuando un grupo de motociclistas identificados como Tehuelches fue interceptado por miembros de Hells Angels que circulaban en camionetas.

En principio, se produjo una agresión física, que luego escaló a disparos con armas de fuego. El saldo inmediato fue de tres personas heridas, dos pertenecientes a los Tehuelches y una a los Hells Angels, quienes fueron trasladadas conscientes a un centro de salud local.

Tras el episodio, se trasladó a 12 hombres y una mujer a la sede policial para su identificación, todos presuntamente vinculados al grupo de los Tehuelches. Además, se incautaron 11 motocicletas y cuatro armas de fuego en el lugar.

A partir de las filmaciones obtenidas de la escena, y luego de identificar varios de los vehículos involucrados, las autoridades implementaron un dispositivo de seguridad en torno a un salón de eventos de la zona de El Peligro, donde se desarrollaba un encuentro de los Hells Angels.

En ese contexto, interceptaron varios autos y camionetas vinculadas con los hechos. Uno de los primeros vehículos fue un Chrysler PT Cruiser, con tres ocupantes. Durante la requisa, los efectivos hallaron una pistola Taurus 9 milímetros en la guantera, por lo que todos fueron aprehendidos.

La emboscada de Hells Angels a Tehuelches en La Plata

Minutos después, se detuvo una camioneta Ford EcoSport, también con tres ocupantes, todos oriundos de la provincia de Córdoba. En el interior se secuestraron dos armas: una pistola Bersa calibre 9 mm y una Bersa TPR calibre .380. Los ocupantes también fueron aprehendidos.

Posteriormente, fue interceptado un Renault Logan, con cuatro hombres de nacionalidad española. En el vehículo se hallaron dos tubos con cocaína, lo que motivó la detención de todos los ocupantes.

Continuando con los controles, una Toyota Hilux 4x2 fue detenida cuando salía del predio. Iba conducida por un hombre domiciliado en Banfield, acompañado de otro oriundo de Mendoza. Ambos fueron aprehendidos y se les incautaron sus teléfonos celulares, dado que el vehículo había sido captado en las filmaciones del enfrentamiento.

Las motos y camionetas en el predio allanado

En la misma línea, se identificó una camioneta Ford 350 Econoline negra, conducida por Gustavo Adolfo Mazzitelli, domiciliado en CABA, Se trata de un ex boxeador que había sido arrestado en un episodio similar, ocurrido en 2016, indicaron fuentes del caso a Infobae. Dos años antes, había sido denunciado por su ex, quien lo acusó de haberle dado una paliza que le dejó tres dientes fisurados, desplazamiento de mandíbula y tabique nasal y cuatro puntos de sutura en un labio.

En tanto, los policías también frenaron una Volkswagen Amarok gris, cuyo conductor es residente en Mendoza. Este hombre y Mazzitelli, ambos titulares de los vehículos, fueron apresados y sus rodados también fueron registrados en el lugar del hecho, motivo por el cual se procedió a la aprehensión y secuestro de los celulares y de las camionetas.

Las motos secuestradas

El caso

Un video difundido en las últimas horas muestra por primera vez el momento exacto de la emboscada que desató el enfrentamiento armado entre integrantes de los Hells Angels y la agrupación Tehuelches en el centro de La Plata.

De acuerdo con la reconstrucción que realizaron las autoridades, la secuencia visual permite identificar cómo dos camionetas oscuras bloquean el paso a un grupo de motociclistas, situación que derivó en una discusión y un intercambio de disparos.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del centro platense durante la tarde del viernes y dejó tres heridos de arma de fuego. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad urbana y testigos, aportan detalles inéditos sobre la mecánica del trágico episodio: se observa cuando los motociclistas intentan evadir el cerco establecido por los vehículos, en segundos previos a que se escuchan las detonaciones.