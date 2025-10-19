Violencia de género y una detención previa: quién es el ex boxeador involucrado en la pelea de Hells Angels en La Plata

Gustavo Adolfo Mazzitelli, integrante de Hell´s Angels

Entre los detenidos que dejó el violento enfrentamiento en el centro de La Plata entre Hells Angels y Tehuelches, que dejó como saldo tres heridos por disparos de arma de fuego, resalta el nombre de Gustavo Adolfo Mazzinelli, un ex boxeador que había sido arrestado en un episodio similar, ocurrido en 2016, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Dos años antes, el mismo sospechoso había sido denunciado por su ex, quien lo acusó de haberle dado una paliza que le dejó tres dientes fisurados, desplazamiento de mandíbula y tabique nasal y cuatro puntos de sutura en un labio.

Mazzinelli, de 52 años, fue involucrado en los incidentes debido a que conducía una camioneta Ford 350 Econoline de color negra que fue registrada por las cámaras de seguridad en el lugar del enfrentamiento, detallaron las fuentes.

Ese vehículo y una WV Amarok, que también participó de la redada contra el grupo de motoqueros, fueron secuestradas. Su titular, el mendocino Ramón Roberto Lescano, también fue apresado. A ambos les incautaron los celulares.

La emboscada de Hells Angels a Tehuelches en La Plata

Casi una década atrás, en mayo de 2016, el nombre del ex peleador profesional surgió en la prensa tras una feroz batalla a la vera de la Ruta 5 en Luján con los Tehuelches, otro motoclub. La situación terminó con más de cien balas disparadas, cuatro heridos y doce detenidos, con una causa por tentativa de homicidio y lesiones a cargo de la UFI N°10 de la zona. Mazzitelli fue uno de los detenidos.

A raíz de esa secuencia, resurgió una denuncia realizada dos años antes por su ex novia por violencia de género. Sucedió en septiembre de 2014. En ese momento, Mazzitelli era vicepresidente de Hells Angels de Argentina.

Andrea Franco, la víctima, contó que tras más de dos años de relación y un mes distanciados, ante la insistencia de él, quedaron en encontrarse en Núñez. Mazzitelli practicaba artes marciales y era, además, boxeador profesional. “Lo conocí en un encuentro de motos y me enamoré”, reveló la mujer en una entrevista con el diario Clarín.

La camioneta secuestrada a Gustavo Mazzitelli

“Fueron dos años de terror, muy violento, y los últimos ocho meses separados”, relató Franco en declaraciones a TN, “y quizás si esto no hubiera pasado, no hubiera hecho la denuncia, como debería haberla hecho hace mucho tiempo atrás”, se sinceró.

En medio de la charla, el boxeador le confesó, según dijo Franco en ese momento, que durante mucho tiempo le fue infiel con una empleada de su local de repuestos para motos, empleada que ella misma le había conseguido. “En realidad me daba temas para que yo me enojara y él me pegara”, continuó su relato. Al caérsele las primeras lágrimas, él se ofuscó por la situación y pidió terminar el encuentro. Tras pagar, cada uno se fue por caminos distintos.

Sin embargo, él retomó el camino y la interceptó. “Se baja de la moto y empieza a insultarme fuerte, y yo intento sacármelo de encima. Yo agarro para zona norte y él para zona sur, y miro por el espejo retrovisor y veo que giró en U y me empezó a seguir y me apretó contra el paredón de un bajo a nivel, y yo pensé que me quería acompañar porque me había visto llorando”, describió.

Sin más preámbulos, y tras una catarata de insultos, “me mide y me da un puñetazo -porque mi casco es abierto- que me provocó un desplazamiento de mandíbula y fisura de unos dientes”, continuó la mujer. En ese momento, estando ella inconsciente, él escapó. Instantes después fue ayudada por personal de Prefectura. Al momento de realizar la denuncia, le confirmaron que él ya tenía registrada otra similar por violencia.

El enfrentamiento en La Plata

Uno de los Hell's Angels pidió ayuda en una estación de servicio, luego de un enfrentamiento

Como consecuencia del enfrentamiento registrado en las últimas horas, dos hombres sufrieron lesiones en el brazo y la pierna, mientras que otro recibió impactos en el abdomen y la espalda. Los tres heridos, dos Tehuelches y un Hells Angels, fueron llevados a hospitales de la zona. Todos estaban conscientes al momento del traslado.

Durante el operativo policial se secuestraron cuatro armas Bersa de diferentes calibres y un lote de once motos, entre las que se cuentan modelos Yamaha, Zanella, Royal Enfield y Kawasaki.