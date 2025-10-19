Nuevo video de la pelea entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata: la emboscada previa a los disparos

Un video difundido en las últimas horas muestra por primera vez el momento exacto de la emboscada que desató el enfrentamiento armado entre integrantes de los Hells Angels y la agrupación Tehuelches en el centro de La Plata. De acuerdo con la reconstrucción que realizaron las autoridades y que publicó Infobae, la secuencia visual permite identificar cómo dos camionetas oscuras bloquean el paso a un grupo de motociclistas, situación que derivó en una discusión y un intercambio de disparos.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del centro platense durante la tarde, con saldo de tres heridos de arma de fuego. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad urbana y testigos, aportan detalles inéditos sobre la mecánica del trágico episodio: se observa cuando los motociclistas intentan evadir el cerco establecido por los vehículos, en segundos previos a que se escuchan las detonaciones.

El logo que llevaban los motoqueros detenidos

Tras la balacera, dos hombres resultaron heridos en el brazo y la pierna, mientras que un tercero recibió disparos en el abdomen y la espalda. Todos fueron trasladados conscientes a hospitales de la zona por personal del SAME. Durante el operativo que siguió al hecho, la policía secuestró cuatro pistolas de diferentes calibres y once motocicletas de diversas marcas, como Yamaha, Zanella, Royal Enfield y Kawasaki.

Las imágenes del video aportan pruebas clave en el marco de la causa, que quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°16, a cargo de Juan Cruz Condomi Alcorta y el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial La Plata, encabezado por Agustín Crespo.

Además, el caso motivó la realización de dermotest a los participantes y la intervención de policía científica en el lugar del enfrentamiento.

El enfrentamiento no constituye un hecho aislado para los Hells Angels en la ciudad. Durante las últimas jornadas, también tuvieron incidentes con cuidacoches y repartidores, hechos que fueron documentados en otros videos viralizados en redes sociales. La presencia de la organización generó alarma entre vecinos y autoridades, quienes desplegaron operativos preventivos.

Las motos secuestradas en La Plata

El presidente del Chapter Buenos Aires, Marcelo Mazza, declaró a la prensa que la congregación en la ciudad responde a la celebración del World Run, el encuentro anual internacional que reúne a los miembros de la organización provenientes de diferentes países. Este evento, que comenzó en Berazategui y se extendió a El Peligro, motivó fuertes controles policiales en los accesos, donde se interceptó un Chrysler PT Cruiser que transportaba una pistola Taurus de 9 mm y municiones.

Los Hells Angels tienen presencia en la Argentina desde 1999, con sedes en diversas ciudades, como Mendoza, Luján, San Isidro, Cipolletti, Venado Tuerto y Córdoba, además de una agrupación nómade. Su membresía es restrictiva y se rige por normas internas estrictas, cuyo incumplimiento puede generar represalias.

A instancias de la fiscalía, el operativo continuó con la identificación de los participantes y la incautación del armamento, incluyendo el arma hallada en el interior del auto detenido rumbo a la reunión en El Peligro. Se esperan peritajes adicionales sobre las imágenes y las armas secuestradas, clave para determinar responsabilidades en el episodio que dejó nuevos heridos vinculados a la organización.