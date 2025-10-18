Detuvieron a una mujer por agredir con un cuchillo a un fotógrafo durante el acto de Milei en Tres de Febrero

La mujer portaba un cuchillo y tuvo que ser retenida por varios oficiales (NA)

Una mujer, de aproximadamente 50 años, fue detenida en un supermercado de Tres Febrero, luego de que intentara agredir a un fotógrafo durante el acto de campaña que encabezó el presidente Javier Milei en la zona. Después de una breve persecución, las autoridades le secuestraron un cuchillo de unos 20 centímetros.

Todo ocurrió mientras el mandatario brindaba un discurso desde una camioneta, en la que también se encontraba la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) por provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y Karen Reichhardt.

En medio del acto, testigos aseguraron que la mujer había logrado acercarse escasos centímetros del jefe de Estado. Por este motivo, el personal de Gendarmería Nacional intervino y la dejó demorada. Sin embargo, esta logró zafarse de la custodia y se dirigió directamente hacia un fotógrafo que cubría el evento, con la aparente intención de apuñalarlo.

De acuerdo con la información publicada por Noticias Argentinas, la agresora intentó huir tras el ataque frustrado, pero un policía de civil logró interceptarla y detenerla dentro de un supermercado. Las imágenes captadas por los presentes mostraron a la sospechosa, mientras gritaba alterada, que no la filmen cuando era arrestada en el interior del negocio.

La sospechosa ya habría sido liberada, pero continuaría sujeta a la causa (NA)

Luego de haber sido reducida, la sospechosa fue trasladada hacia la Comisaría 7.ª del Palomar, en el partido de Tres de Febrero. Asimismo, fuentes vinculadas a la investigación señalaron que, pese a la gravedad de los hechos y a que la mujer portaba un arma blanca, habría recuperado la libertad. No obstante, permanece imputada en la causa.

Poco después de que se confirmara la detención de la mujer, su hermana, llamada Fabiana, se presentó en la dependencia policial. Durante una breve entrevista para el noticiero de A24, aseguró que concurrió al lugar, tras haber sido notificada del arresto.

“No sé qué es lo que pasó y en la comisaría no me dejan hablar con ella, para ver si está bien y si tenía o no algo”, declaró la familiar de la sospechosa. Asimismo, aseguró que no había llegado a ver la escena que se viralizó en las redes sociales, donde se notó la alteración de la detenida.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que la mujer sufriera algún tipo de condición psicológica y/o psiquiátrica, su hermana afirmó: “Mi hermana no tiene ningún problema psíquico y es bioquímica”. De la misma manera, contó que la acusada no les había informado que iba a asistir al acto, pero era “un paso obligado” porque viviría a unas cuadras de la zona.

El cuchillo que le secuestraron a la mujer (NA)

“Lo único que sé es que corrí hasta el supermercado y el gerente me dijo que alguien venía corriéndola, pero que la policía se la llevó”, reconstruyó la mujer sobre el momento en el que habría sido informada del incidente. Asimismo, insistió en que no tenía conocimiento del acto político y que se habría enterado el mismo día por la concurrencia de gente.

En el mismo móvil, relataron que la sospechosa también habría cargado un gas pimienta, el cual habría utilizado para agredir a varios fotógrafos y a los presentes antes de intentar darse a la fuga. Incluso, fue señalada por presuntamente haberle pegado una patada a uno de los oficiales que participaron del arresto.

Por otro lado, una de las empleadas del supermercado aseguró que la había visto entrar corriendo, pero que no podía constatar si portaba un cuchillo. “Entró corriendo buscando a alguien y después empezó a buscar por todos los pasillos a las corridas”, relató.

“Empiezo a escuchar que gritan los otros clientes, me asomó y veo que tenía un cuchillo en la mano. Y, obviamente, lo primero que empiezo a hacer es tratar de correr a toda la gente para que no pueda herir a alguien”, explicó la joven, tras señalar que segundos después el policía que se vio en el video logró detenerla contra una de las góndolas.