Chaco: detuvieron al hermano del principal acusado del femicidio de Gabriela Barrios y hallaron el celular de la víctima

La Policía de Chaco detuvo al hermano y al padre del principal sospechoso del crimen de Gabriela Barrios

La investigación por el femicidio de Gabriela Araci Barrios en Chaco tuvo avances en las últimas horas. La policía detuvo este sábado al hermano del principal acusado, bajo sospecha de que participó en el crimen.

Además, las autoridades realizaron un nuevo allanamiento en el domicilio donde habría ocurrido el asesinato y hallaron el teléfono celular de la víctima en el pozo cloacal donde había sido descartado su cuerpo.

En las primeras horas de la mañana de hoy, agentes de la División Investigaciones Sáenz Peña, junto a un ayudante de Fiscalía, ingresaron a la casa del principal imputado, Jesús Salvatierra, conocido como “Huesa”, en busca de nuevas pruebas. El procedimiento arrojó resultados positivos.

En la vivienda, ubicada en el pasaje entre las calles 3 y 5 del barrio Sur, en la localidad de Avia Terai, se encontró un par de alpargatas con manchas rojizas similares a sangre.

En el mismo pozo donde fue hallado el cuerpo de la víctima también se encontró el celular de la joven

Posteriormente, la fiscalía solicitó colaboración a la División Bomberos de la ciudad y a la Municipalidad local, que, con un camión atmosférico, desagotaron el pozo ciego. En el fondo se halló el celular de Gabriela, destruido en varias partes, que fueron embaladas para su posterior entrega a la sede judicial.

Como parte de las medidas dispuestas, los agentes también allanaron la vivienda de Luis Salvatierra (24), hermano menor de Jesús, luego de que testigos declararan que lo habían visto en la casa de “Huesa” el día de la desaparición de Gabriela.

El sospechoso no fue encontrado en la vivienda. Tampoco se hallaron elementos de interés para la causa en ese domicilio. La policía inició su búsqueda y obtuvo la información de que se encontraba junto a su padre trabajando en una zona rural de Concepción del Bermejo. El personal de la comisaría local fue alertado y acudió al lugar para detenerlo.

El teléfono de Gabriela

El hermano fue localizado y detenido. De acuerdo con el reporte policial, al momento de la detención, su padre, de 60 años, intentó evitar la captura y quedó demorado por infracción al Código de Faltas Provincial. A Luis se le secuestró el teléfono.

El cuerpo de la víctima fue encontrado el martes pasado. Estaba parcialmente desnudo y dentro de una bolsa de arpillera amarilla.

En el interior de la casa y sus inmediaciones, la policía secuestró elementos de interés para la causa como cuatro cuchillos, prendas de vestir presuntamente manchadas con sangre, un mantel, una motocicleta RX 150 completamente calcinada y una radio portátil. Entre los objetos hallados, destacaron un par de medias identificadas por los familiares como pertenecientes a Gabriela, al igual que una motocicleta quemada.

Durante el allanamiento de este sábado, las autoridades también secuestraron un par de alpargatas con manchas similares a sangre

El resultado preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Gabriela indicó que la joven chaqueña de 20 años falleció el 12 de octubre por la tarde. La madre había alertado sobre la desaparición de su hija ese mismo día, advirtiendo que no solía ausentarse durante tanto tiempo.

Si bien aún se desconoce el móvil detrás del femicidio, las autoridades revelaron que la chica sufrió golpes y que lo que terminó con su vida fue una asfixia mecánica manual, de acuerdo con lo indicado por Diario Norte.