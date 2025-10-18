Crimen y Justicia

Chaco: detuvieron al hermano del principal acusado del femicidio de Gabriela Barrios y hallaron el celular de la víctima

Al nuevo sospechoso se lo investiga por su presunta participación en el crimen. Durante el operativo, su padre fue demorado por intentar impedir la detención. La policía halló el teléfono de la joven en el mismo pozo donde había sido arrojado su cuerpo

Guardar
La Policía de Chaco detuvo
La Policía de Chaco detuvo al hermano y al padre del principal sospechoso del crimen de Gabriela Barrios

La investigación por el femicidio de Gabriela Araci Barrios en Chaco tuvo avances en las últimas horas. La policía detuvo este sábado al hermano del principal acusado, bajo sospecha de que participó en el crimen.

Además, las autoridades realizaron un nuevo allanamiento en el domicilio donde habría ocurrido el asesinato y hallaron el teléfono celular de la víctima en el pozo cloacal donde había sido descartado su cuerpo.

En las primeras horas de la mañana de hoy, agentes de la División Investigaciones Sáenz Peña, junto a un ayudante de Fiscalía, ingresaron a la casa del principal imputado, Jesús Salvatierra, conocido como “Huesa”, en busca de nuevas pruebas. El procedimiento arrojó resultados positivos.

En la vivienda, ubicada en el pasaje entre las calles 3 y 5 del barrio Sur, en la localidad de Avia Terai, se encontró un par de alpargatas con manchas rojizas similares a sangre.

En el mismo pozo donde
En el mismo pozo donde fue hallado el cuerpo de la víctima también se encontró el celular de la joven

Posteriormente, la fiscalía solicitó colaboración a la División Bomberos de la ciudad y a la Municipalidad local, que, con un camión atmosférico, desagotaron el pozo ciego. En el fondo se halló el celular de Gabriela, destruido en varias partes, que fueron embaladas para su posterior entrega a la sede judicial.

Como parte de las medidas dispuestas, los agentes también allanaron la vivienda de Luis Salvatierra (24), hermano menor de Jesús, luego de que testigos declararan que lo habían visto en la casa de “Huesa” el día de la desaparición de Gabriela.

El sospechoso no fue encontrado en la vivienda. Tampoco se hallaron elementos de interés para la causa en ese domicilio. La policía inició su búsqueda y obtuvo la información de que se encontraba junto a su padre trabajando en una zona rural de Concepción del Bermejo. El personal de la comisaría local fue alertado y acudió al lugar para detenerlo.

El teléfono de Gabriela
El teléfono de Gabriela

El hermano fue localizado y detenido. De acuerdo con el reporte policial, al momento de la detención, su padre, de 60 años, intentó evitar la captura y quedó demorado por infracción al Código de Faltas Provincial. A Luis se le secuestró el teléfono.

El cuerpo de la víctima fue encontrado el martes pasado. Estaba parcialmente desnudo y dentro de una bolsa de arpillera amarilla.

En el interior de la casa y sus inmediaciones, la policía secuestró elementos de interés para la causa como cuatro cuchillos, prendas de vestir presuntamente manchadas con sangre, un mantel, una motocicleta RX 150 completamente calcinada y una radio portátil. Entre los objetos hallados, destacaron un par de medias identificadas por los familiares como pertenecientes a Gabriela, al igual que una motocicleta quemada.

Durante el allanamiento de este
Durante el allanamiento de este sábado, las autoridades también secuestraron un par de alpargatas con manchas similares a sangre

El resultado preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Gabriela indicó que la joven chaqueña de 20 años falleció el 12 de octubre por la tarde. La madre había alertado sobre la desaparición de su hija ese mismo día, advirtiendo que no solía ausentarse durante tanto tiempo.

Si bien aún se desconoce el móvil detrás del femicidio, las autoridades revelaron que la chica sufrió golpes y que lo que terminó con su vida fue una asfixia mecánica manual, de acuerdo con lo indicado por Diario Norte.

Temas Relacionados

Gabriela BarriosFemicidiosChacoÚltimas noticias

Últimas Noticias

El recambio en la línea de mando de Los Monos para la venta minorista de droga en Rosario

El regenteo del narcomenudeo que antes manejaban tres históricos laderos del jefe narco Ariel Máximo “Guille” Cantero tiene nuevo encargado. Quién es el preso que quedó al mando del negocio

El recambio en la línea

Condenaron al joven de 18 años que mató a un cachorro de puma y filmó la agresión: deberá capacitarse sobre fauna silvestre

En el marco de un juicio abreviado, lo sentenciaron a un año de prisión condicional y también le ordenaron terminar el secundario

Condenaron al joven de 18

Pidieron que vaya a juicio el hombre que dejó embarazada a su hija tras abusarla durante años

Los hechos ocurrieron cuando la víctima tenía entre 13 y 16 años. Un ADN realizado a su beba recién nacida determinó que la paternidad del acusado. El fiscal solicitó la elevación de la causa

Pidieron que vaya a juicio

Misterio en Chubut: una pareja desapareció hace una semana y hallaron su camioneta abandonada

Se trata de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69). La hija de la mujer contó que ambos iniciaron la relación hace poco. Gran operativo de búsqueda

Misterio en Chubut: una pareja

Un comisario retirado de la Policía Federal mató a dos adolescentes que intentaron robarle en El Palomar

El hecho ocurrió en la noche del viernes. La Justicia consideró que el exagente actuó en legítima defensa

Un comisario retirado de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
El recambio en la línea

El recambio en la línea de mando de Los Monos para la venta minorista de droga en Rosario

Tiene 19 años, necesita un trasplante de médula ósea y su familia armó una campaña para que haya más donantes

Uno de cada cinco trabajadores en la Argentina es pobre, según un estudio privado

A expensas del dólar, el oro gana lugar en las reservas mundiales: a qué precio llegaría en 2026, según un banco internacional

Quién es el investigador argentino del Conicet que buscan en Alemania: lleva 5 días desaparecido

INFOBAE AMÉRICA
Duelo parasocial: qué es, cómo

Duelo parasocial: qué es, cómo surge el vínculo emocional con famosos y cuáles son sus riesgos

Vuelve el diseño retro: tecnología vintage, colores vibrantes y la búsqueda de consuelo en tiempos digitales

El Ejército de Israel informó que la Cruz Roja recibió los restos de dos rehenes en Gaza

Benjamin Netanyahu dijo que la guerra en Gaza terminará después del desarme total del grupo terrorista Hamas

El cardenal Baltazar Porras advirtió que la crisis en Venezuela es “moralmente inaceptable” y denunció la situación de los presos políticos

TELESHOW
La sugestiva foto que Wanda

La sugestiva foto que Wanda Nara publicó luego de blanquear a Martín Migueles: “Complete la frase: me siento...”

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich publicaron su primera foto juntos en Europa: el detalle que llamó la atención

Florencia Raggi compartió la tierna canción que le compuso Nicolás Repetto en un momento personal difícil

La sutil respuesta de Gonzalo Gerber, expareja de Dai Fernández, tras los rumores de acercamiento con Cazzu

Las fotos del último adiós a Mariano Castro: el dolor de familiares y amigos