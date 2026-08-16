Crimen y Justicia
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“La casa va a terminar quemada”: amenazó a un hombre por una deuda, fue a buscar un arma y lo mató

Ocurrió en Zapala, Neuquén. La fiscalía sostiene que el ataque se produjo tras una discusión por una deuda vinculada a la venta de drogas. El acusado fue detenido este domingo y hay otras dos personas que están prófugas

Un hombre de 37 años murió después de recibir un ataque en su casa con una ametralladora
Un hombre de 37 años murió después de recibir un ataque en su casa con una ametralladora
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Un hombre llegó armado con una ametralladora a una vivienda ubicada en la ciudad de Zapala, Neuquén, y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el inmueble. Producto del ataque, Cristian Montesino, de 37 años, murió, y un amigo de la víctima resultó gravemente herido, por lo que debió ser trasladado a un hospital local. Ahora, la Justicia investiga si el hecho está vinculado con la venta de estupefacientes.

Todo tuvo lugar el pasado jueves 13 de agosto por la noche, cuando en el barrio Don Bosco, alrededor de las 21, un hombre, identificado como J.A.E., llegó en moto al domicilio de Montesino y le exigió el pago de una deuda, que oscilaba entre los 40.000 y los 100.000 pesos.

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Tras una discusión con la víctima y sus familiares, J.A.E. se retiró del lugar y lanzó una amenaza antes de abandonar la vivienda: “Si no me pagan, la casa va a terminar quemada”. Seguido a este, de acuerdo a la reconstrucción hecha por la fiscalía, una hora después, aproximadamente a las 22, regresó en una camioneta, acompañado por una mujer y otro hombre, quienes aún no fueron identificados. El agresor bajó del vehículo portando un arma tipo ametralladora, se dirigió hacia la parte delantera de la casa y comenzó a efectuar varios disparos contra las personas que estaban en el lugar.

Este domingo al mediodía la Policía de Neuquén logró capturar al prófugo
Este domingo al mediodía la Policía de Neuquén logró capturar al prófugo

Como consecuencia del ataque, Montesino recibió múltiples impactos de arma de fuego y murió en el lugar producto de un shock hemorrágico. A su vez, un amigo de la víctima resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital local, donde fue operado y ahora permanece internado. A todo esto, tras el brutal episodio, el atacante se dio a la fuga.

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La causa quedó en manos de la fiscal Laura Pizzipaulo, del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, quien ordenó una serie de allanamientos para dar con el autor de los disparos. Finalmente, el agresor en cuestión fue detenido este domingo al mediodía.

El medio local LMNeuquén indicó que en los procedimientos participaron efectivos de Antinarcóticos de Zapala, personal de la Comisaría 22 y de la División Brigada de Investigaciones de Zapala, de Cutral Co y de San Martín de los Andes. A su vez, colaboraron agentes de Gendarmería de Las Lajas y de Aluminé.

Durante la audiencia de esta tarde, la fiscal Pizzipaulo, junto al asistente letrado Guillermo Rodríguez, imputó al aprehendido por el delito de homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el empleo de un arma de fuego; y por homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa.

Asimismo, solicitaron que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de cuatro meses. El juez de garantías Ignacio Pombo avaló la formulación de cargos y estableció un plazo de investigación de cuatro meses, aunque concedió la prisión preventiva por un mes.

En estos momentos, las autoridades continúan con la búsqueda de los otros dos sospechosos, quienes tras el ataque se dieron a la fuga.

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