Crimen y Justicia

Encontraron el cuerpo de una joven que estuvo días desaparecida en Chaco e investigan el caso como femicidio

Se trata de Gabriela Barrios, una joven de 20 años, cuyo cadáver apareció en una vivienda de J. S., uno de los cuatro detenidos hasta el momento

Gabriela Barrios, la joven de
Gabriela Barrios, la joven de 20 años que apareció muerta en el pozo ciego de la casa de uno de los detenidos en la causa

Gabriela Barrios, una joven de 20 años oriunda de Avia Terai, provincia de Chaco, fue encontrada sin vida tras una intensa búsqueda policial que se inició luego de que su madre denunciara su desaparición. El cuerpo fue hallado en la vivienda de J. S., uno de los cuatro detenidos en la causa.

Según informó Diario Chaco, la madre de Barrios alertó a la Policía al advertir que su hija, cuya conducta habitual no incluía ausencias prolongadas, no había regresado a su domicilio después de salir durante la madrugada del domingo. A partir de la denuncia, la investigación policial desplegó allanamientos simultáneos en diferentes viviendas vinculadas a los sospechosos.

El operativo se intensificó pasado el mediodía del lunes, con un procedimiento coordinado por la Policía del Chaco en el domicilio de J. S. En ese lugar, los agentes hallaron el cuerpo de Barrios en el pozo negro de la vivienda, confirmando las peores sospechas de la familia.

Durante el procedimiento, los efectivos hallaron la motocicleta de la víctima completamente quemada y un par de medias que pertenecerían a la joven, elementos que refuerzan la hipótesis de que el hecho estaría vinculado a un acto violento y premeditado.

El sitio del hallazgo permaneció acordonado durante varias horas. El personal de Criminalística y de la División Investigaciones preservó las pruebas y tomó declaraciones a testigos relevantes para la causa. Las autoridades reservaron información sobre el estado del cuerpo, ya que aguardan el informe de la autopsia y los peritajes forenses, fundamentales para establecer lo sucedido en las horas previas al descubrimiento.

Como resultado de los procedimientos, cuatro personas permanecen detenidas —tres hombres y una mujer—, quienes se encuentran incomunicados y a disposición de la Justicia provincial. La investigación avanza para resolver los interrogantes sobre el crimen y la reconstrucción de las últimas horas de Barrios, mientras la opinión pública y el ámbito judicial exigen respuestas y justicia por el caso.

Doble femicidio en Córdoba: por qué la Fiscalía cree que halló el cuerpo del remisero

Un cuerpo desmembrado y sin cabeza fue hallado este lunes en la zona de Yerua, a unos 35 kilómetros al sudoeste del centro de Concordia. Las autoridades investigan si se trata del remisero de 49 años, que había sido contratado por Pablo Laurta, principal sospechoso del doble femicidio en Córdoba. La fiscal Daniela Montangie afirmó que, aunque la identidad aún no fue confirmada, “hay altas probabilidades de que sea el cuerpo de Martín Palacios”.

El arresto de Laurta en un hotel de Gualeguaychú este domingo, donde se encontraba con su hijo de 5 años tras haberlo secuestrado, permitió a los investigadores avanzar en la reconstrucción de los hechos. Según fuentes del caso, el uruguayo planeaba cruzar hacia Uruguay luego de asesinar a su ex pareja y a su ex suegra en una vivienda de la capital cordobesa, lo que desencadenó una intensa búsqueda policial y la activación de la Alerta Sofía en todo el país.

La investigación determinó que el 7 de octubre, Palacios se reunió con Laurta en la terminal de ómnibus de Concordia. El pasajero, identificado como presidente de “Varones Unidos”, saludó al chofer con familiaridad y guardó un bolso en el baúl de un Toyota Corolla blanco. El viaje, que tenía como destino Santa Fe, fue pactado por 1,5 millones de pesos. “No era la primera vez que viajaba con él como chofer. Lo manifestó la hermana”, precisó la fiscal Montangie.

El análisis de cámaras de seguridad y antenas telefónicas permitió establecer que el vehículo salió de la terminal hacia el sur, tomó la ruta 22 en dirección a Federal, giró hacia la autovía ruta 14 y, a la altura de Estancia Grande, se desvió por caminos secundarios hasta llegar a General Campos. Allí, el auto retomó la ruta 18 hacia el oeste, rumbo a Córdoba, donde se perdió el rastro. “Se presume que ellos dos viajaron juntos por dos horas, hasta que se pierda la señal en General Campos”, indicó la fiscal.

La desaparición de Palacios fue denunciada el 8 de octubre por su hermana, quien primero acudió a la Policía en Córdoba y luego formalizó la denuncia en la Jefatura Departamental de Concordia. La Policía se comunicó con la familia tras el hallazgo del cuerpo, que aún debe ser identificado oficialmente.

Asesinaron a un preso en

Detuvieron a una persona y

Un adolescente mató a cuchillazos

Arrestaron a dos mujeres por

Absolvieron al pastor de Mar
