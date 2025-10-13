Definirán las pruebas que sustentarán la acusación contra “La Toretto” en el juicio por matar al músico en La Plata

Felicitas Alvite

Desde las 8.30 horas de este lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata dará inicio a la audiencia preliminar del juicio contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, acusada de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Walter Armand, ocurrida a raíz de un choque en 2024.

Durante la audiencia se definirán las pruebas y los testimonios que serán incluidos en el juicio oral. El proceso contará con la participación de la familia de la víctima, quienes se concentrarán en las afueras del tribunal junto a allegados y conocidos del músico para acompañar el desarrollo del primer paso de cara al proceso judicial que tiene como única acusada a la joven de 21 años. “Estamos con mucha esperanza de que se empiece a hacer justicia por el asesinato de mi hermano”, expresó Milton, según el portal 0221.com.

También está previsto que concurra Valentina Velázquez, amiga de la influencer, señalada como partícipe de las carreras clandestinas, que se cree se desarrollaban cuando Alvite chocó a Armand.

La noche del 12 de abril de 2024, las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de La Plata registraron un siniestro vial sobre la avenida 13, entre 531 y 532. El auto que manejaba Alvite impactó contra la moto en la que circulaba Armand. El golpe fue de tal magnitud que el hombre salió despedido del vehículo y murió en el lugar a pesar de la rápida intervención médica. Esto se debió a la alta velocidad con la que circulaba la joven, atravesando varios semáforos en rojo.

La acusada reactivó sus redes sociales

Frente a esto, la Justicia dispuso la detención de Alvite. Inicialmente, permaneció en el penal de Magdalena hasta que, en mayo pasado, se le concedió la prisión domiciliaria, beneficio que actualmente cumple en su vivienda de Gonnet, bajo la vigilancia del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Los allegados a la víctima presentaron un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires para evitar esta posibilidad a la acusada. Declararon no comprender la decisión judicial y manifestaron su rechazo ante los beneficios otorgados en el proceso. “No entendemos cómo con todas las pruebas en su contra tenga beneficios”, remarcó la familia.

“No nos olvidemos nunca de esta cara, de Felicitas, asesina al volante, cruzando todos los semáforos en rojo, corriendo picadas. La justicia es lenta, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Te vamos a recordar cada día de tu vida lo que hiciste. ¡Asesina!”, expresaron en un mensaje.

Así quedó el auto que manejaba

“Sabemos lo que significa recibir una noticia que quiebra la vida, ver cómo la Justicia tarda y cómo el olvido amenaza con avanzar mientras quienes causaron daño retoman su vida con frivolidad. No estamos hablando de venganza. Estamos hablando de respeto por la memoria de las víctimas, por los procesos judiciales que aún están en curso y, sobre todo, por familias que siguen de pie, sosteniéndose unas a otras mientras buscan respuestas. Las redes sociales no pueden convertirse en escenarios de provocación ni en vitrinas del privilegio. Recordamos que matar al volante no puede ser gratis”, escribieron desde la organización Matanza Duele.

La víctima tenía un hijo, una pareja y formaba parte como cantante de una banda llamada la “Pachanga”. Una semana después del accidente, sus seres queridos compartieron en redes sociales que el hombre de 35 años “tenía sueños, una vida por delante, pero todo se apagó porque una asesina al volante salió a matar esa noche manejando a alta velocidad por una avenida muy transitada, cruzando los semáforos en rojo. Le apagó sus sueños, le quitó la vida y le arruinó la vida a sus allegados”.