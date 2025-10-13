Crimen y Justicia

Definirán las pruebas que sustentarán la acusación contra “La Toretto” en el juicio por matar al músico en La Plata

La joven de 21 años deberá presentarse este lunes ante la Justicia. Los familiares de la víctima fallecida en 2024 se concentrarán en las afueras

Guardar
Felicitas Alvite
Felicitas Alvite

Desde las 8.30 horas de este lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata dará inicio a la audiencia preliminar del juicio contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, acusada de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Walter Armand, ocurrida a raíz de un choque en 2024.

Durante la audiencia se definirán las pruebas y los testimonios que serán incluidos en el juicio oral. El proceso contará con la participación de la familia de la víctima, quienes se concentrarán en las afueras del tribunal junto a allegados y conocidos del músico para acompañar el desarrollo del primer paso de cara al proceso judicial que tiene como única acusada a la joven de 21 años.Estamos con mucha esperanza de que se empiece a hacer justicia por el asesinato de mi hermano”, expresó Milton, según el portal 0221.com.

También está previsto que concurra Valentina Velázquez, amiga de la influencer, señalada como partícipe de las carreras clandestinas, que se cree se desarrollaban cuando Alvite chocó a Armand.

La noche del 12 de abril de 2024, las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de La Plata registraron un siniestro vial sobre la avenida 13, entre 531 y 532. El auto que manejaba Alvite impactó contra la moto en la que circulaba Armand. El golpe fue de tal magnitud que el hombre salió despedido del vehículo y murió en el lugar a pesar de la rápida intervención médica. Esto se debió a la alta velocidad con la que circulaba la joven, atravesando varios semáforos en rojo.

La acusada reactivó sus redes
La acusada reactivó sus redes sociales

Frente a esto, la Justicia dispuso la detención de Alvite. Inicialmente, permaneció en el penal de Magdalena hasta que, en mayo pasado, se le concedió la prisión domiciliaria, beneficio que actualmente cumple en su vivienda de Gonnet, bajo la vigilancia del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Los allegados a la víctima presentaron un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires para evitar esta posibilidad a la acusada. Declararon no comprender la decisión judicial y manifestaron su rechazo ante los beneficios otorgados en el proceso. “No entendemos cómo con todas las pruebas en su contra tenga beneficios”, remarcó la familia.

“No nos olvidemos nunca de esta cara, de Felicitas, asesina al volante, cruzando todos los semáforos en rojo, corriendo picadas. La justicia es lenta, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Te vamos a recordar cada día de tu vida lo que hiciste. ¡Asesina!”, expresaron en un mensaje.

Así quedó el auto que
Así quedó el auto que manejaba

“Sabemos lo que significa recibir una noticia que quiebra la vida, ver cómo la Justicia tarda y cómo el olvido amenaza con avanzar mientras quienes causaron daño retoman su vida con frivolidad. No estamos hablando de venganza. Estamos hablando de respeto por la memoria de las víctimas, por los procesos judiciales que aún están en curso y, sobre todo, por familias que siguen de pie, sosteniéndose unas a otras mientras buscan respuestas. Las redes sociales no pueden convertirse en escenarios de provocación ni en vitrinas del privilegio. Recordamos que matar al volante no puede ser gratis”, escribieron desde la organización Matanza Duele.

La víctima tenía un hijo, una pareja y formaba parte como cantante de una banda llamada la “Pachanga”. Una semana después del accidente, sus seres queridos compartieron en redes sociales que el hombre de 35 años “tenía sueños, una vida por delante, pero todo se apagó porque una asesina al volante salió a matar esa noche manejando a alta velocidad por una avenida muy transitada, cruzando los semáforos en rojo. Le apagó sus sueños, le quitó la vida y le arruinó la vida a sus allegados”.

Temas Relacionados

Felicitas AlviteLa TorettoTribunal OralLa PlatahomicidioWalter Armand

Últimas Noticias

Se conoció la causa de la muerte del comisario retirado que fue encontrado en un cerro de Salta

Vicente Cordeyro, ex titular de la Policía de Investigaciones, había desaparecido el jueves. Su cuerpo fue hallado este sábado en el cerro Elefante

Se conoció la causa de

Víctor Sotacuro y su sobrina ampliarán hoy sus declaraciones por el triple femicidio de Florencio Varela

Una de las testigos arrepentidas aseguró que el detenido se encontraba junto a “Pequeño J” y otro hombre, la noche del crimen. Con su testimonio, Sotacuro pasó de ser un simple remisero a uno de los eslabones clave de la banda criminal

Víctor Sotacuro y su sobrina

Doble femicidio en Córdoba: qué es “Varones Unidos”, el espacio donde militaba el sospechoso

Pablo Laurta fue capturado en Entre Ríos junto a su hijo, tras una denuncia por desaparición. La agrupación, de tinte antifeminista, considera a la feminidad como un “complemento natural de la esencia masculina” y exige dar lugar a las “problemáticas masculinas”. El propio detenido hizo una publicación en la página oficial del movimiento

Doble femicidio en Córdoba: qué

Video: así fue el momento de la detención del principal acusado del doble femicidio y secuestro de un nene en Córdoba

Pablo Laurta fue arrestado en Gualeguaychú, mientras planeaba escaparse a Uruguay con su hijo identificado como P. T. L, de 5 años. También lo investigan por otros dos hechos

Video: así fue el momento

Un chofer desaparecido y el incendio fatal de una iglesia: investigan si el presunto femicida de Córdoba cometió más crímenes

Pablo Laurta está detenido y sospechado de haber asesinado a la madre de su hijo y a su exsuegra. El auto de aplicaciones que lo trasladó desde Concordia apareció incendiado y su dueño es buscado intensamente. A pocas cuadras de donde ocurrió el doble femicidio, dos niñas uruguayas perdieron la vida cuando se prendió fuego un templo evangélico

Un chofer desaparecido y el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesinó a su pareja frente

Asesinó a su pareja frente a sus hijos en Virrey del Pino y confesó el crimen por teléfono

La primera imagen de dos de los argentinos secuestrados por Hamas luego de más de 700 días de cautiverio

Se conoció la causa de la muerte del comisario retirado que fue encontrado en un cerro de Salta

Crearon el Comité de Integridad y Ética Pública del ARCA

Doble femicidio en Córdoba: qué es “Varones Unidos”, el espacio donde militaba el sospechoso

INFOBAE AMÉRICA
Los terroristas de Hamas liberaron

Los terroristas de Hamas liberaron al primer grupo de siete rehenes israelíes tras más de dos años secuestrados en Gaza

Los caminos de Lucía Franco, de la alquimia y el surrealismo a la pintura espiritual

EN VIVO: La Cruz Roja se dirige hacia el sur de la Franja de Gaza para recibir a otro grupo de rehenes israelíes

Baudelaire, entre el dolor y la creación, en las “Cartas a su madre”

Israel otorgará su máxima distinción civil a Donald Trump por su rol en la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza

TELESHOW
Oky Appo y la ex

Oky Appo y la ex GH Gabriela Gianatassio confirmaron su separación tras la polémica por comentarios gordofóbicos del streamer

Luisana Lopilato deslumbró en malla enteriza arriba de un yate: sus postales a puro amor con Michael Bublé

La gran final de La Voz Argentina: así cantaron Nicolás Behringer, Milagros Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez

Benicio, el hijo menor de Pampita y Benjamín Vicuña cumplió 11 años: fútbol, inflables y la torta con sus tres ídolos

El nuevo emprendimiento de Rusherking, lejos de la música: “Lo conocí en Nueva York”