Fijaron la fecha de una audiencia clave para “La Toretto” y está cada vez más cerca del juicio por matar a un motociclista en La Plata

La joven permanece detenida en su casa de Gonnet

La Justicia programó para el próximo 13 de octubre el comienzo de las audiencias preliminares del juicio que tiene como imputada a Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, acusada de provocar la muerte del músico Walter Armand, en un trágico choque en La Plata.

El primer encuentro en esta instancia, de cara al proceso que deberá enfrentar por homicidio simple con dolo eventual, se llevará a cabo a las 8.30, según determinó el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata. En la audiencia comenzará a definirse el listado de pruebas que serán discutidas en el juicio, donde Alvite deberá enfrentarse a la familia de la víctima, de acuerdo con lo informado por el portal 0221.com.

Armand murió el 12 de abril de 2024, tras ser embestido sobre la avenida 13, entre 531 y 532, por el auto que manejaba la influencer. Las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad captaron con precisión la secuencia del hecho, desde los segundos previos hasta el momento del impacto. En las imágenes registradas y luego de realizar los peritajes correspondientes, se pudo establecer que la acusada había cruzado varios semáforos en rojo y circulado a gran velocidad. La víctima, que conducía su moto Bajaj Boxer, salió despedida a gran velocidad y golpeó su cuerpo contra el asfalto. A pesar de que la ayuda médica llegó rápidamente al lugar del accidente, no lograron salvarlo y murió en el lugar.

El accidente que mató al músico ocurrió en abril del año pasado en una avenida de La Plata

Alvite fue detenida y permaneció en esa condición en el penal de Magdalena hasta que, varios meses después, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. Los familiares del motociclista ya habían presentado un recurso de apelación a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, para evitar que fuera aceptado el pedido. “No entendemos cómo con todas las pruebas en su contra tenga beneficios”, apuntó uno de los hermanos de Armand.

Actualmente, la joven de 21 años cumple la medida restrictiva en su casa de Gonnet desde mayo, bajo control del Servicio Penitenciario Bonaerense. Se espera que en la misma audiencia se presente su amiga Valentina Velázquez, señalada como partícipe en las carreras clandestinas que se habrían producido esa noche.

Una de las últimas apariciones que hizo fue en sus redes sociales con un notorio cambio de look, algo que generó indignación en la familia de la víctima. En la cuenta, la joven cambió su foto de perfil, donde se la vio posando frente a un espejo con el cabello negro, diferente al color rubio que tenía en el momento del incidente vial.

Walter Armand, la víctima

Allegados y organizaciones que reclaman justicia por la muerte de Armand, reaccionaron ante la publicación y escribieron: “Después de un año de la muerte de Walter Armand, Felicitas Alvite volvió a su casa con su familia y amigos, cambió de look, abrió Instagram de vuelta. No tiene ni el mínimo de remordimiento, mientras Walter está en un cementerio, su familia muerta en vida”.

Otro de los posteos pedía: “No nos olvidemos nunca de esta cara, de Felicitas, asesina al volante, cruzando todos los semáforos en rojo, corriendo picadas. La justicia es lenta, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Te vamos a recordar cada día de tu vida lo que hiciste. ¡Asesina!”.

La víctima tenía un hijo, una pareja y formaba parte como cantante de una banda llamada la “Pachanga”. Una semana después del accidente, sus seres queridos compartieron en redes sociales que el hombre de 35 años “tenía sueños, una vida por delante, pero todo se apagó porque una asesina al volante salió a matar esa noche manejando a alta velocidad por una avenida muy transitada, cruzando los semáforos en rojo. Le apagó sus sueños, le quitó la vida y le arruinó la vida a sus allegados”.