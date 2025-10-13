Crimen y Justicia

Asesinó a su pareja frente a sus hijos en Virrey del Pino y confesó el crimen por teléfono

Una mujer de 42 años fue asesinada a golpes en su casa y los hijos de la víctima, con retraso madurativo, presenciaron el hecho. El femicida quedó detenido

Brutal femicidio en Virrey del
Brutal femicidio en Virrey del Pino: asesinaron a una mujer frente a sus hijos

En Virrey del Pino, R. D. A. fue detenido tras asesinar a golpes a su pareja, Ana Mabel Rodríguez, en presencia de los hijos de la víctima. El hombre confesó el crimen a su hermana por teléfono.

La secuencia de los acontecimientos comenzó tras una discusión entre la pareja, que convivía desde hacía cinco años en una vivienda de la calle Samuel Morse al 1500, según informaron fuentes de la investigación a Primer Plano Online. En la precaria casa se encontraban los menores, quienes presenciaron el ataque.

Tras cometer el crimen, Arias se comunicó telefónicamente con su hermana para relatarle lo sucedido. La mujer, conmocionada, salió de inmediato hacia la vivienda y, en el trayecto, se topó con un móvil de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). Al interceptar a los uniformados, les contó lo que había sucedido.

El aviso fue derivado al personal de la comisaría 3ª de Virrey del Pino, lo que motivó el desplazamiento de varios patrulleros al domicilio. Al arribar, los agentes hallaron a Arias en una habitación junto al cuerpo sin vida de Rodríguez, quien yacía en la cama con golpes en distintas partes del cuerpo.

El femicida quedó detenido
El femicida quedó detenido

La intervención judicial se activó de inmediato. El fiscal de Homicidios, Diego Rulli, se presentó en la vivienda tras la confirmación del deceso por parte de los forenses.

El testimonio de la hermana del acusado, quien recibió la confesión directa, constituye un elemento probatorio de peso en la causa. Aunque el hombre se negó posteriormente a declarar, su confesión telefónica será utilizada como prueba.

Durante la inspección, el funcionario judicial supervisó las tareas periciales realizadas por la Policía Científica. Paralelamente, el Servicio Local intervino para garantizar la protección de los menores que presenciaron el hecho.

El expediente fue caratulado como homicidio agravado por el vínculo, delito que contempla una pena de prisión perpetua. Ahora, R. D. A. de 35 años, permanece detenido y será indagado en las próximas horas.

Arrestaron al principal acusado del doble femicidio y secuestro de un nene en Córdoba

La Policía de Entre Ríos detuvo este domingo a Pablo Laurta, principal sospechoso del doble femicidio ocurrido el sábado en la ciudad de Córdoba, tras localizarlo en un hotel de Gualeguaychú junto a su hijo de 5 años, quien había sido reportado como desaparecido. La captura se produjo mientras el hombre desayunaba con el menor, luego de que se activara la Alerta Sofía a nivel nacional para facilitar la búsqueda.

Las autoridades investigan si Laurta intentaba cruzar hacia Uruguay, su país de origen, según indicaron fuentes policiales a Infobae.

El operativo, realizado sin incidentes, fue posible gracias a la colaboración entre jurisdicciones, de acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Córdoba. El fiscal Gerardo Reyes, a cargo de la Fiscalía especializada en Violencia Familiar, lidera la investigación, que permanece bajo secreto de sumario. Se espera una conferencia de prensa anunciada por el ministro de Seguridad entrerriano, Nestor Roncaglia, mientras en la zona también se hizo presente el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

Así fue el momento de la detención de Pablo Laurta, el principal acusado del doble femicidio y secuestro de un nene en Córdoba

El caso cobró notoriedad tras el hallazgo de los cuerpos de Luna Giardina y Mariel Zamudio, madre y abuela del niño, en una vivienda de la capital cordobesa.

La desaparición del menor impulsó un despliegue coordinado de fuerzas de seguridad, que rastrearon a Laurta hasta el hotel Berlín de Gualeguaychú.

El sospechoso, originario del barrio Buceo en Montevideo, integraba desde 2010 una empresa de marketing online y producción de contenidos, y había cursado estudios en periodismo y gerencia en la Universidad ORT de Uruguay. Además, participaba activamente en el colectivo “Varones Unidos”, crítico de las políticas de género.

Encontraron a P. T. L.
Encontraron a P. T. L. y detuvieron a su padre

En las últimas horas, las autoridades también vinculan a Laurta con otros dos hechos no esclarecidos: un incendio en la iglesia Nuevo Amanecer con Jesús en el barrio Villa Serrana de Córdoba, donde murieron dos niñas uruguayas de 1 y 5 años y resultaron heridas dos mujeres, y la desaparición de Martín Palacios, chofer de aplicaciones que lo trasladó a Córdoba.

Según fuentes de la investigación, el 7 de octubre Laurta contrató un viaje en Uber desde Concordia, Entre Ríos, hacia Santa Fe, por un costo de 1.500.000 pesos. El conductor, de 49 años, fue visto por última vez en la terminal de Concordia y, dos días después, su Toyota Corolla apareció incendiado en Córdoba, cerca de la ruta de las Altas Cumbres. Desde entonces, no se tienen noticias de Palacios.

