Crimen y Justicia

Los escalofriantes posteos de la mujer antes de ser asesinada junto a su madre en Córdoba: ahora buscan a su hijo

Antes del crimen, Luna Giardina había publicado en sus redes una serie de mensajes que reflejaban el miedo y la angustia que vivía por su expareja, Pablo Laurta, quien es el principal sospechoso de los homicidios y de haberse llevado al hijo de ambos

Luna Giardina ya había denunciado
Luna Giardina ya había denunciado a su ex hace tres años en Uruguay, tras un episodio en el que él intentó ahorcarla

El doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, ocurrido este sábado por la mañana en la localidad cordobesa de Villa Serrana, conmociona a todo el país. A la tragedia se suma la desesperante búsqueda de Pedro Rodríguez Laurta, el hijo de Luna, un niño de cinco años que desapareció tras los crímenes.

El principal sospechoso es Pablo Laurta, expareja de Giardina y padre del menor, de nacionalidad uruguaya. La Justicia cree que el hombre asesinó a las dos mujeres y se llevó al niño. Desde ayer, Interpol emitió un pedido de captura internacional, mientras que el Ministerio de Seguridad activó la Alerta Sofía en todo el país para dar con el paradero del pequeño.

Horas después de los asesinatos comenzaron a circular en redes los escalofriantes posteos que Luna Giardina había compartido meses antes, en los que dejaba entrever el terror y la angustia que vivía por la violencia de su expareja.

Posteo de Laura Giardina, antes
Posteo de Laura Giardina, antes de ser asesinada

Todos los psicópatas son asesinos”, escribió en su cuenta de Facebook en febrero del año pasado. Otro mensaje, publicado hace apenas cinco días, advertía: “Por tu propia salud mental, toma las señales confusas de las personas como un rotundo no”.

Solo cuatro días antes de ser asesinada, Luna había compartido una imagen tierna junto a su hijo con una frase que hoy estremece: “Las madres no tienen plan B”. Al pie, comentó: “Lo más hermoso”, en referencia al pequeño Pedro, que hoy sigue desaparecido.

En su última publicación, escrita la noche anterior al crimen, la joven celebraba un logro académico vinculado a sus estudios universitarios en agronomía: “Vamos bien. ¡Qué lindo es llorar de felicidad! Lo que es para uno, siempre termina llegando. Gracias a Dios.”

Doce horas después, Luna Giardina fue asesinada de un disparo en la cabeza.

Posteo de Laura Giardina, antes
Posteo de Laura Giardina, antes de ser asesinada

Un pasado de denuncias y huida por miedo

Según fuentes judiciales, Luna había denunciado a Laurta hace tres años en Uruguay, tras un episodio en el que él intentó ahorcarla. La mujer escapó con su hijo hacia Córdoba, intentando rehacer su vida lejos de su agresor.

En su denuncia, Giardina relató los abusos físicos y psicológicos que sufría: “Desde que comenzamos la relación, me manipula y me obliga a hacer cosas que no quiero... No me dejaba trabajar, tener redes sociales ni teléfono. Cuando estaba embarazada me pegaba cachetadas que decía que ‘no eran golpes’ porque no eran fuertes.”

Incluso describió el temor que sentía por las publicaciones violentas de Laurta en redes sociales, en las que justificaba los femicidios y criticaba a la Justicia por, según él, “favorecer a las mujeres”.

“Lo que más miedo me da —había escrito Luna en la denuncia— es que hace pocas horas publicó en Twitter una noticia de un hombre que mató a su exesposa y comentó: ‘Lo sorprendente es que esos desenlaces no sean todavía más comunes’.”

El Ministerio de Seguridad emitió
El Ministerio de Seguridad emitió una "Alerta Sofía" para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de 5 años

La conexión del sospechoso con grupos antifeministas

La investigación también apunta a los vínculos de Laurta con grupos antifeministas. Todo indica que el sospechoso sería el creador o administrador de la cuenta “Varones Unidos”, tanto en Facebook como en X (ex Twitter).

Allí se publicaron extensos textos donde se denunciaba una supuesta “injusticia feminista” en la causa judicial por la custodia del hijo de la pareja. Una de las publicaciones, aún visible, lleva el título: “Cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil”.

En esa publicación aparece una foto de Laurta con el pequeño Pedro, y se lo acusa a él de ser una “víctima de un sistema corrupto”.

Pedro Laurta junto a su
Pedro Laurta junto a su padre, Pablo, principal sospechoso del doble crimen y secuestro del menor

Desde esa misma cuenta, también se difundieron mensajes agresivos y misóginos, y artículos donde se relativiza la violencia de género y se justifican comportamientos abusivos.

El crimen de la mamá y la desaparición de su hijo

El sábado por la mañana, un llamado al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego en una vivienda de la calle San Pedro Toyos y Chimú, en Villa Serrana. Al llegar, la Policía encontró los cuerpos de Luna Giardina y Mariel Zamudio, ambas con heridas de bala.

Pedro, el hijo de Luna, ya no estaba en el domicilio. Los investigadores presumen que Laurta huyó con el menor, posiblemente con el objetivo de cruzar hacia Uruguay, su país natal.

Fuentes judiciales informaron que el hombre habría pedido un auto por aplicación para escapar y que horas más tarde se encontró un vehículo incendiado, que podría haber sido utilizado en la fuga.

Luna Giardina junto a su
Luna Giardina junto a su mamá Mariel Zamudio y su hijo Pedro Laurta

El fiscal Gerardo Reyes, de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género 2, está a cargo de la causa, que permanece bajo secreto de sumario.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la Nación difundió un comunicado con la foto y descripción de Pedro Rodríguez Laurta, de cinco años:

  • Cabello: castaño oscuro
  • Altura: 1,25 m
  • Particularidades: “camina chuequito”, tiene dificultad en el habla y un diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA)

La Alerta Sofía continúa activa en todo el país, mientras las fuerzas federales y provinciales coordinan el operativo de búsqueda.

“Estamos ante un caso extremadamente grave. Dos mujeres asesinadas y un niño desaparecido. Todo indica que el padre intenta huir con él fuera del país”, expresó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien se trasladó al lugar del hecho.

