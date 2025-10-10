Crimen y Justicia

Revelaron las claves detrás de la detención del familiar de las víctimas del doble femicidio en Bahía Blanca

Los restos de Adriana Miriam Velázquez (52) y Mariana Belén Bustos (25) fueron encontradas calcinadas en la casa que compartían. Los vecinos apuntaron contra un hombre, que habría huido en una moto roja

Los informes preliminares de las autopsias no pudieron dilucidar la causa de las muertes

Luego de haberse cumplido las primeras 48 horas del hallazgo de los restos calcinados de Adriana Miriam Velázquez (52) y Mariana Belén Bustos (25) en una casa de Bahía Blanca, las autoridades confirmaron la detención de un familiar de las víctimas del presunto doble femicidio.

En medio de la investigación encabezada por el fiscal Jorge Viego, de la Fiscalía N°5, el jueves por la tarde se realizó un operativo de emergencia en el paraje Calderón, ubicado en las afueras de la ciudad. Fue así que se logró la captura de un hombre, identificado como M. V., tras plantearse la sospecha de que pudiera estar involucrado en el hecho.

Tras haber sido localizado, las autoridades dictaminaron que el presunto sospechoso quedara detenido, ante la sospecha de que el hombre pudiera intentar fugarse. De la misma manera, confirmaron que se trataría de un primo de Adriana y tío de Mariana.

De acuerdo con la información publicada por La Nueva, durante el allanamiento, los investigadores incautaron una moto roja. Aparentemente, las características de esta coincidiría con el vehículo que había sido vista por los vecinos en la vivienda de las víctimas el miércoles por la noche.

La casa donde encontraron los cuerpos

Uno de los testimonios que sería clave para la investigación fue brindado por un vecino de las mujeres, llamado Daniel, y su hijo. Tras asegurar que su cámara de seguridad había captado el ruido de un disparo cerca de las 22:30 horas, el hombre señaló que “hubo casi una hora entre ese estruendo y que se fue el motociclista”.

“El incendio fue unos 10 minutos después. Mi hijo vio salir a una persona grande, pero no lo miró como sospechoso. Él ya declaró en la comisaría”, relató el vecino sobre el tipo de contextura corporal que tendría el presunto responsable de los crímenes. No obstante, no se informó si la detención del familiar de ellas habría estado motivado por esto o si existirían pruebas en su contra.

Hasta el momento, las primeras averiguaciones establecieron que el martes por la noche, Adriana se encontraba sola en su vivienda de la calle Santa Fe al 2300, en barrio Thompson, hasta que Mariana llegó más tarde de haberse reunido con una amiga.

No obstante, se cree que la joven había ido con la intención de recoger sus pertenencias para regresar a vivir con su pareja. Se presume que arribó en una moto, la cual fue hallada dentro de la vivienda. Estaba junto a unos sillones y sin la tapa del tanque de combustible, que apareció sobre uno de los muebles. De este detalle, dedujeron que el agresor podría haber utilizado la nafta del vehículo para iniciar el fuego.

Un familiar de las víctimas quedó detenido, tras un procedimiento de urgencia

Respecto a las supuestas detonaciones que escuchó el vecino de las mujeres, estas no pudieron ser confirmadas, ya que en la escena del crimen no se encontraron vainas servidas y/o casquillos. Asimismo, el informe preliminar de la autopsia no permitió conocer la causa de la muerte, debido al estado de deterioro en el que se encontraban los cuerpos.

En este sentido, se espera que la próxima semana se incorporen estudios complementarios que permitan determinar la causa de las muertes. En paralelo, continúa la búsqueda para dar con la localización del teléfono celular de Adriana, el cual no fue ubicado en el interior de la vivienda.

“Ellas no tenían nada de valor en la casa, solo los teléfonos y una moto de mi hermana. Estoy convencido de que esto es un doble femicidio”, apuntó Leandro, el hijo y hermano de las víctimas, durante una entrevista para La Brújula 24. Asimismo, reconoció que no podía señalar a ningún presunto culpable, aunque contó que habían recibido amenazas en el último tiempo.

Por este motivo, consideró que “hubo una clara intencionalidad, había ataques previos, amenazas y denuncias”, las cuales habían generado miedo en ambas. “Esto que pasó es muy feo, son mi mamá y mi hermana muertas, eran lo que me quedaba”, manifestó el joven, tras contar que ambas vivían solas desde la muerte de su padre.

“Espero que se esclarezca, que no se haga la vista gorda ante algunos hechos. Eso está mal, porque hay gente como yo que sufrimos demasiado”, reclamó Leandro. Finalmente, pidió a las personas que pudieran haber visto un movimiento extraño que se comuniquen con las autoridades, ya que podría tratarse de información relevante para esclarecer el caso.

