Quiénes eran las mujeres que fueron encontradas calcinadas en Bahía Blanca y cómo seguirá la investigación

Adriana Miriam Velázquez y Mariana Belén Bustos

En medio de la conmoción por el doble crimen en Bahía Blanca, que tuvo como víctimas a Adriana Miriam Velázquez (52) y Mariana Belén Bustos (25), una madre y su hija que fueron encontradas calcinadas en su casa, los familiares y vecinos reclamaron justicia. Asimismo, contaron que ambas vivían solas y descartaron que tuvieran objetos de valor. Mientras tanto, las autoridades estudian si se trató de un doble femicidio.

Según los testimonios que brindaron las personas que llegaron a conocer a las mujeres, se conoció que vivían en el lugar desde hace décadas y eran conocidas por tener una vida tranquila. “Las conocíamos de toda la vida. El marido de Adriana falleció de cáncer hace dos años. Tanto ella como su hija eran mujeres de trabajo”, relataron algunos vecinos.

Desde la muerte del esposo y padre de las víctimas, los allegados explicaron que las dos vivían solas en una vivienda ubicada en la calle Santa Fe al 2300, en el barrio Thompson. El esquema familiar se completa con Leandro, hijo mayor de Adriana y hermano de Mariana.

Fue a partir de las declaraciones que brindó durante una entrevista en el programa Bahía Hoy que se conoció que su madre trabajaba como empleada doméstica. Al hablar sobre su hermana, el joven también mencionó que se dedicaba a la venta de viandas de comida. “Esto que pasó es muy feo, son mi mamá y mi hermana muertas, eran lo que me quedaba”, lamentó.

La casa donde encontraron los cuerpos

“Ellas no tenían nada de valor en la casa, solo los teléfonos y una moto de mi hermana. Estoy convencido de que esto es un doble femicidio”, planteó el familiar de las mujeres, tras asegurar que nunca se habría imaginado un final así, pese a que las mujeres habrían sido víctimas de amenazas recientemente.

Sobre estos episodios de acosos, el joven consideró que “hubo una clara intencionalidad, había ataques previos, amenazas y denuncias”. Tras reconocer que ambas “tenían miedo”, no pudo identificar quién podría haber estado detrás de esos ataques.

Por este motivo, el joven manifestó: “Espero que se esclarezca, que no se haga la vista gorda ante algunos hechos. Eso está mal, porque hay gente como yo que sufrimos demasiado”. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para pedir que cualquier persona que hubiera detectado un movimiento raro, se comunique con las autoridades.

De acuerdo con la información publicada por La Brújula 24, la causa se encuentra bajo investigación del fiscal Jorge Viego, de la Fiscalía N°5, quien coordina las tareas investigativas junto con la Policía Bonaerense. Hasta el momento, se ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, con la intención de dar con el presunto responsable del hecho.

Las autoridades comenzaron a buscar el teléfono de Adriana, luego de que este no fuera encontrado en la casa

Por medio de los testimonios de los vecinos, las autoridades buscarían identificar a un hombre que se cree que habría ingresado en la casa, las habría asesinado y habría producido un incendio antes de escaparse en una moto de color roja.

Un vecino de las víctimas, llamado Daniel, aseguró que su cámara de seguridad captó el sonido de un disparo de arma de fuego. “Tengo una cámara que registra el ruido de una detonación alrededor de las 22:30″, señaló. Asimismo, indicó que habría sido su hijo, el que llegó a ver al sospechoso.

“Hubo casi una hora entre ese estruendo y que se fue el motociclista. El incendio fue unos 10 minutos después. Mi hijo vio salir a una persona grande, pero no lo miró como sospechoso. Él ya declaró en la comisaría”, reconstruyó.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió poco después de que los vecinos dieran aviso sobre un incendio en la vivienda de Adriana y Mariana. En la escena se encontraron rastros de combustible y puertas forzadas. Además, las pericias policiales indicaron que el autor habría utilizado la nafta de la moto de la joven para iniciar el fuego.

Por otro lado, informaron que en la vivienda no fue encontrado el teléfono celular de la madre. A partir de esto, el dispositivo pasaría a ser considerado como elemento de interés, por lo que iniciaron una búsqueda en particular para intentar localizarlo. Asimismo, no descartarían que haya sido tomado por el atacante y que pudiera contener información relacionada con el crimen.