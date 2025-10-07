“Le voy a sacar fierro al local”: el caso del repartidor que le robó a su jefe y cayó cuando fue a ver a All Boys

De 43 años, fue atrapado en la puerta de la cancha

Había pasado una hora y media del feriado del 17 de agosto. En 2024, cayó sábado y esa noche la empleada de un kiosco de la avenida Rivadavia, a la altura del barrio porteño de Balvanera, estaba sola en el local. En eso vio a entrar a uno de los repartidores, empleados también de su jefe y dueño del comercio. No le llevaba un pedido, le fue a robar.

“Tengo que hablar con vos, te tengo que decir algo: le voy a sacar fierro al local, te voy a robar el local. Pasame la plata”, le espetó, le mostró el arma y escapó con el botín. Ella lo identificó cuando hizo la denuncia con nombre y apellido. Pasó más de un año desde entonces y este lunes, en la puerta del estadio Islas Argentinas, finalmente lo atraparon.

La Policía de la Ciudad, en el marco del programa Tribuna Segura, detuvo a Maximiliano C., de 43 años, cuando fue a ver el partido entre All Boys y Los Andes por la Primera Nacional.

Maximiliano C., hincha del Albo, llegó hasta las inmediaciones de la cancha y ahí detectaron que tenía un pedido captura vigente por robo con armas de 2024 y a requerimiento del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°38.

Así fue que lo detuvieron

La noche del robo y según recordaron las fuentes del caso, Maximiliano C. fue hasta el kiosco de la avenida Rivadavia al 2300. Esa madrugada, y según contó la empleada en la denuncia, ingresó al comercio el hombre que repartía mercadería en ese local y en otros.

“Era empleado del mismo empleador que yo”, dijo la mujer. Y recordó que el hombre fue directamente hacia el depósito del kiosco y le refirió: ‘Tengo que hablar con vos, te tengo que decir algo: le voy a sacar fierro al local, te voy a robar el local. Pasame la plata’.

Luego, se levantó la ropa y llevaba un arma de fuego en la cintura. La empleada del kiosco le dio todo lo que tenía de dinero: $280000 de la recaudación.

Y aportó un dato en la causa antes los agentes de la Comisaría Vecinal 3C que le tomaron la denuncia: Maximiliano C. no estaba solo. “Un segundo masculino que ingresó con él, permaneció parado frente a la caja. Una vez que le entregué el dinero por temor a mi integridad física, los dos se fueron del comercio”.

El programa Tribuna Segura de enero a septiembre de este año, solo en la Ciudad, capturó 47 prófugos de la Justicia. Pero no sólo en suelo porteño los atrapan yendo a ver al club de sus amores.

Por caso, la semana pasada, a F.S., de 21 años y con pedido de captura por un violento robo en Arequito en mayo de 2024, lo atraparon intentaba ingresar al Estadio Coloso Marcelo Bielsa durante el partido entre Newell’s y Estudiantes.

El pasado 12 de septiembre, durante un operativo de control de accesos en el partido disputado entre Belgrano y San Martín de San Juan en el estadio Julio César Villagra se produjo la detención de un hombre de 29 años acusado de integrar la banda de “los levanta portones”, dedicada al robo en viviendas de la ciudad de Córdoba.

Mientras que el 11 de agosto, como para citar otro ejemplo, la División de Homicidios de la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre que era buscado por un asesinato ocurrido dos años atrás, cuando intentó entrar a la cancha de Barracas Central para ver el partido ante Aldosivi.