Guatemala

El Gobierno de Guatemala declaración escrita ante la Corte Internacional de Justicia por los cayos Zapotillos

La presentación fue depositada en La Haya como intervención no litigante en el expediente entre Belice y Honduras, con el objetivo de que el tribunal considere derechos propios antes de pasar a audiencias públicas

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Documento oficial en pergamino sobre los Cayos Zapotillos con un sello, una firma, una pluma de ave y un tintero en un escritorio de madera.
La imagen muestra la declaración escrita presentada por el Gobierno de Guatemala ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en relación con el litigio sobre los Cayos Zapotillos, sobre un escritorio de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala presentó este 19 de junio de 2026 su Declaración Escrita ante la Corte Internacional de Justicia en el caso sobre la soberanía de los cayos Zapotillos o Sapodilla Cayes, una intervención con la que busca que el tribunal tome en cuenta sus intereses jurídicos sobre ese territorio antes de avanzar hacia la fase oral de una controversia iniciada por Belice contra Honduras y vinculada al reclamo territorial, insular y marítimo que el país mantiene contra Belice desde 2019.

El próximo hito del proceso ya tiene fecha: el 21 de septiembre de 2026 vence el plazo para que Belice y Honduras presenten, si así lo deciden, sus observaciones escritas a los argumentos de Guatemala, según el Gobierno guatemalteco. Después de esa etapa, la Corte fijará la fecha de las audiencias públicas sobre el fondo del caso.

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La presentación fue realizada por Guatemala en calidad de Estado interviniente no parte en el expediente “Soberanía sobre los cayos Zapotillos/Sapodilla Cayes (Belice c. Honduras: intervención de Guatemala)”, según el Gobierno de Guatemala. El documento fue depositado ante la CIJ, con sede en La Haya, dentro del plazo establecido por el tribunal.

De acuerdo con el Gobierno de Guatemala, la Declaración Escrita fue entregada conforme al artículo 85(1) del Reglamento de la Corte y dentro del término fijado para ese fin, que vencía el 19 de junio de 2026. Ese plazo había sido establecido inicialmente para el 19 de mayo, pero la CIJ lo amplió a solicitud de Honduras, según la misma información oficial.

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Documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala con el escudo nacional y texto sobre presentación de argumentos ante la Corte Internacional de Justicia
El Gobierno de Guatemala presenta su Declaración Escrita ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya respecto a la soberanía de los Cayos Zapotillos/Sapodilla Cayes. (Minex Guatemala)

La declaración seguirá bajo reserva hasta que la Corte disponga su divulgación

Guatemala informó a la Corte sobre el alcance de sus intereses de orden jurídico respecto de los cayos Zapotillos y planteó las distintas formas en que esos intereses pueden ser protegidos, según el Gobierno guatemalteco. El contenido concreto de esos argumentos no fue divulgado.

Esa reserva responde al artículo 53(2) del Reglamento de la Corte y a la normativa interna de Guatemala, de acuerdo con el Gobierno de Guatemala. Por esa razón, la Declaración Escrita y los materiales conexos permanecerán confidenciales hasta que la CIJ resuelva lo contrario, ya sea al abrir el procedimiento oral o en una fecha posterior.

El punto central del trámite es este: Guatemala no es parte litigante en el caso presentado por Belice contra Honduras, pero la Corte ya aceptó que la decisión sobre los cayos puede afectar intereses jurídicos guatemaltecos. Por eso le permitió intervenir para exponer esos intereses ante el tribunal, sin convertirla en parte del litigio principal.

El caso de Belice contra Honduras es independiente del proceso que enfrenta a Guatemala y Belice

Los cayos Zapotillos son un conjunto de islas ubicadas en el Caribe guatemalteco, según el texto oficial. Para Guatemala, forman parte del reclamo territorial, insular y marítimo que mantiene contra Belice ante la misma Corte desde junio de 2019.

El litigio “Soberanía sobre los cayos Zapotillos/Sapodilla Cayes” sigue una vía separada de ese proceso bilateral, según el Gobierno de Guatemala. Belice lo inició el 16 de noviembre de 2022 para pedir a la CIJ que determine si los cayos pertenecen a Belice o a Honduras.

Guatemala solicitó intervenir el 1 de diciembre de 2023 al considerar que una futura decisión del tribunal podría afectar sus intereses de orden jurídico, según el Gobierno guatemalteco. Honduras se opuso a esa petición.

La CIJ resolvió el 19 de marzo de 2026 permitir por unanimidad la intervención de Guatemala como Estado no parte, con fundamento en el artículo 62 de su Estatuto, según el Gobierno de Guatemala. Tras la presentación de esta Declaración Escrita, el proceso queda a la espera de las observaciones de Belice y Honduras y de la posterior fijación de las audiencias públicas sobre el fondo de la controversia.

El Gobierno de Guatemala afirmó que mantiene su compromiso con la solución pacífica de controversias y con el derecho internacional para la protección de su integridad territorial y su soberanía.

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