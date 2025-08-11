Crimen y Justicia

Le clavó un hierro en el ojo a un hombre y dos años más tarde volvió al club del barrio: quedó detenido por el crimen

La Policía de la Ciudad detectó al prófugo cuando intentó ingresar a la cancha de Barracas Central, que se enfrentaba a Aldosivi

Fue a ver a Barracas Central y quedó detenido por un homicidio

La División de Homicidios de la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre que era buscado por un asesinato ocurrido dos años atrás, cuando intentó entrar a la cancha de Barracas Central para ver el partido ante Aldosivi.

De acuerdo a las fuentes, el imputado era buscado desde diciembre de 2023, cuando el juzgado interviniente ordenó su captura, por haberle clavado un hierro en un ojo a un hombre al que habría intentado robarle. La herida le provocó la muerte.

Como ocurre con los prófugos de la Justicia, sus nombres se incorporan a la lista de Tribuna Segura. Además, los detectives esperaban que volviera a ver a su equipo, en el mismo barrio de Barracas, donde cometió, según le imputan, el crimen de Edgar Limber Justo Quispe.

El detenido por el homicidio
El hecho sucedió en la madrugada del 27 de agosto de 2023, cuando Quispe, que estaba acompañado por un hombre y una mujer en Osvaldo Cruz y Zavaleta, en el Barrio 21-24, fue sorprendido por un delincuente.

Las fuentes indicaron que el ahora detenido, actualmente de 32 años, lo amenazó con intenciones de robo. Luego, hubo una discusión y un golpe del imputado a Quispe, quien habría tomado una chapa par defenderse, pero el acusado se alejó y volvió con una varilla de hierro, que le clavó en un ojo.

La víctima fue trasladada en grave estado en el hospital Penna, pero no pudo reponerse y murió el 23 de diciembre de ese año tras permanecer cuatro meses internado.

La búsqueda de testimonios fue una tarea ardua, hasta que División Homicidios los consiguió y llevó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 28, a cargo de Martín Carlos Del Viso, Secretaría 142 de Ignacio Mezzadra.

Los detectives abocados al caso, junto a personal de la División Contravenciones y Faltas en Eventos Masivos que suelen intervenir en los operativos de seguridad en las canchas, tomaron posiciones y lo detuvieron cuando se dirigía al ingreso del estadio de Luna al 1200, poniéndolo a disposición del magistrado.

También un abusador

Durante el mismo operativo, los oficiales interceptaron en el ingreso a otro hombre, de 46 años, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente por una causa caratulada “abuso sexual agravado”, emitida el 31 de julio de este año por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 38.

Los policías constataron que se trataba del hombre buscado, por lo cual también fue detenido.

El abusador detenido
