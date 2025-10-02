Estaba prófugo por un violento robo, fue a ver a Newell’s y lo arrestaron antes de ingresar a la cancha

Detuvieron a un hincha de Newell’s con pedido de captura por un violento robo cuando intentó ingresar a la cancha (Foto: Ministerio de Seguridad de Santa Fe)

El sistema Tribuna Segura permitió la detención de F. S., un joven de 21 años con pedido de captura, cuando intentaba ingresar al Estadio Coloso Marcelo Bielsa durante el partido entre Newell’s y Estudiantes. La identificación se produjo el martes, en el marco de una investigación por un violento robo ocurrido la madrugada del 22 de mayo de 2024 en la localidad de Arequito.

De acuerdo con el fiscal Emiliano Ehret, el hecho investigado involucró a tres personas que arribaron a Arequito en un Honda Fit y accedieron a una vivienda situada en la avenida 9 de Julio al 1500.

Según detalló el fiscal, los sospechosos escalaron un tapial perimetral y forzaron las aberturas para ingresar al domicilio. Una vez dentro, fueron sorprendidos por el propietario de la casa, a quien uno de los intrusos disparó en el glúteo derecho antes de huir en el vehículo.

El hecho ocurrió en una vivienda situada en la avenida 9 de Julio al 1500 (Street View)

De acuerdo con la información del medio local Rosario3, en el marco de la causa, J. D., de 30 años, ya se encontraba detenido desde noviembre del año pasado, acusado de robo calificado por ser cometido con arma, poblado y en banda.

La investigación avanzó con una serie de allanamientos realizados el 31 de octubre de 2024 por la Policía de Investigaciones en el barrio Parque Casas y en Arequito. Las medidas incluyeron operativos en pasaje 1388 al 1300 (villa Puente Negro), en Washington al 1700 y en Corrientes al 1700, todos en Arequito.

Durante estos procedimientos, la Policía secuestró droga, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Además, en junio pasado, se habían realizado otros operativos en los que se incautó un vehículo vinculado al robo.

Detuvieron al jefe de la barra brava de Newell’s en allanamientos por venta de droga al menudeo

El despliegue de 110 allanamientos en la zona sur de Rosario y en Villa Gobernador Gálvez dejó al descubierto la magnitud de la red de venta de droga al menudeo y los vínculos con hechos de violencia que operan en la región. La operación, que culminó con la detención de 33 personas, incluyó la captura de Alejandro Daniel “Zapa” V., señalado como presunto jefe de la barra brava de Newell’s y vinculado a la organización criminal de Los Monos.

Cayó el jefe de la barra de Newell´s por narcomenudeo

La investigación, dirigida por los fiscales Pablo Socca, Federico Rébola, Brenda Debiasi y Franco Carbone, se centró en tres estructuras delictivas. Una de ellas, con base principal en Villa Gobernador Gálvez, controla la barra de Newell’s a través de los reclusos Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, Carlos Damián “Toro” Escobar y Jonatan Emiliano “Jano” F., según informaron fuentes del caso a Infobae.

Durante los procedimientos, que contaron con la participación de la División Antidrogas de la Policía Federal, la División Judiciales de la Unidad Regional II, grupos tácticos de la Agrupación Cuerpos y la Policía de Investigaciones, se incautaron 19.500.000 pesos, 2.100 dólares, cocaína, marihuana, elementos de corte y balanzas de precisión. Además, los agentes secuestraron seis armas de fuego: dos escopetas, una pistola tumbera, dos revólveres calibre .22 y uno calibre .32.

La investigación también incluyó requisas en celdas del pabellón 8 de la cárcel de Piñero y en los establecimientos penitenciarios federales de Ezeiza y Marcos Paz, donde se hallaron un celular, papeles con anotaciones y tarjetas SIM.

Fuentes de la investigación indicaron a este medio que la mayoría de los domicilios allanados pertenecen a familiares o parejas de reclusos vinculados a las organizaciones que disputan el territorio para la venta de droga al menudeo en Villa Gobernador Gálvez y el sur de Rosario. El operativo dejó al menos 20 prófugos, entre ellos una empleada municipal de un hospital de Rosario, pareja del preso Jonatan “Jano” F.

La causa también involucra a trabajadores de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, como José “Yiyo” M., identificado como jefe de la barra brava del club Coronel Aguirre y arrestado durante los allanamientos. Además, una policía que presta servicios en un hospital está bajo sospecha por posible complicidad.

A los 33 detenidos de este lunes se suman 20 presos, entre los que figuran Avalle, Escobar, “Jano” F. y Jerónimo “Jeringa” B..