Panamá, tras tropiezo con Ghana, busca hacer historia frente a Croacia en el Mundial 2026

El arquero panameño Luis Mejía aseguró en conferencia de prensa que el equipo conserva intacta la esperanza de hacer historia en el Mundial y confía en realizar un gran partido frente a Croacia. (Cortesía: EFE)

La selección de Panamá tiene un nuevo reto, tras la derrota por 1-0 ante Ghana, y ya centra su atención en el compromiso de este martes 23 de junio contra Croacia, con el objetivo de mantenerse con vida en el Mundial 2026. El equipo canalero, consciente de los errores cometidos en su debut, apuesta por la autocrítica y la determinación para buscar la clasificación a la siguiente ronda.

El arquero panameño Luis Mejía, en conferencia de prensa desde el complejo hotelero Nottawasaga, al norte de Toronto, reconoció la frustración que dejó el partido ante el combinado ghanés. “Queda la tristeza de que se nos escapó un partido que teníamos controlado casi gran parte del encuentro”, expresó este viernes, según declaraciones recogidas por EFE.

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Fue un gol en el tiempo agregado que les quitó la oportunidad de festejar su primer punto en una Copa del Mundo de FIFA. Mejía recalcó que la selección panameña compitió de igual a igual, pero lamentó que el rival supo capitalizar la única oportunidad clara de gol que tuvo: “En esta clase de partidos la concentración es importante. El equipo rival solamente tuvo una ‘chance’ de gol y la aprovechó”.

El portero de Panamá Luis Mejía durante una rueda de prensa ofrecida este viernes en Nottawasaga, Toronto, Canadá. (EFE/ Bienvenido Velasco)

El grupo, según Mejía, ya ha superado el golpe anímico y se encuentra volcado en la preparación del próximo desafío frente a Croacia, equipo al que calificó como “una selección complicada, con buenos jugadores” y una trayectoria reciente que exige el máximo nivel competitivo. “El grupo está con la ilusión de poder hacer historia y estamos convencidos de que vamos a hacer un gran partido”, subrayó el futbolista.

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Panamá, que sigue en la búsqueda de sus primeros puntos en una Copa del Mundo, necesita sumar ante los balcánicos para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Ilusión intacta en el grupo

La única selección centroamericana en la justa arrastra una racha negativa desde su participación en Rusia 2018, donde perdió sus tres encuentros, y ahora el margen de error se reduce tras el tropiezo inicial en suelo canadiense.

“Tenemos la ilusión de hacer historia, de poder sumar nuestros primeros puntos en el Mundial, pero nuestra misión es clasificarnos. Sabemos que va a ser difícil, pero la mentalidad que este grupo siempre ha mantenido es jugar, proponer, sea el equipo que sea”, afirmó Mejía.

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Los jugadores de Panamá este viernes durante el entrenamiento celebrado por el equipo este viernes en Nottawasaga, Toronto, Canadá. (EFE/Bienvenido Velasco)

El jugador también hizo autocrítica sobre la gestión de los partidos, especialmente en momentos clave en los que el equipo queda expuesto por su ambición ofensiva. “Hay momentos en ciertas partes del encuentro en que, si ves que no puedes ganar, hay que tratar de cerrar el partido”, señaló. Añadió que el plantel mantiene su ambición, pero reconoció que a veces el deseo de buscar el triunfo puede dejar espacios en defensa. “El próximo partido vamos a ir a buscar la victoria, pero, si no se puede ganar, tampoco se puede perder”.

El choque frente a los croatas

De cara al duelo contra Luka Modric y otros jugadores de la élite europea, Mejía aseguró que Panamá no renunciará a su estilo ofensivo, aunque será necesario mantener el equilibrio para no conceder ventajas a un rival con futbolistas de gran experiencia internacional. “Sabemos la calidad que tienen los jugadores de Croacia, jugadores que juegan en grandes equipos. Pero estoy convencido, por cómo este equipo juega, de que les vamos a hacer un gran partido”, sostuvo.

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“Sabemos que es una selección que por algo en los dos últimos mundiales siempre ha llegado entre los cuatro primeros, y no es poca cosa. Va a ser un partido de alta exigencia y nosotros tenemos que estar preparados los 90 o 95 minutos que dura el partido, porque estos equipos te van a pelear hasta lo último”, concluyó Mejía, de acuerdo con declaraciones recogidas por EFE.

Croacia también necesita sumar un triunfo luego de caer frente a Inglaterra (2-4) en la jornada inaugural.