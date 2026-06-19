Crimen y Justicia

“Pequeño J” denunció “torturas psicológicas” en la cárcel y pidió videollamadas con su familia en Perú

La defensa del procesado por el triple crimen narco pidió que sea retirado de la cárcel de Marcos Paz y apeló el embargo de más de mil millones de pesos en su contra. Además, planteó un hábeas corpus por sus condiciones de encierro

Guardar
Google icon
Imágenes de Reuters de la extradición del Pequeño J por el caso del triple feminicidio en Argentina
Pequeño J

La semana pasada, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, preso en un régimen de máxima seguridad en el penal de Marcos Paz, fue procesado como presunto coautor del brutal triple crimen narco de Florencio Varela, con un embargo de mil millones de pesos. En las últimas horas, su defensor, el abogado Lucas Contreras apeló el procesamiento y también planteó un hábeas corpus ante el Juzgado Federal N°2 de Morón -a cargo de la causa del triple crimen- por la situación del acusado en prisión.

En un escrito de 44 páginas al que Infobae accedió en forma completa, el abogado apuntó “torturas psicológicas”, objetó el escaso acceso a su defendido y pidió que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación, el régimen que lo mantiene encerrado en una celda individual 23 horas al día y solo le permite el contacto con su defensa de forma presencial.

PUBLICIDAD

Contreras planteó que “se dicte la inmediata libertad de mi asistido, en virtud de encontrarse privado de su libertad en condiciones de ilegalidad”, o que, en todo caso, lo trasladen a un encierro menos estricto.

Luego, pidió que se le garanticen dos videollamadas “con su familia, que reside en la República de Perú, dos veces por semana, como mínimo”, particularmente con su madre y su hermana.

PUBLICIDAD

Lucas Contreras Alderete, abogado de "Pequeño J"
Lucas Contreras Alderete, abogado de "Pequeño J"

“Estos hechos de aislamiento e incomunicación pretenden aplicar un daño excesivo e inconmensurable, transgrediendo así el límite tolerable de dolor”, afirmó Contreras Alderete, que aseguró que “no han ocurrido hechos de inconducta de mi defendido” que justifiquen el nivel de aislamiento.

“Mi defendido ha permanecido aislado del resto de la población carcelaria, relegado al confinamiento en soledad en una celda, sin la presencia ni el acompañamiento de ninguna persona”, continuó.

El abogado afirmó que a “Pequeño J” se le está imponiendo “una pena inhumana, cruel y degradante”. El juez federal Jorge Rodríguez procesó a Valverde por un delito especialmente grave: homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, las muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, una brutal carnicería que ocurrió el 19 de septiembre de 2025 en una casa de la zona de Villa Vaettone, Florencio Varela. Si es condenado bajo esa calificación, “Pequeño J” podría recibir prisión perpetua.

La investigación, hoy a cargo del secretario Ignacio Calvi, incluye una ampliación de hipótesis que apuntan a delitos como tráfico de drogas y prostitución.

Brenda, Morena, Lara - La Matanza
Morena, Brenda y Lara, las víctimas del triple crimen

En su apelación, en donde pidió el cese de la prisión preventiva, Contreras afirmó que “la propia parte acusadora admite el carácter aún provisional, impreciso e insuficientemente delimitado de la imputación”. También que “ni siquiera la fiscalía puede sostener, al estado actual de la investigación, una imputación concreta y definitivamente estructurada”.

“En efecto, no existe a la fecha ningún elemento probatorio objetivo, independiente y verificable que ubique de manera cierta a mi defendido en el lugar de los hechos”, aseveró la defensa.

Temas Relacionados

Pequeño JTony Janzen Valverde VictorianoTriple crimen narcoMarcos Pazúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Esta vez gané yo”: habló la joven que usó un dispositivo de descarga eléctrica para frustar el robo de su moto en Lanús

Débora, tatuadora a domicilio, activó a distancia una novedosa tecnología que electrificó a 6.000 voltios el asiento de su vehículo. El ladrón cayó y escapó. Su testimonio

“Esta vez gané yo”: habló la joven que usó un dispositivo de descarga eléctrica para frustar el robo de su moto en Lanús

Femicidio de Agostina Vega: la tercera imputada negó la acusación y se abstuvo de declarar

Se trata de Soledad Andreani, ex pareja de Claudio Barrelier, principal acusado del crimen de la adolescente. La mujer está acusada de encubrimiento agravado

Femicidio de Agostina Vega: la tercera imputada negó la acusación y se abstuvo de declarar

Piden que vaya a juicio la banda acusada de extorsionar a hombres por apps de citas e instigar al suicidio al soldado de la Quinta de Olivos

Lo solicitó fiscal Federico Iuspa al Juzgado Federal N°1 de San Isidro. En total son siete imputados, señalados por la muerte del Rodrigo Gómez en la residencia presidencial

Piden que vaya a juicio la banda acusada de extorsionar a hombres por apps de citas e instigar al suicidio al soldado de la Quinta de Olivos

Ejecutó a un hombre de un tiro en la cabeza en Tucumán, huyó a Perú y lo detuvieron: fue extraditado a Argentina

El crimen ocurrió en 2024, cuando efectuó una serie de disparos desde una moto. En la misma secuencia, hirió a otra persona. Cómo lo arrestaron

Ejecutó a un hombre de un tiro en la cabeza en Tucumán, huyó a Perú y lo detuvieron: fue extraditado a Argentina

Tenía 50 perfiles falsos en redes y las claves anotadas: así operaba un acusado de distribuir material de abuso sexual infantil

El caso se desprende de los 121 allanamientos realizados esta semana en la provincia de Buenos Aires contra la ciberpedofilia. Los detalles de uno de los operativos que más llamó la atención de los investigadores

Tenía 50 perfiles falsos en redes y las claves anotadas: así operaba un acusado de distribuir material de abuso sexual infantil

DEPORTES

Operaron de urgencia a Fernando Gago en Chile por un problema cardiovascular

Operaron de urgencia a Fernando Gago en Chile por un problema cardiovascular

Brasil vs Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Fiebre mundialista en Noruega: en el parlamento imitaron el festejo vikingo que es furor en la Copa del Mundo

Pablo Aimar develó el secreto del cuerpo técnico de la selección argentina y palpitó el duelo con Austria

Una estrella de la NFL rindió homenaje a Lionel Messi con una cabra en el Mundial

TELESHOW

Migue Granados opinó de Nicolás Occhiato y Florencia Peña tras el escándalo: “Un error lo puede tener cualquiera”

Migue Granados opinó de Nicolás Occhiato y Florencia Peña tras el escándalo: “Un error lo puede tener cualquiera”

La foto retro que publicó Sol Pérez antes de comenzar un nuevo desafío profesional: “Acá empezó todo”

Empieza a definirse el jurado para MasterChef Celebrity: un confirmado, un ausente y un sorpresivo casting

La palabra de Nicolás Occhiato después del escándalo con Florencia Peña: “Hablamos con quien teníamos que hablar”

Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera, festejó 2 años: dinosaurios, sorpresas y el amor de sus hermanas

INFOBAE AMÉRICA

Expertos internacionales analizarán en Trujillo, Lima y Piura el impacto de la IA y la geopolítica en las empresas

Expertos internacionales analizarán en Trujillo, Lima y Piura el impacto de la IA y la geopolítica en las empresas

“Aquí se perdió el respeto a la autoridad”: Fernández exige tipificar la minería ilegal como crimen organizado en Costa Rica

Los productores de leche fresca piden un etiquetado que diferencie los lácteos reconstituidos en El Salvador

El Inguat reporta que Guatemala sube a 84.7 puntos en el índice global de percepción turística

El ex policía nicaragüense condenado en Nueva York: el intento de robo en un supermercado, la fuga de un patrullero y el choque con un agente federal