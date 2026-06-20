Semana financiera: subió el dólar y cedió el riesgo país, en un momento de ajuste de expectativas financieras

Wall Street volvió a testear nuevos máximos, con resultado dispar para los ADR argentinos.

Las últimas ruedas financieras estuvieron influenciadas por el cese de hostilidades en Oriente Medio y las proyecciones sobre las futuras decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal de EEUU, ahora al mando de Kevin Warsh.

En el plano local se dio la particularidad de una suba de 2% en la cotización del dólar, dinámica que contribuyó en parte a revertir el atraso exhibido desde el inicio de 2026.

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En el exterior, los principales indicadores de la bolsas de Nueva York concluyeron con ganancias y próximos a los máximos históricos. El S&P 500, en los 7.500 puntos, ganó 1,2%, el panel tecnológico Nasdaq anotó un alza de 2,9%, en los 26.517 puntos, mientras que el promedio Dow Jones de Industriales sumó 0,8%, en los 51.564 puntos.

La evolución del precio del petróleo Brent en 2026.

A su vez, los precios del petróleo descendieron cerca de 5%, con un barril de Brent del Mar del Norte nuevamente en el rango de USD 80, para regresar al nivel de comienzos de marzo.

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El índice S&P Merval, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, próximo a los 3.300.000 puntos, cedió 1,6% semanal en pesos, y cerca de 3% en dólares, dada la suba de la paridad del contado con liquidación. La mayor ponderación de las acciones energéticas en el panel líder condicionó este resultado.

Por sectores, el desempeño fue desparejo, tal como lo revela el comportamiento de las acciones y los ADR en el exterior. Del lado ganador destacaron los títulos financieros: Banco Francés (8,5%), Supervielle (4,5%), Banco Macro (3,9%) y Grupo Galicia (1,7%). Los títulos ligados al rubro energía padecieron la baja del crudo: YPF (10,5%), Tenaris (9,1%), Vista Energy (5%) y Pampa Energía (2%).

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Los expertos de IEB indicaron que “en la semana los Globales subieron 0,7% y los Bonares 0,4%, ambos con subas cercanas a 0,5% para el tramo más corto de la curva y de 1% para el más largo. Así, en lo que va del mes la deuda soberana argentina sube 3 por ciento. En el acumulado del 2026, por su parte, los Globales suben 8,8% y los Bonares 7,1%, posicionando a la Argentina entre los emisores soberanos de mejor desempeño en lo que va del año”. En dicho contexto, el riesgo pais de JP Morgan cedió siete unidades para la Argentina, en los 429 puntos básicos.

Debe destacarse que el punto de comparación del viernes anterior, cuando el Merval había marcado un máximo nominal intradiario en los 3.390.505 puntos, indica aún precios sostenidos por la abundancia de dólares originada en el superávit fiscal y comercial, junto a un riesgo país en los niveles mínimos desde abril del 2018. El lunes el indicador tocó los 422 puntos, un piso desde el 27 de abril de 2018 (419 puntos).

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“Con ese telón de fondo, volvió a instalarse la pregunta sobre si es momento de reabrir el mercado internacional. El nivel actual del EMBI (430 puntos) es comparable al promedio de la gestión Cambiemos y las garantías multilaterales del Banco Mundial y el BID suman USD 2.550 millones como potencial puente. Pero la decisión no depende solo de los fundamentos locales: con el Treasury a 10 años en 4,5% y una Fed que empieza a sonar más hawkish, el contexto global también tiene voto”, subrayó GMA Capital.

El jueves el Indec reportó en su informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) de mayo un saldo positivo récord de USD 3.504 millones, un dato muy por encima del esperado por los analistas. Los saldos positivos en la balanza de intercambio de bienes con el exterior se han repetido desde que Milei asumió la presidencia en diciembre del 2023.

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En otro sentido, el Tesoro celebró un canje de deuda lanzado el jueves para los instrumentos vinculados al dólar oficial, como pauta previsible dentro de la estrategia financiera del Gobierno a sumar una adhesión por 2.805 millones de dólares. La estrategia es alargar plazos de vencimiento.

“Los mercados internacionales siguieron de cerca el debut de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal, que mantuvo las tasas pero reforzó un sesgo más restrictivo, en un contexto de frágil distensión geopolítica en Medio Oriente. En Argentina, el récord de superávit comercial, la caída del riesgo país y nuevas señales de financiamiento externo impulsaron las expectativas sobre un eventual regreso a los mercados internacionales, mientras los inversores aguardan definiciones de MSCI sobre la reclasificación del mercado local”, sintetizó TSA Bursátil.

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Los expertos de Puente señalaron que “la mejora financiera refleja una combinación de factores técnicos y fundamentales. Las subas de calificación amplían la base potencial de inversores y reducen restricciones de mandato, mientras las garantías multilaterales apuntan a cubrir necesidades de financiamiento sin depender plenamente del mercado internacional de bonos”.

“A la vez, el fuerte superávit comercial y las compras del BCRA refuerzan la oferta de divisas, aunque en junio el ritmo diario de intervención empezó a moderarse. En el frente fiscal, el resultado sigue siendo positivo, pero la consolidación depende cada vez más de la recuperación de la actividad y de la base tributaria. Esto mantiene una política macro enfocada en estabilidad cambiaria y prudencia monetaria”, completaron desde Puente.

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El dólar volvió a subir

Una demanda más firme tanto de empresas como de minoristas -que en el período de cobro del medio aguinaldo activan compras en los bancos- más las habituales compras del Banco Central contribuyeron a reforzar la tendencia alcista para el dólar en junio.

En las cuatro ruedas operativas de la última semana, el dólar mayorista anotó una ganancia de 33 pesos (+2,3%), a $1.461, el precio más alto desde el 12 de enero ($1.467,50), cinco meses atrás. En 2026 la suba se ajusta a solo seis pesos o 0,4 por ciento.

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En lo va de junio, el tipo de cambio oficial acumula un incremento de 53 pesos o un 3,8% que es de prever superará holgadamente a la inflación de este mes en curso, dinámica que no se daba desde octubre del año pasado.

El dólar al público finalizó negociado a $1.480 para la venta en el Banco Nación. en su cuarta suba consecutiva. En la última semana el billete sumó 30 pesos o 2,1%, a la vez que en el transcurso de junio el dólar minorista anota un ascenso de 50 pesos o 3,5 por ciento.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.481,94 para la venta y $1.432,05 para la compra.

El dólar blue, a $1.480, subió 20 pesos o 1,4% respecto del viernes anterior. En el transcurso de junio el blue gana 50 pesos o 3,5 por ciento.

El Banco Central completó un saldo comprador en la semana de USD 233 millones, mientras que las reservas internacionales brutas, en los USD 47.368 millones, cayeron en 51 millones de dólares.