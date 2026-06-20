Salida al mercado internacional: aseguran que Gobierno tiene que aprovechar la ventana de oportunidad que se abrió

El ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó que el respaldo de los organismos multilaterales permitirá reducir el costo de financiamiento del Estado.

Los ruidos de la política quizás nublan, pero no frenan las buenas noticias para el ministro de Economía, Luis Caputo. En la última semana, el Gobierno formalizó dos garantías por parte del Banco Mundial por USD 2.000 millones y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 550 millones.

Se trató de dos respaldos de cara a lo que viene, sobre todo luego del vencimiento de julio por USD 4.200 millones, para el cual Caputo ya cuenta con los dólares para el pago. Pero con el nuevo escenario financiero, con la baja del índice de riesgo país, el mercado corrió el arco y ahora exige una salida al mercado internacional de deuda como señal ante los compromisos del próximo año.

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La disminución del índice de riesgo país estuvo asociada a la mejora de la calificación de la deuda por parte de Standard and Poor’s que pasó de CCC+ a B- y también, en menor medida, al optimismo en clima internacional con la intención de firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que prologó la suba de los bonos argentinos. Con ello, se configuró un nuevo escenario y cambiaron las exigencias de los analistas del mercado: ven que se abrió una ventana de oportunidad que Caputo no debería aprovechar.

Qué dicen los analistas

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores, detalló que Caputo no tiene la necesidad de salir a colocar ni siquiera de utilizar las garantías para negociar prestamos de inmediato ya que el Tesoro dispone de casi USD 3.100 millones en su cuenta en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el equivalente a USD 9.000 millones depositados en pesos.

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Con la próxima colocación quincenal de Bonares y alguna operación cambiaria menor, le va a alcanzar para cubrir el vencimiento sin necesidad de avanzar ya mismo con los préstamos garantizados (Buller)

“Con la próxima colocación quincenal de Bonares y alguna operación cambiaria menor, le va a alcanzar para cubrir el vencimiento sin necesidad de avanzar ya mismo con los préstamos garantizados”, explicó Buller. Así, el especialista sostuvo que el uso de estos préstamos probablemente quede para el segundo semestre, junto con la esperada salida al mercado global.

Como adelantó Infobae con fuentes del Ministerio de Economía, el plan es que el pago de julio a bonistas por USD 4.200 millones se realice a partir de los dólares con los que cuenta el Tesoro por las colocaciones del Bonar 2027 (AO27) -que ya finalizó- y Bonar 2028 (AO28). La semana que viene habrá una licitación del AO28 en donde Caputo podría conseguir hasta USD 368 millones y para completar el monto existe la posibilidad de adquirirlos comprándoselos al BCRA. Aunque ello implicaría una baja de las reservas internacionales.

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El Tesoro dispone de reservas y alternativas para enfrentar los pagos de julio, según analistas consultados (Foto: Reuters)

La disponibilidad de fondos para afrontar los pagos de julio también fue analizada por Nicolás Guaia, CEO y socio de Max Capital Asset Management, quien sostuvo: “No hay duda sobre los dólares para el pago de deuda de julio. Por más que no esté la totalidad en las arcas del Tesoro al día de hoy, este puede utilizar los dividendos en pesos que le pagó el BCRA para comprarle los dólares restantes”.

Guaia agregó que se espera la utilización de garantías del Banco Mundial y del BID para obtener financiamiento por un poco más de USD 3.000 millones y así cubrir una porción significativa de los vencimientos. Además, anticipó que la salida al mercado internacional podría concretarse en el segundo semestre del año. Según el ejecutivo de Max Capital, las condiciones de mercado están disponibles, aunque el Gobierno sigue aprovechando fuentes de financiamiento de menor costo.

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Se espera la utilización de garantías del Banco Mundial y del BID para obtener financiamiento por un poco más de USD 3.000 millones (Guaia)

Alejandro Giacoia, economista de la consultora EconViews también destacó que el uso de garantías para cubrir los vencimientos de julio podría postergarse y quedar reservado para atender los compromisos de enero de 2027. Consideró que sería importante que la emisión internacional ocurra este año para aprovechar las ventanas de oportunidad que ofrece el contexto global y comenzar a cubrir los vencimientos previstos para el año próximo.

Según su análisis, los primeros meses de 2027 presentan mayor margen, pero a medida que avance el calendario electoral la política podría incidir sobre las condiciones financieras, como sucedió en septiembre de 2025.

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Garantías, tasas de interés y la postura de Economía

A pesar de que voces del mercado le reclaman a Luis Caputo que salga a colocar deuda en el mercado internacional,-al menos como un test-, frente a los vencimiento del 2027, el ministro se mantiene en su postura.

Luego de la reunión con la vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro, Caputo escribió en la red social X: “La tasa de interés (de la garantía por USD 2.000 millones y los préstamos con bancos) será sustancialmente más baja que la tasa actual del mercado, lo que representa un ahorro muy significativo para todos los argentinos”.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con la vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro, luego de que aprobará la garantía por USD 2.000 millones (Foto: Reuters)

Entre los especialistas hay consenso de que el Gobierno debería aprovechar la baja del índice de riesgo país para salir a colocar bonos en el mercado global, pero saben que, en el corto plazo, el equipo económico no lo va hacer, dado que tampoco tiene presiones, Caputo cuenta -incluso por su propia cuenta- con los dólares para pagar el vencimiento de julio. Esto quedó de manifiesto con la publicación del ministro tras el encuentro con el Banco Mundial.

El temor de los analistas del mercado está en que esta ventana de oportunidad que se abrió con la baja del índice de riesgo país se cierre antes de tiempo

“Para el pago de julio está casi todo cubierto, en cuanto a la salida al mercado, uno piensa que van a aprovechar esta ventana, pero el Gobierno insiste en que no. Si salen al mercado, mejor, y si no salen, es porque tendrán cubiertas las necesidades para lo que quede de este año y el que viene, de ser así, es un financiamiento heterodoxo, no es transparente”, afirmó una fuente de un broker, en off the récord a Infobae.

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El temor de los analistas del mercado está en que esta ventana de oportunidad que se abrió con la baja del índice de riesgo país se cierre antes de tiempo y que el Gobierno no logre aprovecharla para garantizarse el pago de los vencimientos en 2027, sobre todo por el mayor ruido político que se puede generar a medida que se acerque el calendario electoral.