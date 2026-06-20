Localizaron a un joven nicaragüense desaparecido desde 2023 tras una publicación de un hospital en Costa Rica

Una publicación del Hospital Nacional de Salud Mental permitió localizar a la familia de Hernaldo Antonio Calero Orozco y confirmar que el joven nicaragüense estaba en Costa Rica. (Imagen de cortesía)

Una publicación del Hospital Nacional de Salud Mental Manuel Antonio Chapuí y Torres permitió localizar a la familia del joven nicaragüense Hernaldo Antonio Calero Orozco, que estaba desaparecido desde marzo de 2023 en Matagalpa, y puso fin a más de tres años de incertidumbre sobre su paradero al confirmar que se encontraba en Costa Rica.

La pista decisiva surgió a más de 400 kilómetros de Ciudad Darío, en el hospital psiquiátrico ubicado en Pavas, San José, que difundió una solicitud de colaboración ciudadana para identificar a familiares o conocidos del joven. La institución informó que había ingresado a Costa Rica aproximadamente dos meses antes y que antes residía en Ciudad Darío, Matagalpa, Nicaragua.

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Según la publicación oficial del centro médico, el joven se identificó como Hernaldo Antonio Calero y dijo que su padre es Hernaldo Orozco Nio. También mencionó como familiares a Linda Calero, Sofía Calero, Lorena Calero y Yolanda Calero, todas residentes en Nicaragua.

El hospital explicó en redes sociales: “Solicitamos su colaboración para localizar familiares o personas que conozcan a la persona de la fotografía, con la finalidad de obtener información que permita ayudarle”.

La desaparición había sido reportada en Matagalpa cuando tenía 16 años

La historia ya había sido difundida en Nicaragua. El 28 de marzo de 2023, según Radio Stereo YES Matagalpa, se publicó una alerta por la desaparición del entonces adolescente de 16 años, reportado como ausente desde el 26 de marzo de ese año.

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De acuerdo con el medio local, Hernaldo salió de su vivienda en la comunidad La Curva del Prado, en el municipio de Ciudad Darío, sin que sus familiares lograran volver a contactarlo. La publicación recogía la preocupación de sus allegados y señalaba que el joven enfrentaba problemas de salud mental.

La publicación oficial del hospital indicó que el joven se identificó como Hernaldo Antonio Calero y mencionó a su padre y a varios familiares residentes en Nicaragua. (Imagen de cortesía)

Citado por Radio Stereo YES Matagalpa, el entorno familiar indicó además que permanecía bajo el cuidado de su abuela y que habría abandonado la casa sin que sus parientes lo advirtieran en ese momento.

En los días posteriores, varias personas dijeron haberlo visto en distintos puntos de Matagalpa. Ninguna de esas pistas permitió ubicarlo y el caso quedó durante años sin una respuesta sobre su destino.

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La difusión en redes permitió conectar la alerta de 2023 con la publicación en Costa Rica

La búsqueda se reactivó cuando la imagen y los datos del joven comenzaron a circular entre usuarios de redes sociales en Costa Rica y Nicaragua. Fueron esos usuarios quienes empezaron a relacionar la publicación del hospital con la alerta difundida en 2023 por el medio matagalpino.

Decenas de personas compararon nombres, fotografías, referencias familiares y el lugar de origen hasta concluir que se trataba de la misma persona. La información se expandió entre comunidades nicaragüenses dentro y fuera del país, y en los comentarios aparecieron personas que dijeron conocer a la familia o vivir cerca de su comunidad.

La desaparición de Hernaldo Antonio Calero Orozco había sido reportada en Matagalpa el 28 de marzo de 2023, cuando tenía 16 años.( imagen de cortesía)

Horas después de esa circulación, el Hospital Nacional de Salud Mental informó en una actualización que ya había logrado establecer contacto con familiares del joven. La institución escribió: “Gracias a todas las personas que han compartido la información”.

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En el mismo mensaje agregó: “Al parecer ya encontramos a un familiar, sin embargo la publicación quedará en nuestro perfil hasta confirmar y lograr la información requerida”.

El hospital no ha dado detalles sobre las circunstancias que llevaron a Hernaldo hasta Costa Rica ni sobre su situación médica actual. La actualización sí confirmó que el objetivo central de la búsqueda ya se había cumplido: volver a conectarlo con su familia después de más de tres años.