Mike Máquina del Mal celebró la clasificación de México y sorprendió a Tinelli con su predicción en Infobae Mundial

El Tri aseguró su lugar en los 16avos de final y alimentó la ilusión de sus hinchas. En ese contexto, el reconocido streamer pasó por Infobae Mundial, defendió el rendimiento de su selección y dejó una ambiciosa apuesta para lo que viene

México se convirtió en la primera selección clasificada a los 16avos de final del Mundial 2026 después de vencer 1-0 a Corea del Sur y alcanzar los seis puntos en el Grupo A. La actuación del conjunto dirigido por Javier Aguirre fue uno de los temas centrales de Infobae Mundial, donde el streamer mexicano Mike Máquina del Mal celebró el presente del Tri y se animó a lanzar una predicción que rápidamente generó debate.

La charla comenzó con una provocación de Marcelo Tinelli, quien tomó el pulso del entusiasmo mexicano tras el segundo triunfo consecutivo. “Se agrandaron después de lo de ayer. Le ganaron a Corea y ya se creen campeones del mundo”, bromeó el conductor.

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Lejos de bajar el tono, Mike defendió el rendimiento del equipo y destacó un dato que considera clave en la campaña: la solidez defensiva.

Mike Máquina del Mal celebró en Infobae Mundial el presente del Tri y defendió el rendimiento de la selección de México (Infobae en Vivo)

“México no juega mal. Es un equipo que no ha recibido gol. Portería en cero. Este Mundial está siendo complicado para todos y México está haciendo su trabajo”, afirmó.

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El streamer recordó que el Tri debutó con una victoria por 2-0 sobre Sudáfrica y luego superó por la mínima a Corea del Sur, resultados que le permitieron asegurar su clasificación con una fecha de anticipación.

A medida que avanzaba la conversación, Tinelli insistía en poner un freno a la euforia. “Están canchereando al pedo. Después los va a agarrar uno que clasificó en tercer lugar y los va a hacer percha”, lanzó entre risas.

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La respuesta de Mike llegó sin titubeos. “México va a ganar nueve de nueve puntos. Llevamos seis”, aseguró.

México se clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Corea del Sur y sumar seis puntos en el Grupo A (REUTERS/Hannah Mckay)

El pronóstico no fue casual. Según explicó, la selección mexicana nunca logró cerrar una fase de grupos mundialista con puntaje perfecto, por lo que considera que esta edición representa una oportunidad histórica. “Esperemos que esta sea la primera vez”, agregó.

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Consultado sobre el último compromiso de la zona, frente a República Checa, el creador de contenido mantuvo intacta su confianza y volvió a insistir con la posibilidad de completar una primera ronda ideal.

Más allá de las bromas y las chicanas futboleras, Mike también defendió el valor de los triunfos obtenidos por México en un torneo que, según remarcó, está mostrando una paridad mayor a la esperada.

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Mike Máquina del Mal celebró en Infobae Mundial el presente del Tri y defendió el rendimiento de la selección de México (REUTERS/Armando Vega)

“Muchas selecciones se están complicando contra rivales que parecían accesibles. Por eso hay que valorar lo que está haciendo México”, sostuvo.

La conversación cerró con el mismo contrapunto con el que había comenzado: la cautela de Tinelli frente al optimismo del representante mexicano. Mientras el conductor advertía que la verdadera exigencia comenzará en las rondas eliminatorias, Mike Máquina del Mal eligió aferrarse a los números y al presente del equipo.

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Con dos victorias, ningún gol recibido y el boleto asegurado para la siguiente fase, el streamer dejó una apuesta sobre la mesa: que el Tri complete por primera vez en su historia una fase de grupos perfecta con nueve puntos sobre nueve posibles.

Infobae Mundial se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas porel canal de YouTube de Infobae. El equipo está integrado por Santi Grizas, Toto Bordieri, el Cholo Sotile, Benito y Yiyo Garcilazo.

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