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Quién será el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano según las últimas encuestas

Cinco concursantes quedaron en riesgo para la eliminación del lunes con votación del público en contra. Los relevamientos más compartidos en redes plantean un duelo entre dos figuras

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Gran Hermano Generación Dorada definirá su vigésima eliminación el lunes 22 de junio con voto negativo del público
Gran Hermano Generación Dorada definirá su vigésima eliminación el lunes 22 de junio con voto negativo del público

La edición Generación Dorada de Gran Hermano (Telefe) se prepara para su vigésima eliminación el lunes 22 de junio, tras la formación de una nueva placa de nominados. En esta instancia, el voto negativo del público sigue vigente y dos participantes aparecen como las principales candidatas a dejar la casa, según los sondeos difundidos en redes sociales.

Los cinco nominados para esta semana son Catalina “Titi” Tcherkaski, Steffany “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello, Manuel “Manu” Ibero y Solange “Sol” Abraham. Por otro lado, Nerea “Nenu” López, Tamara Paganini y Emanuel Di Gioia lograron evitar la placa.

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El público muestra posturas divididas respecto a quién debe abandonar el reality, lo que genera incertidumbre. Una encuesta publicada por “Fefe” Bongiorno consideró únicamente a Titi y Sol, dado que se perfilan como las favoritas para una definición directa. En este sondeo, Titi recibió el 61,6% de los votos negativos, mientras que Sol obtuvo el 35,1% sobre un total de 38.704 votos. Los otros tres nominados sumaron el 3,2% bajo la opción “Otro”.

En tanto, Diego Poggi realizó una encuesta en su canal de difusión de Instagram, donde Sol fue la más votada para abandonar la casa con más de 14.800 votos, seguida por Titi con 4.700 y Cinzia en tercer lugar con 3.000.

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Quién se va de Gran Hermano según las encuestas
La encuesta de Fefe Bongiorno ubicó a Titi con 61,6% de los votos negativos y a Sol con 35,1% entre 38.704 votos (Instagram)
Quién se va de Gran Hermano según las encuestas
Las encuestas de Gran Hermano anticipan una definición entre Titi y Sol en una gala de eliminación con resultado abierto (Instagram)

Si estos resultados se reflejan en la gala de eliminación, Gran Hermano Generación Dorada presentaría otro enfrentamiento directo entre dos participantes femeninas. En las últimas eliminaciones, tres de los cuatro expulsados fueron hombres: Eduardo Carrera (16°), Tatiana “Tati” Luna (17°), Brian Sarmiento (18°) y Franco Zunino (19°).

De mantenerse esta tendencia, la próxima eliminada podría ser una mujer, y todo indica que la definición estará centrada entre Titi y Sol. Aunque resta la confirmación oficial, las encuestas sugieren que una de ellas dejará el programa el lunes 22 de junio.

La nueva placa de nominados de Gran Hermano incluye a Titi Tcherkaski, Campanita Pereira, Cinzia Francischiello, Manu Ibero y Sol Abraham
La nueva placa de nominados de Gran Hermano incluye a Titi Tcherkaski, Campanita Pereira, Cinzia Francischiello, Manu Ibero y Sol Abraham

Uno de los momentos clave que definieron la placa actual se dio días atrás cuando Matías Hanssen, líder de la semana, arrancó la noche con sus beneficios. Primero le quitó el derecho a votar a cuatro compañeros: Alejandra Majluf, Leandro Nigro, Juan Carlos López y Mariela Prieto quedaron afuera de la votación. Luego, una vez cerrada la placa, tuvo que elegir a quién salvar. La decisión fue Nenu López, que así bajó de la lista de nominados y se quedó una semana más sin riesgo de eliminación.

Con esa jugada, la placa definitiva quedó conformada por siete nombres: Catalina “Titi” Tcherkaski, Steffany “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello, Manuel “Manu” Ibero, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia y Solange “Sol” Abraham. Santiago del Moro lo confirmó ante todos: “Son siete en placa”.

Zunino dejó la casa de Gran Hermano
Zunino dejó la casa de Gran Hermano

Pero antes de llegar a ese resultado, hubo otro elemento que alteró la dinámica de la noche. Franco Zunino, el último eliminado, tenía la potestad de anularle los votos a un participante activo. Eligió a Sol Abraham. El problema es que la participante había realizado la nominación espontánea, sin saber que sus puntos no iban a contar. Sus tres votos para Emanuel y sus dos para Yipio quedaron en la nada.

El detalle del voto anulado no fue el único dato que marcó la semana. Antes de la gala de nominación, la voz de la casa reunió a todos los participantes para un comunicado que dejó a varios sin palabras. El mensaje apuntó directamente a quienes habían cuestionado la transparencia del juego en conversaciones privadas. “En estos últimos días registré varias conversaciones en donde algunos de ustedes hacen diversas conjeturas sobre las decisiones que tomo, instalando la sospecha de favoritismo hacia determinados jugadores”, dijo la voz, con un tono que no dejó margen para la ambigüedad.

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