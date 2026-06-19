Crimen y Justicia

Condenaron a 17 años de prisión a un gendarme por el asesinato de un joven motociclista de 22 años en La Quiaca

Ivo Torres recibió un disparo por la espalda de Walter Álvarez, durante una persecución. El delito fue enmarcado como homicidio con dolo eventual

Guardar
Google icon
Jujuy: La persecución en La Quiaca de gendarmes a Iván Rodrigo Torres
El Tribunal Oral Federal de Jujuy consideró que el crimen de Ivo Torres fue un homicidio con dolo eventual tras la persecución en la frontera con Bolivia

El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó este miércoles al gendarme Walter Álvarez a 17 años de prisión por el homicidio de Ivo Torres, un estudiante de turismo de 22 años que murió en La Quiaca tras recibir un disparo por la espalda durante una persecución en la frontera con Bolivia, ocurrida el 6 de febrero de 2025.

El tribunal, integrado por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Alejandra Cataldi, ya había declarado al acusado penalmente responsable del delito de homicidio con dolo eventual el pasado 8 de junio. La audiencia de esta semana se destinó exclusivamente a la determinación del monto de la pena.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público Fiscal (MPF) había requerido 18 años de prisión, la querella de la familia de la víctima solicitó 22 años, y la defensa pidió el mínimo de la escala penal: 8 años.

Jujuy: La persecución en La Quiaca de gendarmes a Iván Rodrigo Torres
La persecución contra Ivo Torres se extendió por más de 3 kilómetros y duró cerca de 6 minutos en la zona de la ladrillera

El caso se remonta a aquel jueves de verano en la zona conocida como “Ladrillera”. Torres, integrante de la comunidad indígena Juan de Quillaques, cruzó la frontera en motocicleta por un paso no habilitado con 30 kilos de hojas de coca en su mochila.

PUBLICIDAD

Una patrulla del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional, en la que viajaba Álvarez, lo divisó y comenzó una persecución que se extendió por poco más de 3 kilómetros durante aproximadamente 6 minutos.

En el transcurso de esa persecución, el acusado realizó tres disparos que la fiscalía calificó como disuasivos, tras los cuales su superior le ordenó cesar el fuego. Álvarez desobedeció esa orden y efectuó seis tiros más. Dos de ellos impactaron en el cuerpo de Torres: uno en el tobillo y otro que atravesó la mochila, los paquetes de hojas de coca, ingresó por la espalda, perforó la región pulmonar y salió por el pecho.

Ese disparo fue mortal. A pesar de la llamada al servicio de emergencias y el esfuerzo de los médicos, Torres falleció a las 10.51 producto de la hemorragia que provocó la herida.

El fiscal federal Federico Zurueta, a cargo del Área de Casos Complejos, y la auxiliar fiscal Marina Cura llevaron adelante la acusación. En su alegato, Zurueta sostuvo que la secuencia de los hechos se dividía en dos momentos diferenciados. El primero, cuando el gendarme realizó los tres tiros iniciales y recibió la orden de no disparar. El segundo, cuando desobedeció esa instrucción y volvió a abrir fuego en dirección a la motocicleta y a Torres.

Según los peritos, los disparos que dieron en la moto y los que impactaron en la víctima se efectuaron a corta distancia, probablemente cuando Álvarez descendió de la camioneta para continuar la persecución a pie, mientras Torres bajaba hacia el cauce de un río.

Jujuy: La persecución en La Quiaca de gendarmes a Iván Rodrigo Torres
El Ministerio Público Fiscal afirmó que Ivo Torres no estaba armado y que solo llevaba hojas de coca, chocolates y turrones

“Estamos en presencia de un homicidio lamentable, pero acreditado en cuanto a cómo ocurrieron los hechos”, afirmó Zurueta durante su exposición. El representante del MPF subrayó que el acusado tenía 18 años de trayectoria en la fuerza, con todos los exámenes cumplidos en materia de uso de armas. “Era un experto en el manejo de armas, no fue un disparo impulsivo ni un error gigante como afirmó”, agregó.

Resaltó también la coincidencia entre los tres gendarmes del móvil al declarar que Álvarez fue el único que sacó el arma reglamentaria e hizo disparos, y ponderó el valor probatorio de las imágenes de cámaras y la inspección ocular realizada por el tribunal en el lugar del hecho.

Para la fiscalía, el accionar de Álvarez fue doloso porque fue advertido de no disparar y desobedeció esa orden, conocía los protocolos de uso de armas y era consciente de que podía causar la muerte. “Tenía sobrados motivos para repensar su conducta, pero hubo una instancia en seguir”, afirmó Zurueta, quien rechazó de plano la hipótesis de un arrebato impulsivo.

El fiscal también remarcó que Torres no representaba una amenaza para nadie: la persecución se desarrolló en una zona inhóspita y el joven no portaba armas. “Ivo solo miraba hacia atrás, no hubo indicio de que estaba armado, solo llevaba hojas de coca, unos chocolates y unos turrones”, señaló.

Durante el juicio que se inició el 5 de mayo, las partes sostuvieron calificaciones penales muy distintas. La fiscalía había pedido en los alegatos de responsabilidad que se declarara a Álvarez culpable de homicidio agravado por el abuso de sus funciones y el uso de arma de fuego, figura que habría habilitado la posibilidad de una pena de prisión perpetua.

La querella, por su parte, solicitó que se aplicara el agravante de alevosía. La defensa, en el extremo opuesto, planteó la calificación de homicidio con exceso en el cumplimiento del deber o, en su defecto, homicidio culposo, cuya escala penal va de 1 a 5 años de prisión.

El tribunal resolvió con los votos de Batule y Matteucci declarar al acusado responsable de homicidio simple, mientras que la jueza Cataldi, en minoría, se inclinó por la calificación de homicidio agravado por abuso de funciones. Esa diferencia de criterio se trasladó también a la instancia de determinación de la pena.

Temas Relacionados

JujuygendarmeBoliviaLa Quiacahomicidiocrimenúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Allanaron una vivienda en la que fabricaban y vendían “Fernnabis”, una bebida a base de fernet con cannabis: dos detenidos

Una pericia química confirmó la presencia de THC en los productos, que se promocionaban con efectos psicoactivos y se despachaban a distintos puntos del país a través de canales digitales

Allanaron una vivienda en la que fabricaban y vendían “Fernnabis”, una bebida a base de fernet con cannabis: dos detenidos

“Estaba enamorada de Barrelier”: la explicación del abogado de la tercera detenida por el femicidio de Agostina

El letrado graficó cómo era el vínculo entre Soledad Andreani y el principal acusado del crimen. Además, aseguró que su defendida no sabe que ocurrió aquella noche y descartó que lo haya encubierto

“Estaba enamorada de Barrelier”: la explicación del abogado de la tercera detenida por el femicidio de Agostina

La Corte Suprema confirmó la condena del iraní que operó una red internacional de documentos falsos en Argentina

Se trata de Samiei Sajjad Naserani, sobre quien quedó firme una condena a cuatro años y seis meses de prisión. El caso

La Corte Suprema confirmó la condena del iraní que operó una red internacional de documentos falsos en Argentina

“Pequeño J” denunció “torturas psicológicas” en la cárcel y pidió videollamadas con su familia en Perú

La defensa del procesado por el triple crimen narco pidió que sea retirado de la cárcel de Marcos Paz y apeló el embargo de más de mil millones de pesos en su contra. Además, planteó un hábeas corpus por sus condiciones de encierro

“Pequeño J” denunció “torturas psicológicas” en la cárcel y pidió videollamadas con su familia en Perú

“Esta vez gané yo”: habló la joven que usó un dispositivo de descarga eléctrica para frustrar el robo de su moto en Lanús

Débora, tatuadora a domicilio, activó a distancia una novedosa tecnología que electrificó a 6.000 voltios el asiento de su vehículo. El ladrón cayó y escapó. Su testimonio

“Esta vez gané yo”: habló la joven que usó un dispositivo de descarga eléctrica para frustrar el robo de su moto en Lanús

DEPORTES

El ranking de las camisetas más lindas del Mundial 2026 que armó un prestigioso diario y lidera una selección sudamericana

El ranking de las camisetas más lindas del Mundial 2026 que armó un prestigioso diario y lidera una selección sudamericana

El misterioso “jugo de pepinillos” que tomó un árbitro tras sufrir una lesión en pleno partido del Mundial

Brasil vs Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Dos árbitros expulsados, un juez que cenó con Benito Mussolini y una final polémica: la cara oculta del Mundial de 1934

Estados Unidos logró otro sólido triunfo y se clasificó a 16avos del Mundial 2026: el emotivo festejo de Pochettino con los fans

TELESHOW

Mauro Icardi habría definido su futuro: el llamativo posteo que reveló su decisión

Mauro Icardi habría definido su futuro: el llamativo posteo que reveló su decisión

Pampita pausó su agenda del Mundial para salir con Martín Pepa y amigos en Miami

Laura Fidalgo habló de su intimidad y contó cuál es su frecuencia sexual: “¿La casita está visitada?”

Las vacaciones de Karina Mazzocco en Brasil: Playas, atardeceres y langostinos

El encuentro entre Lionel Messi y La Mona Jiménez durante el Mundial: el detrás de escena que compartió el cantante

INFOBAE AMÉRICA

Panameña vinculada a red criminal fue capturada en España

Panameña vinculada a red criminal fue capturada en España

Elecciones en Colombia: un analista advirtió que “va a seguir polarizada” y lo atribuyó a “una herencia del petrismo”

“Los ritmos son una locura, es realmente fantástica”: el histórico elogio de David Bowie a una figura del hip-hop

El Castillo de Atarés, la fortaleza de La Habana que nunca disparó un cañón y lleva más de 250 años vigilando la ciudad

Guatemala: Los 48 Cantones exigen al Ministerio Público una pesquisa por la evasión de un reo en Totonicapán