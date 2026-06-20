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El emotivo mensaje de Cami Homs a José Sosa por su cumpleaños: “Sos el mejor compañero que podía elegir”

La modelo celebró un nuevo año en la vida de su pareja con unas tiernas palabras en redes sociales

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El saludo de Cami Homs por el cumpleaños de José Sosa (Video: Instagram)

Cami Homs le dedicó un posteo de cumpleaños a José Sosa que funcionó como un álbum de vida en común. La publicación en redes sociales reunió más de una decena de imágenes de distintos momentos compartidos a lo largo de los años, desde el nacimiento de su hija Aitana hasta viajes por Europa, salidas nocturnas y tardes en familia.

El carrusel arranca con una foto de playa. Sosa camina descalzo por la arena con cuatro chicos delante, todos de espaldas al sol, las sombras largas sobre la arena clara. La imagen tiene algo de postal familiar sin producción: el mar al fondo, el cielo azul intenso y un grupo que avanza junto sin mirar a la cámara.

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Adentro de casa, el tono cambia. Otra foto lo muestra en el living con un niño sobre los hombros y una nena colgada de sus rodillas, los tres en plena pelea de cosquillas. La escena tiene la calidez desordenada de un domingo sin agenda, con la lámpara de mimbre al fondo y las paredes en blanco.

Uno de los registros más íntimos del posteo es una foto en blanco y negro tomada en la sala de partos. Sosa, con cofia quirúrgica, se inclina sobre Cami, que apoya la cabeza en el borde de la bañera de parto. Él le roza la sien con los labios. La imagen no tiene texto ni epígrafe: habla sola. El mensaje que eligió para acompañarlas no dejó lugar a dudas sobre el tono: “Feliz cumpleaños amor mío. Gracias por darme la luz de nuestros días. Sos el mejor compañero que podía elegir”.

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Fotografía en blanco y negro de una mujer y un hombre acostados junto a un bebé dormido en una cama con almohadas blancas
La tierna foto durmiendo con la hija que tienen en común
Una mujer con cabello largo oscuro en primer plano se toma una selfi, mientras un hombre con tatuajes empuja un cochecito de bebé detrás de ella por la noche
"Gracias por darme la luz de nuestros días", escribió Cami en el pie de foto de la publicación
Hombre con tatuajes en brazos y cuello, camiseta blanca y pantalón corto oscuro, sirviendo mate de un termo junto a una piscina exterior
José, a pesar de estar de viaje, no negoció el mate

Poco después del nacimiento de Aitana, otra foto los muestra en la cancha. Sosa sostiene a la bebé recién nacida con una mano, envuelta en ropa de abrigo, mientras Cami se saca una selfie con una gorra roja a cuadros. El verde del césped y las tribunas vacías de fondo ubican la escena en un estadio argentino.

Los viajes también tienen su lugar en el álbum. Una foto los muestra a los cuatro —Cami, Sosa y dos de los chicos con ropa Adidas y valijas— posando frente a un espejo en el hall de un hotel. Otra los ubica en una plaza italiana de arquitectura barroca, con Sosa besando a Aitana bebé en brazos bajo el cielo de la tarde.

El posteo también incluyó una imagen de Sosa en una fiesta infantil, el cartel “Alfon Rufi” con globos naranjas y fucsia de fondo, posando con dos nenas con guirnaldas de flores. Y otra más íntima: él solo, al atardecer, junto a una pileta en lo que parece una villa europea, con los brazos tatuados y la luz cálida del ocaso.

Entre las fotos de pareja, aparece una selfie nocturna tomada en movimiento: Cami en primer plano con look negro y el pelo suelto, Sosa detrás sonriendo y cargando una mochila, los dos en una salida a la noche. El desenfoque de la imagen le da un aire espontáneo, de momento robado entre compromisos.

Hombre con gorra negra y tatuajes besa la mejilla de un bebé. Están en una plaza exterior con edificios clásicos de color beige y personas al fondo bajo el cielo
José junto a la pequeña Aitana en el último viaje a Europa
Un hombre sonríe abrazando a dos niñas vestidas con atuendos festivos; de fondo hay globos, un cartel y una escenografía tropical
José Sosa posa sonriente con sus hijas en el festejo de cumpleaños de Alfonsina y Rufina
Una mujer, un hombre y dos niños posan con tres maletas frente a puertas de ascensor y un espejo en el lobby de un edificio
Cami y José lograron ensamblar la familia con los dos hijos de la modelo y las gemelas del futbolista (Instagram)

Otra de las imágenes los muestra a los tres sobre una terraza amplia con cielo nublado y vegetación al fondo. Sosa, con camisa a rayas azules y jeans anchos, sostiene a Aitana mientras Cami, con un vestido largo de estampado azul y blanco, se apoya en él. Los dos miran a la beba.

El cierre del carrusel es una foto en blanco y negro tomada desde arriba: Cami y Sosa duermen flanqueando a Aitana, los tres con las cabezas juntas sobre la almohada. La beba duerme en el centro, con un mameluco estampado. Ninguno mira a la cámara.

“Solo deseo seguir disfrutando cada momento como lo hacemos. Te amamos con el alma papito”, escribió Cami Homs al pie de la publicación.

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