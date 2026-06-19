Crimen y Justicia

“Estaba enamorada de Barrelier”: la explicación del abogado de la tercera detenida por el femicidio de Agostina

El letrado graficó cómo era el vínculo entre Soledad Andreani y el principal acusado del crimen. Además, aseguró que su defendida no sabe que ocurrió aquella noche y descartó que lo haya encubierto

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Giorgetti sostuvo que Soledad Andreani y Claudio Barrelier mantenían una relación de entre 10 meses y un año, con una convivencia frecuente

Soledad Andreani, uno de los tres detenidos por el femicidio de Agostina Vega, fue indagada este viernes por el fiscal Raúl Garzón. Se trata de la ex pareja de Claudio Barrelier, principal acusado del crimen, quien negó haber actuado como cómplice y se abstuvo de declarar.

La mujer está acusada por el delito de encubrimiento agravado. La Justicia cree que la mujer le prestó a Barrelier el Ford Ka que utilizó para descartar el cuerpo de la adolescente en barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba.

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Luego del proceso, Ángelo Giorgetti, abogado de Andreani, habló con A24 y subrayó que su defendida enfrenta la situación con una carga emocional considerable. “Está muy triste, muy angustiada, muy preocupada por sus hijos, muy preocupada por la situación”, dijo el letrado.

La detención, según el abogado, golpea a Andreani desde varios frentes: el impacto del crimen en sí mismo, la incertidumbre judicial y la preocupación por su familia. “Hay un femicidio de una nena de 14 años en las condiciones y en las circunstancias que ha ocurrido y esto no deja de golpear a cualquiera”, sostuvo Giorgetti.

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SOLEDAD ANDREANI TERCERA DETENIDA
La Justicia acusa a Soledad Andreani de encubrimiento agravado por haberle prestado a Claudio Barrelier el Ford Ka usado para descartar el cuerpo en barrio Ampliación Ferreyra

El abogado también trazó un perfil de la relación que unía a su clienta con Barrelier. Ambos llevaban entre 10 meses y un año de noviazgo, y la convivencia era frecuente: “Por supuesto que le jorobó la vida. Vos pensá que este muchacho pernoctaba en la casa de mi clienta tres, cuatro veces por semana, llevaba a los hijos a la facultad, al colegio, compartía un domingo, un sábado, una siesta, un almuerzo, una cena”.

Luego, aclaró que ella no le tenía miedo. “Calculo que no le tenía miedo. Lo amaba, estaba enamorada de este tipo”, dijo. Y resumió: “Era la pareja”.

Esa cotidianeidad habría generado en Andreani una confianza plena en Barrelier, a quien, según Giorgetti, veía “incapaz de hacer algo así”. “Ella está totalmente sorprendida porque este muchacho era la pareja de ella y obviamente ella confiaba en él”, dijo el letrado.

Sobre el conocimiento que Andreani pudiera tener del crimen, el abogado fue tajante: aseguró que la mujer no sabe qué ocurrió con Agostina. “Sabe lo que se puede llegar a filtrar por los medios, lo poco que ha visto, pero específicamente qué ocurrió, qué no ocurrió, ella no tiene ese conocimiento”, precisó Giorgetti.

SOLEDAD ANDREANI TERCERA DETENIDA
El abogado de Andreani afirmó que su clienta colaboró con la Justicia desde el inicio y aportó información clave sobre el vehículo usado por Barrelier

La imputada, según su defensor, habría tomado dimensión del hecho principalmente a través de la cobertura mediática, no por vínculos directos con lo sucedido. Además, aseguró que podrán comprobar que ella no actuó para encubrir a Barrelier.

Uno de los puntos que el defensor buscó instalar con fuerza fue el rol activo que habría tenido Andreani en la colaboración con la Justicia desde el primer momento. Según relató, cuando los investigadores allanaron su domicilio —tras identificarla como pareja de Barrelier—, ella no solo no obstaculizó la pesquisa, sino que entregó de manera espontánea información que los investigadores le pidieron.

“Si no, la justicia todavía está buscando el vehículo”, graficó Giorgetti para ilustrar el estado de la investigación antes de que su clienta hablara.

“Esto lo aclaro porque ella colabora desde el minuto uno”, enfatizó el abogado ante A24. Andreani habría informado que le prestó el auto a Barrelier desde las diez de la mañana hasta la una de la tarde del día en cuestión, que luego fue a una ferretería y que había obreros que podían dar testimonio.

“Cuando a ella la allanan, ella dice: ‘Che, yo le presté el vehículo, ahí está, llévenlo, hagan lo que quieran. Acá están los materiales que fuimos a comprar, fui a tal ferretería, están los obreros, pueden prestar y recibirle testimonio. Toma mi teléfono’”, dijo su defensor. Y concluyó: “Ella en ningún momento obstaculiza la investigación ni mucho menos. Esa es la realidad”.

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