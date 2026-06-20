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18 pases y derechazo al ángulo: el golazo de Marruecos para vencer a Escocia y acercarse a los 16avos del Mundial

Los Leones del Atlas se llevaron la victoria por 1-0 y alcanzaron los cuatro puntos en el Grupo C después del empate inicial ante Brasil

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Marruecos le ganó 1-0 a Escocia en el Estadio Boston gracias al único tanto de Ismael Saibari, se mantiene invicta en el ciclo de su entrenador Mohamed Ouahbi y sigue a paso firme en el Grupo C del Mundial 2026. A uno de los equipos más fuertes en esta edición le bastó con una acción en el amanecer del cruce para llevarse los tres puntos y encaminar la clasificación a la próxima ronda, que la definirá en la última fecha.

Los Leones del Atlas demoraron 72 segundos en romper la paridad. El ganador sacó del medio, le entregó la pelota a su rival y forzó un error del arquero Angus Gunn para recuperar el balón desde un lateral en la banda izquierda. A partir de ahí, hubo una sucesión de 18 pases hasta que Brahim Díaz se animó a perforar el espacio entre los defensores Grant Hanley y Jack Hendry con una asistencia para Saibari. El 11 controló el esférico y fusiló a Gunn con un potente derechazo, que se incrustó en un ángulo, para convertir su segundo gol en esta cita, luego del grito a Brasil en el estreno.

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Los marroquíes iniciaron su participación en los Estados Unidos con un empate 1-1 en el MetLife de Nueva Jersey/Nueva York ante la Canarinha de Carlo Ancelotti y el triunfo contra los escoceses en Foxborough los dejó bien posicionados para cerrar su boleto a la siguiente instancia en la última fecha de este miércoles desde las 19 (hora argentina) ante Haití en Atlanta.

Vale destacar que el director técnico de Marruecos, Mohamed Ouahbi, asumió el mando del plantel africano en marzo pasado por la salida de Walid Regragui. El flamante conductor llegó con el cartel de campeón del mundo Sub 20, tras imponerse en la definición a la Argentina, y busca mantener a este equipo en los primeros planos después del cuarto lugar en Qatar 2022. Por el momento, todavía no conoce la derrota en sus siete partidos en el cargo con un balance de cuatro victorias y tres empates.

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En contraposición, los europeos iniciaron su vuelta a los Mundiales tras 28 años con una sufrida victoria 1-0 frente a los haitíanos en Boston, pero la jerarquía del último campeón de la Copa Africana de Naciones -perdió contra Senegal, pero se le dio el partido ganado por “incomparecencia administrativa”- fue mucho para un elenco con escasas individualidades. Al mismo horario de Marruecos-Haití, Escocia saldrá al campo de juego del Estadio Miami para medir fuerzas contra Brasil.

Por lo pronto, México y Estados Unidos son los primeros clasificados confirmados a los 16avos de final de la Copa del Mundo organizada por ambos países junto a Canadá. El Tri del Vasco Aguirre se impuso a Sudáfrica y Corea del Sur en el Grupo A para asegurar el primer lugar de la zona con puntaje ideal, mientras que el elenco de Mauricio Pochettino deslumbró a propios y extraños con un fútbol muy lujoso, que se llevó puesto a Paraguay en la presentación por 4-1, y también le ganó este viernes por 2-0 a Australia. De esta manera, ya se aseguró quedar entre los dos primeros del Grupo D.

Así quedaron las posiciones en el Grupo C del Mundial

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