Crimen y Justicia

La Corte Suprema confirmó la condena del iraní que operó una red internacional de documentos falsos en Argentina

Se trata de Samiei Sajjad Naserani, sobre quien quedó firme una condena a cuatro años y seis meses de prisión. El caso

Guardar
Google icon
Samiei Sajjad Naserani tenía identidades falsas en Francia, Bélgica, Israel y otros países del mundo
Samiei Sajjad Naserani tenía identidades falsas en Francia, Bélgica, Israel y otros países del mundo

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cuatro años y seis meses de prisión para Samiei Sajjad Naserani, un ciudadano iraní hallado culpable de integrar una red internacional que fabricaba pasaportes falsos destinados a migrantes.

El acusado había ingresado a la Argentina en 2019 con documentos apócrifos. Según se constató, arribó a Ezeiza junto con su pareja, Mansoreh Sabzali, utilizando documentos que aparentaban ser de nacionalidad israelí. Sin embargo, tenían alerta roja de Interpol porque sus titulares originales los habían denunciado como robados.

PUBLICIDAD

A pesar de esa advertencia, el control migratorio permitió el ingreso de ambos y les devolvió los pasaportes. Horas más tarde, ya bajo la lupa de la justicia federal, ambos fueron detenidos en un apart hotel del barrio del Abasto, en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la investigación, los documentos secuestrados permitieron reconstruir los vínculos de Naserani con una estructura que operó desde 2015 hasta 2019. Esa organización habría ofrecido documentos falsos para garantizar el tránsito de migrantes —principalmente de origen asiático— por rutas de España, Portugal, Grecia, Reino Unido, Turquía e Irán.

PUBLICIDAD

La resolución de la Corte

En primera instancia, el Tribunal Oral Federal N° 6 consideró a Naserani responsable de usar documentación pública falsa agravada —es decir, documentos estatales falsos cuyo fin era suplantar la identidad— y le impuso tres años de prisión en suspenso. En ese fallo, lo absolvió de la acusación de integrar una asociación ilegal.

Su pareja Mansoreh Sabzali fue juzgada solo por uso de documento falso y también condenada a tres años en suspenso.

No obstante, la fiscalía presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal. Insistió en que Naserani no actuó solo, sino como parte de una red dedicada al tráfico de identidades falsas.

Así, la Sala II de la Cámara, en 2021, anuló la absolución por asociación ilícita y condenó al acusado también por integrar esa organización. También ordenó fijar una pena más alta y estableció la nueva condena en cuatro años y seis meses, un 50% más que la pena inicial.

La defensa apeló nuevamente, pero la Casación ratificó el monto. Ante esto, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia, que ahora desestimó el recurso: según los jueces, el planteo tenía “inconsistencias en la presentación del recurso de queja”.

Según el fallo, “la prueba reunida demostró la existencia de una organización internacional que proveía documentación adulterada y que el acusado participó activamente en al menos dos operaciones”. El tribunal consideró que Naserani era “miembro y beneficiario de la estructura”.

El modu soperandi

El modus operandi de la asociación radicaba en un tráfico constante de información entre Naserani y distintos contactos a fin de obtener no solo la documentación falsa, sino también pasajes y tarjetas de embarque para vuelos a nombre de los individuos cuya documentación falsificaban.

Durante la investigación se encontró un listado que el iraní condenado recibió del contacto “Jan Rambo” con nombres de personas y datos de vuelos y fechas, que iban desde noviembre de 2018 hasta enero de 2019.

Se registraron mensajes frecuentes en los que Naserani le encargaba pasajes a “Jan Rambo” para distintas personas. Parte de este listado también lo envió un contacto agendado como “Shafiq”, presuntamente vinculado a una agencia de viajes en Atenas, Grecia. Para los investigadores, estos dos remitentes eran los que gestionaban los pasajes para Naserani.

El grupo también manipuló documentos argentinos. Entre el 12 y el 16 de marzo, un contacto llamado “Mehdi Kachal 2″ envió a Naserani nueve DNI y pasaportes, la mayoría de los cuales tenían denuncia de robo.

Temas Relacionados

Corte Suprema de JusticiaSamiei Sajjad NaseraniIránÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Pequeño J” denunció “torturas psicológicas” en la cárcel y pidió videollamadas con su familia en Perú

La defensa del procesado por el triple crimen narco pidió que sea retirado de la cárcel de Marcos Paz y apeló el embargo de más de mil millones de pesos en su contra. Además, planteó un hábeas corpus por sus condiciones de encierro

“Pequeño J” denunció “torturas psicológicas” en la cárcel y pidió videollamadas con su familia en Perú

“Esta vez gané yo”: habló la joven que usó un dispositivo de descarga eléctrica para frustrar el robo de su moto en Lanús

Débora, tatuadora a domicilio, activó a distancia una novedosa tecnología que electrificó a 6.000 voltios el asiento de su vehículo. El ladrón cayó y escapó. Su testimonio

“Esta vez gané yo”: habló la joven que usó un dispositivo de descarga eléctrica para frustrar el robo de su moto en Lanús

Femicidio de Agostina Vega: la tercera imputada negó la acusación y se abstuvo de declarar

Se trata de Soledad Andreani, ex pareja de Claudio Barrelier, principal acusado del crimen de la adolescente. La mujer está acusada de encubrimiento agravado

Femicidio de Agostina Vega: la tercera imputada negó la acusación y se abstuvo de declarar

Piden que vaya a juicio la banda acusada de extorsionar a hombres por apps de citas e instigar al suicidio al soldado de la Quinta de Olivos

Lo solicitó fiscal Federico Iuspa al Juzgado Federal N°1 de San Isidro. En total son siete imputados, señalados por la muerte del Rodrigo Gómez en la residencia presidencial

Piden que vaya a juicio la banda acusada de extorsionar a hombres por apps de citas e instigar al suicidio al soldado de la Quinta de Olivos

Ejecutó a un hombre de un tiro en la cabeza en Tucumán, huyó a Perú y lo detuvieron: fue extraditado a Argentina

El crimen ocurrió en 2024, cuando efectuó una serie de disparos desde una moto. En la misma secuencia, hirió a otra persona. Cómo lo arrestaron

Ejecutó a un hombre de un tiro en la cabeza en Tucumán, huyó a Perú y lo detuvieron: fue extraditado a Argentina

DEPORTES

“Jugó esos minutos como si estuviera en la calle”: así recordó Michael Laudrup la anécdota de los cordones desatados de Maradona

“Jugó esos minutos como si estuviera en la calle”: así recordó Michael Laudrup la anécdota de los cordones desatados de Maradona

El brutal pelotazo en la cara que sufrió Francisco Cerúndolo durante su resonante triunfo en el césped del ATP 500 de Queen’s: avanzó a semifinales

“Vengo a ofrecer mi corazón”: la declaración de amor por Argentina de una periodista italiana en medio del Mundial

Venus y Serena Williams vuelven a jugar juntas: las razones detrás de un regreso que atrae la atención del tenis mundial

Argelia presentó un reclamo a la FIFA por el arbitraje contra Argentina en el Mundial: los detalles

TELESHOW

Daniela Celis y Nick Sícaro anunciaron su separación: “Somos amigos, ya no estamos más juntos”

Daniela Celis y Nick Sícaro anunciaron su separación: “Somos amigos, ya no estamos más juntos”

Floppy Tesouro denunció que fue víctima de una estafa en las redes: “Quiero visibilizarlo para que no pase más”

Migue Granados opinó de Nicolás Occhiato y Florencia Peña tras el escándalo: “Un error lo puede tener cualquiera”

La foto retro que publicó Sol Pérez antes de comenzar un nuevo desafío profesional: “Acá empezó todo”

Empieza a definirse el jurado para MasterChef Celebrity: un confirmado, un ausente y un sorpresivo casting

INFOBAE AMÉRICA

El programa Guatemaltecos por la Nutrición promueve la reducción de la desnutrición aguda infantil

El programa Guatemaltecos por la Nutrición promueve la reducción de la desnutrición aguda infantil

Marina Nacional decomisa 6.68 toneladas de cocaína valorada en 167 millones de USD y fija un récord en El Salvador

La vicepresidenta Karin Herrera dirige una reunión del Gabinete de Desarrollo Social con un nuevo sistema digital

Demanda eléctrica de República Dominicana marcó un récord de 4,077.97 megavatios

El sector del aguacate de Guatemala apunta a Taiwán y Corea del Sur para abrir mercado en Asia