República Dominicana

República Dominicana: Incendio en hotel de Bayahíbe deja una persona fallecida y casi 1,700 evacuados

El fuego en un reconocido hotel de Bayahíbe dejó una víctima mortal y motivó la evacuación masiva de los huéspedes, según reportaron organismos de emergencia y medios locales

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Un incendio en el hotel Vivas Dominicus de Bayahíbe, en República Dominicana, dejó una turista muerta y obligó a evacuar a 1,690 huéspedes. (Cortesía: Redes sociales)
Un incendio en el hotel Vivas Dominicus de Bayahíbe, en República Dominicana, dejó una turista muerta y obligó a evacuar a 1,690 huéspedes. (Cortesía: Redes sociales)

Un incendio registrado en la mañana de este viernes en un reconocido hotel de Bayahíbe, República Dominicana, obligó a evacuar a aproximadamente 1,690 huéspedes, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE). De igual manera, el siniestro provocó la muerte de una mujer y generó una amplia movilización de los organismos de emergencia y socorro en la zona turística de La Altagracia.

De acuerdo con información de Listín Diario, la turista fallecida, de origen italiano, perdió la vida tras sufrir complicaciones asociadas a la exposición al humo producido por el fuego. Las autoridades precisaron que el incendio comenzó a afectar parte de las instalaciones del hotel en horas de la mañana y requirió la intervención inmediata de numerosos equipos de respuesta.

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El director del COE, Juan Manuel Méndez, comunicó ante la prensa que las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación, y será una comisión técnica la encargada de establecerlas una vez concluyan las labores de emergencia y evaluación en el lugar. “Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación, y será la comisión técnica correspondiente la encargada de establecerlas una vez concluyan las labores de emergencia y evaluación en el lugar”, indicó el funcionario.

El fuego comenzó durante la mañana en el hotel y activó una intervención inmediata de equipos de emergencia en Bayahíbe, provincia La Altagracia. (Cortesía: Redes sociales)

El operativo de evacuación contempló el traslado de la totalidad de los huéspedes a hoteles cercanos y otras instalaciones habilitadas para garantizar su bienestar de inmediato. Los evacuados fueron reubicados en otros establecimientos del destino turístico, detalló el COE.

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En videos difundidos por redes sociales se observa cómo el fuego avanzó hasta el punto de consumir zonas comunes del complejo.

Diez personas recibieron atención médica por exposición al humo y lesiones leves

Según el informe preliminar, retomado por el citado medio, de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), al menos 10 personas recibieron atención médica durante la emergencia, incluyendo huéspedes, visitantes y personal de los organismos de respuesta. Tres de los pacientes fueron trasladados a centros de salud para evaluación y seguimiento especializado, mientras que otras seis personas fueron atendidas y estabilizadas en el lugar, conforme a los protocolos establecidos.

Las principales condiciones atendidas estuvieron relacionadas con inhalación de humo, dificultad respiratoria, quemaduras leves, dolor torácico, palpitaciones, cefalea, mareos, náuseas y debilidad general. Todos estos síntomas se asociaron a la exposición al calor y al esfuerzo físico durante la evacuación y las tareas de control del incendio, de acuerdo Listín Diario.

Grabaciones evidencian una espesa columna de humo ascendiendo desde el complejo turístico. (Cortesía: Redes sociales)

COE mantiene la coordinación de las acciones y asegura normalidad en la actividad turística

Por otra parte, el director del COE señaló que sigue a cargo de la coordinación general de las acciones para atender el incendio ocurrido. Según las palabras de Méndez, la estructura de techos de cana y las condiciones del viento habrían facilitado que el fuego se expandiera rápidamente.

De igual manera, el funcionario afirmó que los cuerpos de bomberos de la zona y las entidades que conforman el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta mantienen sus labores de forma continua para extinguir totalmente el incendio.

Además, señaló que la actividad turística en Bayahíbe no presenta afectaciones y continúa desarrollándose con normalidad y seguridad.

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