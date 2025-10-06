Cocaína en tubos de plástico: el particular método de venta de una banda dedicada al narcomenudeo en Moreno

Un narco, que tenía pedido de captura del departamento judicial de San Martín también por un tema de drogas, fue detenido en octubre de 2024 con 26 kilos de cocaína. Junto a otros siete sospechosos, que fueron arrestados, la Policía Bonaerense los pescó in fraganti cuando estaban fraccionando los estupefacientes y tenían a la mano 50 mil tubos vacíos de plástico para armar las dosis, un método de comercialización que los investigadores de la zona de Moreno aseguran no haber visto hasta entonces.

Este fin de semana, en varios allanamientos pedidos por el fiscal Ezequiel Freydier, de la UFI N°12 de Drogas de Moreno, atraparon a siete integrantes de dos desprendimientos de esa banda, con injerencia también en la zona de José C. Paz.

Entre los detenidos están la hija, la madre y el hermano de un sospechoso hoy prófugo que había salido de la cárcel en marzo pasado, donde había caído también por un tema de drogas. Está sindicado como uno de los cabecillas y es intensamente buscado.

El otro cabecilla es el hermano del preso al que atraparon con 26 kilos de cocaína el año pasado. Tampoco dieron con él y junto a su novia tienen pedido de captura.

El resultado de los allanamientos del último fin de semana

El eslabón más grueso en esta historia es el distribuidor de los estupefacientes de ambos prófugos, un hombre al que todavía buscan ponerle nombre y rostro. Pero, mientras tanto, hallaron 1300 tubos con cocaína que es algo así como un kilo de esa droga y 1,7 kilogramos de marihuana, precisaron las fuentes.

El secuestro de la droga se dio este fin de semana en el marco de los operativos encabezados por la comisaría Moreno 1, en una causa por narcomenudeo que lleva el fiscal Freydier y el Juzgado Garantías N° 1 de ese distrito.

Hubo siete detenidos, dos mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad, tras una investigación que demandó tres meses y cuyo sello era la venta de cocaína en tubos plásticos de muestra en Moreno y Jose C. Paz.

Los apresados son parte de dos bandas que se desprendieron tras el arresto del narco en octubre de 2024. En una de las ramas quedó su hermano a cargo: “No solo reactivó la empresa y el modus operandi si no que se agrandó con nuevos socios que habían salido de la cárcel, realizando ventas en distintos puntos de Moreno y José C. Paz”, dijeron los investigadores.

Parte de lo incautado en los procedimientos

Ese partenaire es el que dejó la prisión en marzo pasado, que es intensamente buscado y que ahora tiene a parte de su familia presa, como también a un par de soldaditos que trabajaban para él, sindicaron las fuentes del caso a este medio.

En los allanamientos, en los que trabajaron la Estación de Policía Departamental de Moreno, grupos Halcón, grupos GAD, y comisarias de Moreno, Lujan, General Rodríguez y Marcos Paz, además de los arrestos y la droga, se secuestraron:

Una pistola calibre .40 con 11 proyectiles, con la marca y la serie suprimidas. Y dos cargadores de pistola con 16 proyectiles 9 milímetros y uno más extensible con 24 balas del mismo calibre.

Una Volkswagen Amarok , propiedad de uno de los prófugos, dinero en efectivo y cuatro celulares.

Dinero en efectivo y un arma de fuego de fabricación casera tipo tumbera

Una pistola marca Llama Parabellum 9mm carente de numeración y con su cargador y siete proyectiles del mismo calibre, más 37 balas

Un revólver Smith & Wesson .32, cuatro proyectiles .22, y 17 cartuchos de escopeta calibre 12/70.

Este lunes el fiscal del caso indagaba a todos los detenidos mientras seguía la búsqueda de los dos prófugos y las investigaciones tendientes a dar con el proveedor de la cocaína.