Habló el policía que detuvo a Pequeño J en Perú y dio detalles del operativo

Habla el policía que detuvo a Pequeño J en Perú

El policía que estuvo a cargo del operativo policial en Perú para detener a Pequeño J, el principal acusado por el triple femicidio narco de Florencio Varela, dio detalles de cómo se logró la captura del prófugo más buscado de Argentina.

Tony Janzen Valverde Victoriano, como dice su documento, fue arrestado el martes al sur de la ciudad de Lima. Quien lideró el procedimiento fue el General Nilton Reinaldo Santos Villalta, el jefe de la delegación antidrogas, que se mantuvo en constante comunicación con las autoridades bonaerenses para seguir los pasos del sospechoso y finalmente interceptarlo.

A Pequeño J lo descubrieron arriba de un camión que transportaba pescado cuando estaba por encontrarse con su presunta mano derecha, Matías Ozorio, también detenido esta semana en Perú y ya extraditado a Argentina.

Según dijo el agente en una entrevista con TN, al momento de su aprehensión, Janzen Valverde Victoriano ya casi no tenía dinero. Apenas lo hallaron, el imputado se identificó rápidamente y aseguró su inocencia.

“Lo veníamos siguiendo y se estaba acercando a la ciudad de Lima. Todas las fuerzas estaban acampanadas ahí, porque él venía desplazándose. Lo íbamos a intervenir, pero kilómetros antes hubo un bloqueo (tránsito). Entonces, él bajó del vehículo en el que viajaba, caminó y se subió otro camión. Ese camión es donde fue encontrado, el que transportaba pescado. Él iba en la cabina internay el personal logró ubicarlo. Al ubicarlo, subimos al vehículo, le vimos el rostro, cotejamos su identidad, le preguntamos a él su nombre, y él aceptó ser Tony Valverde”, describió Santos Villalta.

Pequeño J ya sabía que lo estaban buscando, por eso, de acuerdo al relato del policía peruano, se había trasladado desde Buenos Aires hasta el Perú, donde “se sentiría más seguro porque es ciudadano peruano”.

“La idea era llegar a la ciudad de Lima, juntarse con Ozorio, y los dos juntos irse al barrio La Esperanza, en la ciudad de Trujillo, en el departamento de Libertad”, reconstruyó el oficial de acuerdo a los datos que le había aportado la policía de la provincia de Buenos Aires.

Santos Villalta primero habló de Ozorio: “El ciudadano argentino fue detenido acá a las ocho y diez de la mañana en la zona norte de Lima. Llevaba dos días durmiendo en la calle. Él refirió que lo habían traído con engaños una organización de traficantes acá al Perú. Bueno, lo detuvimos, reconoció su identidad, y lo conducimos a los calabozos de la dependencia antidrogas, porque fuimos nosotros los que intervinimos”.

Y agregó sobre Pequeño J: “Continuamos con la investigación, tratando de indicar a Pequeño J, quien venía desplazándose desde la zona sur de del Perú hacia la capital, donde debía encontrarse con Ozorio. La información fue compartida por la policía bonaerense. Imágenes, la notificación roja de Interpol, el número de teléfono que estaba aportando y lo más importante también era la comunicación que tenía con una persona que la policía bonaerense manejaba allá en Buenos Aires, que también conocía del desplazamiento del Pequeño J en territorio nacional. Había un intercambio de información en tiempo real”.

“La policía argentina nos iba dando poco a poco la ubicación de él. Y nosotros íbamos controlando el GPS de diferentes vehículos de transporte público que venían del sur hacia Lima y la geolocalización del teléfono que él usaba y cotejábamos más o menos si coincidía para tratar de ubicar en qué medio de transporte él venía”, siguió.

El General detalló que la fuerza peruana ya estaba preparada con controles vehiculares en distintos puntos de la ruta que estaba haciendo Pequeño J. “El único temor era que él se pueda enterar de que había sido detenido el ciudadano argentino Ozorio porque se difundió en los medios de comunicación en Argentina que había sido detenido en el Perú. Y como el Pequeño Jota portaba su teléfono, cualquier ciudadano argentino, o sea, un amigo, un vecino, un familiar, podía comunicarle. Desde ese momento él podía apagar el teléfono y quedábamos totalmente ciegos. Todavía que él venía utilizando el teléfono para comunicarse con alguien de la Argentina”, remarcó.

Sobre los antecedentes de Pequeño J y registros migratorios, el policía contó que antes del triple asesinato, se detectó que él salió del Perú con dirección a la Argentina, pero negó que haya cometido delitos en su país. No obstante, sí remarcó que creció en un ambiente ligado a la actividad delictiva.

“Hablando de la actividad criminal de él, él ha crecido en un ambiente siempre vinculado al delito, siempre vinculado a cualquier comisión de algún acto criminal. La familia, el padre asesinado en el 2018, los tíos, uno de ellos internado en el penal en Trujillo, denuncias por diferente comisión de delitos del otro tío...”, enumeró.

Y continuó: “Los dos tíos salieron en agosto del Perú, se supone con dirección a la Argentina, porque salen por carro, registran salida del Perú, ya sea por Bolivia, ya sea por Chile, pero el destino final es la Argentina de uno de los tíos, Luis y Mario. Y uno nomás ha regresado, el otro no tenemos información si está en el Perú o está en la Argentina, aunque parece que no ha registrado el movimiento migratorio. Los tíos tienen antecedentes. Uno ha estado internado en un establecimiento penitenciario, el otro tiene denuncias por diferentes delitos, sobre todo el robo y extorsión”.

Pequeño J por el momento continuará preso en Perú a la espera de su extradición. En las últimas horas, la justicia peruana le dictó la prisión preventiva hasta que se realicen sus trámites para ser extraditado a Argentina.