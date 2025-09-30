Crimen y Justicia

Detuvieron en Perú a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela

Lo atrapó la Policía Bonaerense tras una serie de entrecruzamientos telefónicos. Ya son nueve los detenidos por los crímenes de Brenda, Morena y Lara

María Laura Balonga

Por María Laura Balonga

Guardar
Pequeño J, detenido en Perú
Pequeño J, detenido en Perú por la Policía Bonarense

La Policía Bonaerense confirmó este martes que detuvo en Perú a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela y que tenía pedido de captura internacional.

El arresto se conoció apenas un poco más de una hora después de que en Lima cayera su mano derecha, Matías Agustín Ozorio; y así ya son nueve los detenidos por los femicidios de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.

Los primeros en caer presos fueron Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

Este fin de semana fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro, en la ciudad fronteriza de Villazón, en Bolivia; y Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas.

Las tres víctimas
Las tres víctimas

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, en tanto fue aprehendida este lunes por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas. Ambos fueron indagados en las últimas horas por el fiscal de Homicidios Carlos Adrián Arribas y declararon.

La teoría del caso dice que Lara, Brenda y Morena la noche del viernes 19 de septiembre subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en la rotonda de La Tablada. Pensaban que iba a una fiesta en el barrio porteño de Flores, pero en realidad iban hacia su muerte.

Morena y Brenda, primas, postearon una foto mientras viajaban. Eran la imagen dentro del vehículo donde se veían dos llaveros, de uno de ‘Baby Yoda’ y ‘Luigi’, el personaje de Mario Bros., y una leyenda: “Desastre van a hacer estos dos hoy”. Esos llaveros tenían unos palitos con los que las chicas consumían tusi, según la testigo.

La imagen fue de las 23 de ese viernes. A las 2 fue su última conexión. Una hora después, según la data de la autopsia, comenzaría el infierno para las tres. Las torturaron, las mataron y las enterraron. Y trasmitieron en vivo lo sucedido.

Tony Janzen Valverde Victoriano

La investigación por el triple femicidio en Florencio Varela siempre tuvo como principal sospecho a “Pequeño J”, identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano. La hipótesis principal da cuenta que habría planeado no solo la ejecución de las víctimas, sino también la difusión en tiempo real del hecho a través de las redes sociales.

Según trascendió, la decisión de transmitir el asesinato en vivo buscó amplificar el impacto y dejar un mensaje explícito.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, había comentado este fin de semana que pretendía expandirse al Bajo Flores con la venta de tusi y quería desembarcar también en Florencio Varela.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Florencio VarelaPequeño JBrenda del CastilloMorena VerdiLara Gutiérrezfemicidiosúltimas noticiasPolicía Bonaerense

Últimas Noticias

Quedó firme la condena a perpetua para el femicida de Brenda Gordillo que quemó sus restos en una parrilla

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de la defensa de Naim Vera, quien cometió el crimen en marzo de 2020 en Catamarca

Quedó firme la condena a

Triple femicidio narco: todos los detalles del caso que ya tiene 9 detenidos, entre ellos a “Pequeño J”

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados enterrados en una casa Florencio Varela

Triple femicidio narco: todos los

Triple femicidio narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”

Lo informó la ministra de Seguridad de la Nación en su cuenta de “X”. Lo atraparon en Lima. Es el octavo detenido por los crímenes de Lara, Brenda y Morena. Qué alegó cuando lo capturaron viviendo en la calle

Triple femicidio narco: detuvieron en

Detuvieron a un enfermero de PAMI por la venta ilegal de anestésicos y de fentanilo

Lo informó la Unidad Fiscal de Rosario en el marco de una causa donde se investiga el tráfico ilícito de estupefacientes y la comercialización de sustancias medicinales peligrosas

Detuvieron a un enfermero de

Revés judicial para el argentino condenado en Miami tras admitir haber transferido USD 350 millones a EEUU

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por válido un operativo en el que se encontró droga en el vehículo de Paul Oswald Morani en Corrientes

Revés judicial para el argentino
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quedó firme la condena a

Quedó firme la condena a perpetua para el femicida de Brenda Gordillo que quemó sus restos en una parrilla

Triple femicidio narco: todos los detalles del caso que ya tiene 9 detenidos, entre ellos a “Pequeño J”

En qué consiste el plan para evitar que se desperdicie comida que cumple 10 años

Detuvieron a un enfermero de PAMI por la venta ilegal de anestésicos y de fentanilo

Diez recetas de licuados originales y refrescantes para preparar en casa

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos considera los aranceles

Estados Unidos considera los aranceles del 55% a China un “buen statu quo” pero busca más comercio

El papa León XIV calificó de “realista” el plan de Trump para Gaza e instó al grupo terrorista Hamas a que acepte la propuesta

Sigue la tensión en Madagascar: la destitución del gobierno no logró frenar las protestas

Rumania y Ucrania aceleran la cooperación militar con un plan de producción conjunta de drones

Los rebeldes hutíes amenazaron con atacar barcos petroleros de Estados Unidos en el mar Rojo

TELESHOW
Duki rompe récords: la figura

Duki rompe récords: la figura de la música urbana anunció su 12° show en Buenos Aires en 2025

La dura vida de Oliver Quiroz: de vencer la discriminación y el cáncer a la felicidad por su Martín Fierro

Habló la periodista que estuvo a los besos con Fede Bal: “Es muy seductor”

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que serán padres: las reacciones de los famosos

Ayelén Paleo pidió la libertad de su mamá, detenida como sospechosa de integrar una red de explotación sexual