Crimen y Justicia

Analizarán los protocolos de la policía por la muerte del hermano del famoso bailarín en Vicente López: buscan establecer si hubo excesos

La Justicia ya solicitó los informes a las autoridades para verificar que los agentes hayan actuado según las normas. La otra pericia que aguardan y cómo sigue la causa

Bárbara Villar

Por Bárbara Villar

Guardar
Octavio Buccafusco murió tras ser reducido por la Policía en Vicente López

A casi un mes de la muerte de Octavio Buccafusco en Vicente López, quien sufrió un paro cardíaco tras ser reducido en una esquina por un policía bonaerense y cuatro agentes de la patrulla municipal, la Justicia continúa analizando el hecho para determinar si el fallecimiento fue o no consecuencia de un exceso de las fuerzas de seguridad.

Durante las últimas semanas, el fiscal a cargo de la investigación, Alejandro Guevara, escuchó nuevos testigos del episodio, al tiempo que siguió haciendo una minuciosa observación de las imágenes de las cámaras que registraron el operativo de principio a fin.

Octavo Buccafusco, el hombre murió
Octavo Buccafusco, el hombre murió en un operativo policial en Vicente López

Pero además, también solicitó varios informes a diferentes organismos, entre ellos el Ministerio de Seguridad y el de Justicia, para confirmar o descartar la hipótesis con la que insiste la familia de la víctima desde el primer día: que el hombre de 34 años sufrió la descompensación cardiorrespiratoria por el brusco accionar del personal que intentó retenerlo en Güemes y Maipú por verlo con “actitud sospechosa”.

Entre los documentos solicitados -que el fiscal todavía espera- están todos los protocolos de actuación policial. Se trata del conjunto de normas que indican cuál es el procedimiento a seguir de las fuerzas ante diversas situaciones, como la respuesta ante una emergencia o la preservación de la escena del delito, entre otras. Estas pautas son para asegurar intervenciones legales, eficientes, éticas y que respeten los derechos humanos.

Fuentes con acceso al expediente, detallaron a Infobae que los protocolos fueron solicitados “tanto al Ministerio de Seguridad como a los organismos que nuclean a los municipales para ver las capacitaciones que tuvieron, cuáles son las normas de actuación y establecer si actuaron conformes a ellas o no”.

Octavio Buccafusco murió tras ser reducido por la Policía en Vicente López

El análisis de estos archivos y la posterior comparación con el episodio ocurrido en la madrugada del 3 de septiembre serán claves para esclarecer la línea investigativa y si hubo responsabilidades de quienes intervinieron.

Por el momento, los agentes que participaron en el operativo no aportaron su versión de los hechos en calidad de testigos ante la Justicia, ya que, como están todavía bajo investigación, no pueden ser convocados.

El fiscal Guevara también espera otra pericia clave en la causa: los resultados de los análisis toxicológicos e histopatológicos a la víctima. “Estos nos van a dar dos posibilidades. Una es saber si consumió alguna sustancia y ver qué incidencia tuvieron físicamente. Hay que ver de qué sustancia estamos hablando y de qué cantidad también”, dijo una fuente con conocimiento de la causa a Infobae.

En el expediente hay relatos de vecinos que lo vieron su última noche, quienes describieron que el joven estaba “alterado y no orientado”, por lo que los investigadores presuponen que podría haber ingerido algo.

Además, en los allanamientos realizados en la casa de la víctima, se había secuestrado “grandes cantidades de esteroides anabólicos” y ampollas con una sustancia que aún no fue determinada.

Los estudios se realizaron hace más de 15 días, pero los resultados todavía no llegaron. “Suelen demorar, depende de un laboratorio perteneciente a la provincia de Buenos Aires, así que estamos a la espera, pese a haberlo reclamado. Obviamente ellos nos dicen que tienen otras provincias designadas con antelación, pero que lo van a hacer a la brevedad”, aclaró la misma fuente.

Tanto estos análisis cómo el de los protocolos policiales serán clave para los próximos pasos de la investigación. Por ahora, con las pruebas recolectadas, para la Justicia no habría habido responsabilidad directa de los agentes en la muerte de Octavio Buccafusco.

Sin embargo, el impactante video de las cámaras que registraron la secuencia obliga a los investigadores a ir más allá de lo que determinó la autopsia -un infarto- y despejar cualquier mínima duda sobre el operativo policial.

Temas Relacionados

Vicente LópezOctavio BuccafuscoMunicipio de Vicente LópezPolicía bonaerenseÚltimas noticias

Últimas Noticias

Triple femicidio narco, en vivo: autoridades argentinas viajan a Perú para extraditar a la mano derecha de “Pequeño J”

Tony Janzen Valverde Victoriano, apuntado como el autor intelectual de los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, y Matías Ozorio, su mano derecha, fueron detenidos este martes en suelo peruano. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados hace una semana, enterrados en una casa de Florencio Varela

Triple femicidio narco, en vivo:

Juicio por el crimen de Bastián: la acusación pidió penas de 35 a 25 años de prisión para el ex policía

La fiscal solicitó una condena severa y habló de falta de empatía; y los particulares damnificados, por su parte, remarcaron cómo destrozó también a toda la familia y que el imputado actuó con desprecio. El veredicto se conocerá el próximo miércoles

Juicio por el crimen de

Operativo en Once: la Policía de la Ciudad incautó unas 2300 prendas falsificadas

Un operativo judicial permitió decomisar artículos apócrifos valuados en casi 69 millones de pesos. La ropa estaba distribuida en 14 comercios vinculados a la venta ilegal

Operativo en Once: la Policía

Triple femicidio narco: el ladero de Pequeño J llegará esta noche a Buenos Aires

Un grupo de policías de la Federal y la Bonaense irán en un avión de la Fuerza Aérea a buscar a Matías Agustín Ozorio, quien fue capturado en Perú. El fiscal lo citará mañana a indagatoria

Triple femicidio narco: el ladero

Dos policías de Rosario fueron detenidos por un violento asalto en una fábrica de plásticos

Uno es un subinspector del Comando Radioeléctrico y el otro es agente de Asuntos Internos. Ambos fueron aprehendidos por pedido de la fiscal Karina Bartocci, que los investiga por el robo de 19 millones de pesos de un local ubicado en la ciudad de Granadero Baigorria

Dos policías de Rosario fueron
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: autoridades argentinas viajan a Perú para extraditar a la mano derecha de “Pequeño J”

El consumo de huevo alcanzó un nivel récord y se posiciona como sustituto de la carne

Caputo y su equipo viajarán mañana a Washington para reunirse con Bessent

Intercambio de información: ARCA empezó a revelar a los contribuyentes lo que sabe sobre sus cuentas en EEUU

De cuánto es la Asignación Universal por Hijo de ANSES en octubre 2025

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu condenó el atentado en

Netanyahu condenó el atentado en Mánchester: “Sólo la fuerza y la unidad pueden derrotar al terrorismo”

Milton Nascimento sufre demencia corporal de Lewy, confirmó su hijo

Paro Nacional en Ecuador: manifestantes liberaron a 17 soldados en pésimas condiciones

De cuánto es la Asignación Universal por Hijo de ANSES en octubre 2025

La embajada de Israel y líderes mundiales condenaron el ataque terrorista en la sinagoga de Mánchester

TELESHOW
Javier Belgeri, el actor de

Javier Belgeri, el actor de Brigada Cola, entre la caída y la recuperación: “La droga me dejó detenido en el tiempo”

La contundente respuesta de Cami Homs cuando le preguntaron si quiere casarse con José Sosa

Difunden el parte médico de Thiago Medina luego de la última intervención quirúrgica

Entre lujo y estilo, la China Suárez impuso su look en Turquía: saco negro, botas y un touch de color

El viaje de Santiago Korovsky con sus amigos a las Torres del Paine y la promesa que le hizo a Celeste Cid