Crimen y Justicia

Qué podrían determinar los nuevos análisis al hombre que murió en un forcejeo con la policía de Vicente López

La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento de Octavio Buccafusco, quien sufrió un paro cardíaco durante un procedimiento policial. El fiscal aguarda estudios complementarios a la autopsia

Bárbara Villar

Por Bárbara Villar

Con las pruebas recolectadas hasta ahora, para la Justicia no hubo responsabilidad directa de la Policía de Vicente López en la muerte de Octavio Buccafusco, el hombre que falleció durante un operativo policial tras llamar al 911 por un supuesto intento de robo en su casa. Sin embargo, hay un dato irrefutable y un impactante video que obligan a los investigadores a ir más allá de lo que determinó la autopsia. Y es que el joven de 34 sufrió un paro cardíaco mientras era reducido por cinco agentes municipales en un accionar visiblemente agresivo ocurrido en la vía pública.

La causa de su deceso fue un infarto, según quedó constatado en el análisis forense de su cuerpo. Pero, en un caso de estas características, es importante saber si este pudo haber sido desencadenado por un exceso del accionar policial.

Por el momento, las pericias realizadas por el fiscal Alejandro Guevara, a cargo del expediente, dicen que no: Octavio no tenía signos de haber sido asfixiado, ni golpes o roturas pulmonares que comprueben un nexo causal entre su muerte y la reacción de los efectivos. Por eso, se centra en determinar si hubo otra causa que provocara el fallecimiento de la víctima.

En este sentido, siempre según las pruebas de la Justicia, hay al menos tres testimonios de vecinos y de la propia madre del joven que señalaron que Octavio tenía un pasado de consumo problemático de sustancias.

Para las autoridades, este dato da lugar a otra hipótesis. Por eso, solicitaron estudios histopatológicos al cuerpo que serán clave para confirmar o descartar la sospecha. Estos también permitirán entender a qué tipo de insuficiencia obedeció el paro cardíaco.

“Los análisis nos van a dar dos posibilidades. Una es saber si consumió alguna sustancia, como se presupone por las declaraciones testimoniales, y ver qué incidencia tuvieron físicamente. Hay que ver de qué sustancia estamos hablando y de qué cantidad también”, dijo una fuente con conocimiento de la causa a Infobae.

En el expediente hay relatos de vecinos que lo vieron su última noche, quienes describieron que el joven estaba “alterado y no orientado”. Entre ellos, uno que contó que se encontró a Octavio antes del hecho y que no lo reconoció.

Además, en los allanamientos realizados en la casa de la víctima, se había secuestrado “grandes cantidades de esteroides anabólicos” y ampollas con una sustancia que aún no fue determinada.

Sobre los resultados que espera ahora la Justicia, fuentes de la investigación remarcaron: “Lo otro que van a determinar los estudios complementarios es que, como se mandan a analizar muestras distintas de tejidos, cardíaco, pulmonar, hígado y demás, estos le ampliarán al personal médico la posibilidad de expedirse a ver si el paro cardiorrespiratorio se debió a una insuficiencia física", explicaron las fuertes.

Y detallaron: “Es decir, a partir de ahí van a saber también si el fallo cardíaco obedece a una cuestión pulmonar, cardíaca, arterial, entre otras. Es muy importante porque crean el cuadro total del estado de salud o los motivos de la causa de muerte”.

Los familiares de Octavio sostienen que “todos mueren de un paro” y que en este caso el desenlace fatal ocurrió porque "se le tiraron entre cinco personas encima durante un montón de tiempo”. “Es imposible que cualquier persona con tres rodillas en la espalda, con el peso del cuerpo, puedan resistir durante 15 minutos”, había dicho su hermano, el bailarín Augusto Buccafusco, en diálogo con la prensa.

De forma contraria a la fiscalía, Augusto, aseguró: “Con el informe de autopsia confirmamos que la muerte se dio por la violencia ejercida. Aunque el informe en cuestión no hace más que corroborar aquello que ostensiblemente se ve en el video: Octavio es reducido vivo, y cuando el personal policial se aleja de él, no tenía signos vitales".

