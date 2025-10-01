Mató a su vecino en Corrientes, los familiares de la víctima lo amenazaron y la Policía tuvo que intervenir

La policía montó un operativo para proteger la vivienda del acusado tras recibir amenazas de la familia de la víctima (Foto: Google Maps)

Momentos de tensión se vivieron desde el lunes en el barrio Juan XXIII de la ciudad de Corrientes, luego de que un hombre asesinara a su vecino de un disparo tras una discusión. La Policía debió montar un operativo especial en la zona, dado que los familiares de la víctima juraron vengarse. La vivienda del acusado se encuentra justo en frente de la casa del joven de 23 años que murió.

El episodio ocurrió este lunes por la tarde en la calle Juan Manuel de Rosas al 1500, cuando Marcelo Antonio Quintana mantuvo un entredicho con su vecino, L. M. M., de 28 años, y recibió un disparo en el abdomen. El joven herido fue trasladado de urgencia al Hospital Vidal, donde ingresó después de las 15 horas, al área de emergencias. Los médicos determinaron la necesidad de una intervención quirúrgica inmediata, pero a pesar de los esfuerzos del personal de salud, murió horas después a raíz de la gravedad de la lesión.

Tras constatarse la muerte del joven en horas de la noche, los familiares y allegados lanzaron amenazas contra el hombre que ejecutó el disparo. Un hermano de la víctima, también conocida como “Morcillita”, juró que buscaría venganza: “Lo voy a matar; los voy a matar. Se van a tener que ir del barrio”, sostuvo, según indicó el portal Diario Época. Indicaron que la relación entre Quintana y L.M.M. era tensa desde hacía tiempo, lo que fue incrementándose con el paso del tiempo. Durante la siesta del lunes, la discusión escaló y terminó con la muerte del joven de 23. Los testigos del hecho se pusieron en contacto con las autoridades policiales, mientras que otro grupo emprendió el traslado del herido en un vehículo particular.

Rápidamente, la comisaría séptima y el Destacamento San Marcos intervinieron en el lugar del conflicto. Los efectivos procedieron con la detención del agresor, el secuestro del arma involucrada, y la notificación a la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas 9, a cargo del fiscal Jorge Casarotto, que tomó control de la causa. Luego de confirmada la muerte de Quintana, se reconfiguró la carátula del expediente a “supuesto homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades locales.

Detuvieron a un hombre por extorsionar y amenazar a su vecino

La zona en donde reside la víctima y el acusado (Google Maps)

Un hombre de 31 años fue detenido en la zona sudoeste de Rosario acusado de extorsionar a su propio vecino a través de mensajes telefónicos en los que exigía una suma de dinero bajo amenazas de ataque contra la vivienda y la integridad física. El procedimiento, realizado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), se concretó la semana pasada en una propiedad ubicada en Iriondo al 5000, luego de que la víctima formulara la denuncia ante las autoridades.

La investigación comenzó 26 de septiembre, cuando la víctima relató que había recibido múltiples mensajes desde un número desconocido en los cuales el remitente exigía dinero. Los mensajes, reiterados e intimidatorios, motivaron la intervención policial. Según informaron fuentes del caso, el damnificado mencionó que el extorsionador no solo amenazaba con agresiones personales, sino también con causar daños materiales si no accedía al pago solicitado.

Los detectives de la PDI, a cargo del caso, iniciaron rápidamente el rastreo y análisis de las líneas telefónicas empleadas para enviar los mensajes. Mediante tareas técnicas, lograron determinar que una de las líneas involucradas se activaba desde las cercanías del domicilio de la víctima, por lo que avanzaron con el allanamiento.

Durante el procedimiento policial, los agentes aprehendieron a G. C., quien quedó a disposición de la Justicia. En la vivienda, secuestraron tres teléfonos celulares, una pistola calibre .380, dos cargadores y varias municiones. Todos los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía designada en la causa.