Denunció que lo extorsionaban por teléfono en Rosario y descubrieron que era su vecino

La zona en donde reside la víctima y el acusado (Google Maps)

Un hombre de 31 años quedó detenido en la zona sudoeste de Rosario, acusado de extorsionar a un vecino a través de mensajes por teléfono en donde le pedía dinero a cambio de no atentar contra su vida ni efectuar disparos contra su vivienda.

El operativo, que terminó con la aprehensión del agresor, fue realizado este jueves por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en una casa situada en Iriondo al 5000, después de que la víctima radicara la denuncia el martes pasado.

Según la información recabada por los investigadores, la víctima se presentó ante las autoridades indicando que había recibido repetidos mensajes en los que se le solicitaba una suma de dinero a través de advertencias. El acusado lo amenazaba con agredirlo y atentar contra los objetos de su propiedad si no cumplía con el pedido.

Ante esta situación, los detectives de la PDI comenzaron a rastrear las líneas telefónicas involucradas. Por medio del análisis de la información aportada por las compañías de telefonía y el impacto en las antenas de la zona, pudieron determinar que una de las líneas utilizadas para ejecutar los ataques extorsivos se encontraba en las inmediaciones del domicilio de la víctima. Este dato permitió enfocar las investigaciones hacia una vivienda de la misma zona, donde reside el sospechoso, según indicó el portal Rosario 3.

Tras reunir los elementos necesarios y obtener la autorización judicial correspondiente, la Policía allanó la propiedad este jueves por la mañana. El procedimiento resultó en la aprehensión de G. C., quien quedó a disposición de la Justicia. Además, los agentes incautaron tres teléfonos celulares, una pistola calibre .380, dos cargadores y varias municiones correspondientes. Todo el material secuestrado quedó a disposición de la Fiscalía a cargo de la causa. Por el momento, el Ministerio Público de la Acusación definirá la situación procesal del individuo.

Detuvieron a un hombre que amenazaba y hostigaba a una compañera de trabajo

Las pintadas que encontró la víctima en su casa (Foto: La Capital de Mar del Plata)

Un hombre se encuentra detenido en Mar del Plata tras varios meses de amenazar y hostigar a una compañera de trabajo. La víctima denunció ante la Comisaría de la Mujer que sufría hechos violentos por parte de R. P., identificado por sus iniciales, quien comenzó a acosarla en 2024. Entre los episodios descritos figuran pintadas intimidatorias en su domicilio, el incendio del automóvil de su hijo y disparos contra su vivienda.

La detención ocurrió tras una investigación a cargo del área de Resolución Temprana de Conflictos Penales, con la intervención del fiscal Paulo Cubas y personal del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción. La jueza de Garantías, Rosa Frende, autorizó un allanamiento en la vivienda del acusado, donde fueron secuestradas una escopeta y un revólver calibre .38. Tras negarse a declarar ante los tribunales de la ciudad, el hombre quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán, mientras la Justicia de Garantías evalúa una solicitud de excarcelación presentada por su defensa.

Según difundió el sitio La Capital de Mar del Plata, la víctima, auxiliar en una escuela técnica, comenzó a ser acosada por su compañero de trabajo en el contexto de su continuidad laboral tras obtener la jubilación. La situación escaló y la víctima solicitó licencia psiquiátrica. Las amenazas se materializaron cuando, en junio de este año, un incendio destruyó el automóvil de su hijo estacionado en su domicilio de Punta Mogotes. En la pared de la casa apareció la leyenda: “Estás muerta A. P.”. Cámaras de seguridad registraron a un hombre con un bidón blanco en el lugar, a quien la mujer reconoció como su agresor.

Los hechos continuaron en agosto, cuando la vivienda de la denunciante fue atacada con disparos en horas de la noche. En el lugar, la policía recogió dos vainas y detectó otra pintada intimidatoria. La secuencia también quedó registrada por las cámaras de la zona. La fiscalía imputó al hombre por amenazas, daño y tenencia de armas de fuego.