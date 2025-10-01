Crimen y Justicia

Asesinaron a un hombre en su departamento de Mendoza: lo encontraron atado, golpeado y amordazado

Los familiares no tenían novedades de la víctima desde el viernes. Residentes de la zona señalaron haber visto a dos hombres saliendo del lugar con una bicicleta

La zona en donde encontraron
La zona en donde encontraron el cuerpo de Arancena (Google Maps)

El cuerpo de un hombre de 31 años fue hallado este martes, atado y amordazado en su departamento de Villa Nueva, Mendoza, después de varios días sin tener noticias de él. El hecho se conoció cuando un vecino alertó a la Policía por la puerta abierta en el departamento de la víctima.

Los agentes de la Comisaría 44° de Guaymallén se dirigieron en horas de la tarde a la vivienda ubicada sobre la calle Rodríguez Peña al 800, y en la habitación del lugar encontraron a Franco Patricio Aracena. Estaba con las manos y los pies atados y una mordaza. Además, tenía marcas visibles de violencia en el rostro.

En la escena trabajaron los Peritos de la Policía Científica junto a detectives de la División Homicidios para relevar rastros y evidencias que pudieran brindar datos precisos acerca de la violenta muerte, tal como describió el parte policial recogido por el portal Los Andes. La víctima no había sido vista en el edificio por los vecinos desde el viernes anterior.

La causa quedó en manos de la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, quien ordenó las medidas de investigación. Tras una primera recorrida por el perímetro y el departamento, no se observaron daños en puertas o ventanas, lo que significó para los investigadores la posibilidad de que Aracena conociera al autor del hecho, o hubiera permitido su ingreso al edificio.

Según declaraciones recogidas por Los Andes, los testigos dijeron que el viernes, cerca de las 21, dos sujetos fueron vistos saliendo del inmueble con una bicicleta, dejando abiertas tanto la puerta de la vivienda como la del edificio. Al día siguiente, un vecino observó a dos hombres en una motocicleta negra, sin patente, acercándose a la entrada y retirándose poco después. Esto llevó a que el personal judicial solicitara el análisis de las imágenes de cámaras de seguridad cercanas, con el fin de identificar a los individuos señalados por los residentes de la zona.

A partir de las declaraciones, los investigadores analizan dos hipótesis que incluyen un homicidio en ocasión de robo o, alternativamente, un ajuste de cuentas.

La fiscal Ríos ordenó la autopsia en el Cuerpo Médico Forense para definir la causa exacta de la muerte del hombre de 31 años; sin embargo, los primeros indicios apuntan a que el fallecimiento podría haber ocurrido durante el sábado de manera violenta. Al momento no hay detenidos.

Asesinaron a un empresario de San Juan e imputaron a un sospechoso

Sergio Mariano Nacenta había viajado
Sergio Mariano Nacenta había viajado a Mendoza por negocios, pero lo asesinaron de un disparo en su camioneta

La investigación por el crimen de Sergio Mariano Nacenta, empresario agrícola y ganadero de Mendoza, avanzó días atrás con la imputación de M. E. A. J., un hombre de 32 años detenido como principal sospechoso. El acusado enfrenta cargos por presunta comisión de homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

La fiscal de homicidios Andrea Lazo encabezó la audiencia de imputación y dispuso el traslado del imputado al penal provincial, según fuentes judiciales consultadas por Los Andes. Durante su presentación ante la Fiscalía, el detenido se negó a declarar.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 20 en la ciudad de Las Heras. Según información a la que accedió Infobae y fuentes policiales, el cuerpo de Nacenta, de 59 años, fue encontrado dentro de su camioneta, una Toyota Hilux gris caída en una zanja en la zona de El Algarrobal. El descubrimiento se produjo cerca de la 1.15 de la mañana cuando la Policía, alertada por un llamado, acudió a la calle Paso Hondo, al sur de la calle Recuero. Los efectivos hallaron a Nacenta aparentemente inconsciente y tras la inspección confirmaron una herida de arma de fuego en la espalda, así como el impacto de bala en la ventana trasera izquierda del vehículo, lo que llevó a los investigadores a determinar que el disparo provino del exterior.

La investigación, liderada por la Unidad Fiscal de Instrucción de Homicidios, recayó en la División Homicidios de la provincia. Tras varias diligencias, los policías fijaron como foco un domicilio del barrio Santo Thomas de Aquino, donde la jueza Florencia Didier ordenó un allanamiento en el que fue detenido el acusado, quien posee antecedentes por homicidio agravado en grado de tentativa, amenazas coactivas, coacciones agravadas y violación de domicilio.

Durante el procedimiento, la policía secuestró dos teléfonos celulares, un tubo cañón calibre .22 tipo carabina, una caja de mecanismo de disparo, tres cargadores, resortes recuperadores y una mira telescópica junto a otras piezas relacionadas con armas de fuego.

